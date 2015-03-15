Mutfaklarda kırmızı sıcaklığı

Kırmızı bir mutfağınız olsun istiyorsanız dekorasyonda rengin tonunu ve kıvamını ölçülü kullanmaya dikkat edilmesi şart. Çünkü kırmızı ne kadar estetik ve sıcak bir renkse, bir o kadar da baskın bir renktir ve kullanırken aşırıya kaçıldığında yorucu ve boğucu bir ortam yaratabilir. 5 Dakika Deneyim Tasarımı tarafından dizayn edilen bu kırmızı konsepti mutfaksa bu harika rengin kusursuz bir kullanımının modeli olmuş adeta. Ton olarak canlı ve parlak bir kırmızı tonu seçilirken rengin yalnızca alt dolaplarda kullanılması ve üst dolaplarlarda sade bir beyaz ve saydam dolap kapakları uygulaması kırmızının mutfağı boğmasına ve yorucu bir hale getirmesine engel oluyor. Duvar fayanslarında kırmızı, siyah ve beyazın minimal ama çarpıcı desenlerle harmanlanması odaya sakin bir ritim ve hareket katıyor. Parkelerin rengi ve dokusuysa mutfağın genel atmosferine son derece uyumlu bir şekilde seçilmiş.