Mutfaklarda kırmızı sıcaklığı

Sıcak renklerin en sıcağı, yaşam alanlarına can katan, evleri ısıtan, ateşi, aşkı, sevgiyi, canlılığı temsil eden renktir kırmızı. Bu yüzden de ister modern, ister klasik, ister minimalist, ister gösterişli olsun, yaşam alanlarını canlı ve sıcak dizayn etmek isteyenler için tüm dekorasyonlarda yeri vardır kırmızının. Mutfağı yalnızca yemek pişirmek için kullanılan soğuk ve yorucu bir oda olarak değil de bir yaşam alanı olarak görenler için de, kırmızının elbette evlerin en sıcak ve lezzetli olma niteliğini taşıyan odasına yani mutfağa en çok yakışan renklerden biri olduğu aşikâr. Ancak elbette her renk gibi kırmızının da dekorasyonu güzelleştirmesi için ölçülü ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Gelin birlikte kırmızı renginin kusursuz bir şekilde kullanılarak harika tasarımlar çıkarılmış mutfaklardan bazılarını gezelim.
Basit ve küçük detayların tasarımı değiştirip söz konusu dekorasyonlara karakter kattığına dair bir örnek daha. Bu aydınlatmasından dolaplarına kadar aydınlık ve bembeyaz bir dokuyla tasarlanmış mutfakta da iki ayrı cepheye yerleştirilmiş mutfak tezgahlarının önündeki küçük kırmızı paspaslar adeta odaya hareketlilik katarak mutfağın karakterine kavuşmasını sağlıyor. Böyle küçük ama özenli fikirlerle evinizi renklendirebileceğinizi kanıtlayan bu mutfak As Tasarım & Mimarlık tarafından dizayn edilmiş.
Kırmızı bir mutfağınız olsun istiyorsanız dekorasyonda rengin tonunu ve kıvamını ölçülü kullanmaya dikkat edilmesi şart. Çünkü kırmızı ne kadar estetik ve sıcak bir renkse, bir o kadar da baskın bir renktir ve kullanırken aşırıya kaçıldığında yorucu ve boğucu bir ortam yaratabilir. 5 Dakika Deneyim Tasarımı tarafından dizayn edilen bu kırmızı konsepti mutfaksa bu harika rengin kusursuz bir kullanımının modeli olmuş adeta. Ton olarak canlı ve parlak bir kırmızı tonu seçilirken rengin yalnızca alt dolaplarda kullanılması ve üst dolaplarlarda sade bir beyaz ve saydam dolap kapakları uygulaması kırmızının mutfağı boğmasına ve yorucu bir hale getirmesine engel oluyor. Duvar fayanslarında kırmızı, siyah ve beyazın minimal ama çarpıcı desenlerle harmanlanması odaya sakin bir ritim ve hareket katıyor. Parkelerin rengi ve dokusuysa mutfağın genel atmosferine son derece uyumlu bir şekilde seçilmiş.
Bordo, kırmızının en havalı ve sakin tonlarından biridir ve resimde örneği olan bu mutfakta da gördüğümüz gibi beyazla harmanlandığında ortaya muhteşem sonuçlar çıkabilir. Altıneller Mutfak tarafından dizayn edilen ve uygulanan mutfakta alt dolaplar bordonun asaletiyle donatılırken üst dolaplarsa parlak beyazsın zarafetiyle dikkat çekiyor. Yer döşemesinin mutfak dolaplarına uygun olarak kare şeklinde sade ve parlak beyaz olarak seçilmesi mutfağın karakterine uygun bir detay olarak göz önüne çıkıyor.
Feng Shui öğretisine uygun dekorasyon ve mimari tasarımlarıyla büyük projelere imza atan ve sektörde öne çıkan Borneo Mimarlık'ın tasarımların biri olan bu mutfakta da koyu kırmızı, beyaz ve yer yer grinin harmanlanmasıyla oluşan mükemmel uyum göz önüne çıkıyor. Mutfak tezgahındaki beyazlığın karşısında yer alan bordoya çalan koyu kırmızı dolapların yerleşimi ve tasarımıyla, yerdeki halının ve ön cephedeki camı hareketlendiren sıradışı tasarımlı şık perdenin gri tonları birleşmiş ve ortaya dar ve uzun bir alanı oldukça iyi değerlendirerek aynı zamanda fonksiyonelliğiyle de dikkat çeken bir dekorasyon çıkmış. Duvara yaslanarak alan kullanımını arttıran masanın sandalyelerinin ayaklarındaki dolaplara uygun renk, duvarın tonu ve hareketliliği ve tabii ki avizenin sıradışı rengi ve tasarımıysa mutfağın dekorasyonu taçlandıran detaylar.
Bazen küçücük bir detay yaşam alanlarımızın tüm havasını değiştirmeye yeter de artar bile. Artes Dekor tarafından dizayn edilen bu mutfakta da bunun bir örneğini görüyoruz. Yalnızca parlak siyah ve parlak beyaz renkleri kullanılarak sade, minimal ve modern bir anlayışla tasarlanmış bu mutfak yan cephenin ardındaki kırmızı duvarın aralardan görünen renkleri ve yemek masasının üzerindeki taze ve capcanlı görünen kıpkırmızı güller sayesinde sıradanlık ve monotonluktan kurtularak dikkat çekici bir hale geliyor.