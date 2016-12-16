Minik bir apartman dairesinden ilham veren 7 fotoğraf

Artan nüfus ve azalan toprak, yeni nesil yaşam alanlarının küçük ve modüler olmasını zorunlu hale getirmiş durumda. Elbette bu durumda eskisi kadar kalabalık ailelerin olmaması ve yalnız yaşamayı tercih eden insan sayısının artması da etkili olabilir. Mimar ve tasarımcılar da daha küçük alanlara daha kullanışlı evler inşa edebilmek için her geçen gün yeni yaratıcı çözümler üretiyorlar. Evin ve her bir odanın mimari özelliklerine ve ölçülerine göre özel olarak tasarlanmış modüler dekorasyonlar da bu çözümlerden biri. Homify ekibi olarak bizler de size, bu yeni nesil dekorasyon çözümlerini barındıran evler tanıtmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise oldukça küçük bir alana neredeyse üç katlı olarak tasarlanmış muhteşem bi evden bahsedeceğiz. Evin eski halini firma sayfasındaki fotoğraflardan görebilirsiniz. Mimarlar tarafından yeniden tasarlanmış halini ise bu yazımızda bulacaksınız. Terası, mutfağı, yatak odası, yaratıcı depolama çözümleri ve şık tasarımıyla kusursuz görünen bu tek kişilik eve bayılacaksınız.
Küçük olmasına rağmen her ihtiyacı karşılayabilen yeni nesil evlere daha şık ve bahçeli bir model görmek isterseniz “Yenilenmiş basit bir ev” başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.
Evin eski haline firma sayfasında fotoğraflardan göz atarsanız tek bir odadan oluşmuş eski ve bakımsız bir yapı olduğunu görebilirsiniz. Projeyi alan firma bu eve geleneksel asma kat çözümünü son derece yenilikçi bir yaklaşımla uygulamış. Yazının sonunda üç boyutlu genel planı görebilirsiniz. Plana baktığınızda tasarımın ne kadar iyi düşünüldüğünü anlamanız mümkün. Bu fotoğrafta ise evin alt katını görüyorsunuz. Oturma odası, mutfak ve banyonun bulunduğu bu kat, evin ana kullanım alanı. Oturma odasının arka bahçeye bakan geniş pencereleri mevcut. Yüksek tavanı ve pencereleri sayesinde ev oldukça ferah.
Evin zemininde, merdivenlerinde ve asma kat yüzünde koyu renk ahşap kaplama kullanılmış. Beyaz bir fona ve açık renk bir dekorasyona sahip olan tasarımda bu ahşap detaylar muhteşem bir kontrast oluşturmuş. Şık aydınlatma ürünleri ve az sayıda aksesuar ile tamamlanan dekorasyon sade ve şık bir görüntüye sahip ayrıca oldukça modern.
Evin hemen girişinde bulunan mutfak kullanışlı ve şık bir tasarıma sahip. Buzdolabı ve bulaşık makinesi gibi eşyalar beyaz mutfak dolapları ile gizlenerek kusursuz bir sadelik oluşturulmuş. Kullanışlı bir mutfakta bulunması gereken her şeyi taşıyan bu tek kişilik mutfak, modüler tasarımın güzel bir ürünü.
Evde iki adet merdiven bulunuyor. Bu iki merdivenin altı da dolap ve çekemece olarak mükemmel bir şekilde değerlendirilmiş. Farklı büyüklük ve özelliklere sahip dolap ve çekmecelerle değerlendirilen merdiven altları eve çok sayıda depolama alanı kazandırmış. Bu sayede evde kalabalık oluşturacak hiçbir şey kalmıyor.
Oturma odasından yukarı çıkan merdivenler sizi küçük ama konforlu bir yatak odasına çıkaracak. Çift kişilik rahat bir yatak, birkaç dolap ve bir sandalye ile tamamlanan yatak odası dekorasyonu minimal tasarım sevenler için ideal. Az ve öz eşya ile dekore edilmiş ve her ihtiyacı karşılayan bir ev.
Yatak odasında bulunan merdiven ise terasa çıkıyor. Bu merdivenlerin de altı tıpkı diğeri gibi dolap ve çekmece olarak değerlendirilmiş. Bu sayede evin dolap ve depolama sorunu fazladan yer harcamadan çözülmüş. Evin son katı diyebileceğimiz teras ise çimen zemin ve büyük saksılara sahip yemyeşil bir alan. Dinlenmek ve sıcak havaların tadını çıkarmak için ideal.
Bu üç planda ise evin her detayını daha net bir şekilde görebilirsiniz. Bu plana bakarak evin en kullanışlı ve ferah alanının yemyeşil terası olduğunu söyleyebiliriz. Oturma odasının üzerini tamamen kaplayan teras şehir içerisinde rahat bir nefes almak için harika bir fırsat. Armut koltuklar ve bir sehpa ile kolayca dekore edilebilen bu terası çok seveceksiniz.