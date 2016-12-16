Minik bir apartman dairesinden ilham veren 7 fotoğraf

Artan nüfus ve azalan toprak, yeni nesil yaşam alanlarının küçük ve modüler olmasını zorunlu hale getirmiş durumda. Elbette bu durumda eskisi kadar kalabalık ailelerin olmaması ve yalnız yaşamayı tercih eden insan sayısının artması da etkili olabilir. Mimar ve tasarımcılar da daha küçük alanlara daha kullanışlı evler inşa edebilmek için her geçen gün yeni yaratıcı çözümler üretiyorlar. Evin ve her bir odanın mimari özelliklerine ve ölçülerine göre özel olarak tasarlanmış modüler dekorasyonlar da bu çözümlerden biri. Homify ekibi olarak bizler de size, bu yeni nesil dekorasyon çözümlerini barındıran evler tanıtmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise oldukça küçük bir alana neredeyse üç katlı olarak tasarlanmış muhteşem bi evden bahsedeceğiz. Evin eski halini firma sayfasındaki fotoğraflardan görebilirsiniz. Mimarlar tarafından yeniden tasarlanmış halini ise bu yazımızda bulacaksınız. Terası, mutfağı, yatak odası, yaratıcı depolama çözümleri ve şık tasarımıyla kusursuz görünen bu tek kişilik eve bayılacaksınız.

Küçük olmasına rağmen her ihtiyacı karşılayabilen yeni nesil evlere daha şık ve bahçeli bir model görmek isterseniz “Yenilenmiş basit bir ev” başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.