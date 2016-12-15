200 metrekarelik aile evi – planıyla birlikte

Zemin katta sosyal alanların bir arada bulunduğu bir dizayn ile karşılaşmıştık. Birinci katta ise daha özel yaşam alanları bir araya getirilmiş. Geniş bir banyo ve aile bireylerinin özel yatak odaları bu katta yer alıyor.

Eğer siz de bu ev gibi şehirden uzakta kafa dinleyebileceğiniz bir aile evi yaptırmayı planlıyorsanız Sıradışı yazlık ev projeleri başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.