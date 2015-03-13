Önce & Sonra: İskoçya'da kimlik değiştiren ev

Hayatımızda boyunca duyduğumuz klişelerden biridir ve klişe sözlerin bir çoğu gibi doğrudur: Dış görünüşe aldanmamak, kestirme yargılara varmamak gerekir. Bu durum hayatın her alanında olduğu gibi dekorasyon ve mimaride de geçerli elbette. Sözgelimi aşağıdaki fotoğrafa dışarıdan baktığınızda içeride nasıl bir ev göreceğinize dair bazı tahminlerde bulunabilirsiniz, ama içeriye girip görmedikçe kestirip atmamak gerekiyor.

homify'ın en çok sevilen serilerinden biri olan Önce & Sonra dizimizde bugün İskoçya'nın Aberdeen şehrine konuk olup, tarihi eser statüsündeki bir evin içinin nasıl İskandinav tarzı, modern bir mekâna dönüştürüldüğünü göreceğiz. 70'li yıllardan beri neredeyse hiç dokunulmamış gibi duran evin birdenbire kimlik değiştirmesi size de kendi eviniz için yeni fikirler verebilir.