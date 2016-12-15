200 metrekarelik aile evi – planıyla birlikte

homify 360° yazılarımızdaki buluşlarımızın stil ve ilham verici özelliklerle dolu olduğunu söylemeye gerek yok herhalde. Fakat çoğu zaman, bu yazılarımızda evin dış cephesine ait görüntüleri, mobilyaları ve dekorasyon detaylarını sizlere sunuyoruz ve tüm yapının nasıl düzenlendiğini tam olarak görmüyoruz. Oysa ev yaptırmayı düşünenler için en önemli unsurlardan biri muhakkak ki yapının planlarının nasıl olduğudur. Özellikle iç mekanların nasıl bölüneceği, hangi odaya nasıl bir dizayn uygulanacağı, ev yaptıranların ilk düşündükleri şeylerin arasında geliyor. İşte bugün homify 360° temamızda ziyaret edeceğimiz ev, bu açıdan özellikle ev inşa ettirmeyi düşünenler için ilham verici olacaktır çünkü Rusya'nın Saratov kentinde konumlanan HQ-Design isimli firmanın tasarladığı ve hayata geçirdiği bu evi, iç planlarıyla beraber inceleyeceğiz.
Ama önce evin dış görünüşüne bir göz atalım değil mi? Ne de olsa dış cepheler evin iç yaşam alanları hakkında da hatırı sayılır bir fikir veren ve söz konusu ev hakkında ilk izlenimlerimizi oluşturan mimari yapılardır. Geniş ve konforlu bir aile evi olarak tasarlanan bu şık villanın dış cephesinde de farklı renk tonlarının yumuşak geçişlerle mükemmel bir uyum sağladığını görüyoruz. Girintili çıkıntılı bir yapıya sahip olan mimari binanın sıradanlaşmasının önüne geçiyor. Hem çatıda hem de dış cephe kaplamasında kaliteli malzeme kullanılarak evin soğuk hava koşullarına çok daha dayanıklı olması haranti altına alınmış.
Zemin katta sosyal alanların bir arada bulunduğu bir dizayn ile karşılaşmıştık. Birinci katta ise daha özel yaşam alanları bir araya getirilmiş. Geniş bir banyo ve aile bireylerinin özel yatak odaları bu katta yer alıyor.
Eğer siz de bu ev gibi şehirden uzakta kafa dinleyebileceğiniz bir aile evi yaptırmayı planlıyorsanız Sıradışı yazlık ev projeleri başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.
Evin etrafında bir de huzur dolu bir bahçe bulunuyor elbette. Bu huzur dolu bahçenin arka tarafından eve baktığımızda da ön cephede gördüğümüz ahenkli ve konforlu görünümün devamı ile karşılaşıyoruz. Çıkıntılı mimari yapı arka cephede de devam ediyor ve nötr renk tonlarının karizmatik gri ile harmanlanması eve havalı ve etkili bir atmosfer katıyor. Ayrıca evin ilk katının ve ikinci katının dış cephede farklı renklerle sınırlarının belirlenmesi de şık bir detay olarak derhal gözümüze çarpıyor pek tabii ki.
Evin zemin katının planında mimarların titiz çalışmasına tanık oluyoruz. Her ne kadar plan Rus mimarlar tarafından çizildiği için kiril alfabesinde yazılmış olsa da, ikonlar ve semboller sayesinde hangi odanın hangi fonksiyonla tasarlandığını kolaylıkla anlayabilirsiniz. Zemin kat açık plan olarak dizayn edilmiş ve mutfağı, yemek odasını ve oturma odasını içinde barındırıyor. Ayrıca çok sayıda pencere ile gün ışığında maksimum düzeyde faydalanılması sağlanmış ve böylelikle ferah bir atmosfer yaratılmış. Ortadaki merdivenler ise bizi üst kata çıkarıyor…