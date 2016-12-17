Doğanın içerisinde muhteşem bir ahşap villa

Ahşap evlerin birçok iyi özellikleri vardır. Malzemenin doğal ve yenilenebilir olması yapının uzun ömürlü olmasını sağlar. izolasyon açısından iyi sonuçlar vermesi, ayrıca nefes alması da, ahşabın sıklıkla tercih edilme nedenlerinden başlıcalarıdır. Üstelik ahşap hafif bir malzeme olduğu için yapılar depreme karşı da çok daha dayanıklıdır. Sanılanın aksine, ahşabın kargir binalara oranla yangına karşı dayanıklı olduğu da bilinmektedir. Düzenli bakımları yapıldığı takdirde yüz yıldan uzun ayakta kalabilen bu yapıların günümüzde kırsal bölgelerde yeniden popülerlik kazanmasına şaşırmamak lazım. Birçok avantajı bünyesinde barındıran ahşap evler üstelik görünüm olarak da son derece cezbediciler. Ortaya koydukları davetkar görüntü nedeniyle sıcak ve samimi bir hava yaratıyorlar.
Ülkemizde şehir içlerinde, eskiden sıklıkla kullanıldığı üzere köşk tipi ahşap yapıları maalesef artık pek göremiyoruz. Buna karşın, Karadeniz bölgesinde yaylarda ahşap evler eskisi kadar sık olmamakla birlikte, hala geleneksel olarak inşa edilmektedir. Taş ve ahşap kullanılarak inş edilen bu hibrit yapıların bir benzerini bugün sayfamızda inceleyeceğiz.
Sayfamızın bugünkü konuğu tipik çiftlik evi mimarisine sahip bir ev. Eski kırsal yapılarda ahşap ve taşın bir arada kullanıldığından bahsetmiştik. Bu modern yapıda ise ahşap ve beton bir arada kullanılmış. Altyapı çalışmasın betonarme olan yapının duvarları, tavanları ise ahşap. Eğimli bir arazi üzerinde yer alan ve kot farkına uygun olarak tasarlanıp inşa edilen bu yapıyı gelin daha yakından inceleyelim.
Yan cepheden yapıya baktığımızda, ana yol tarafındaki giriş katını da görebiliyoruz. Betonarme olan bu kısım yarı açık garaj, sauna, kalorifer odası ve depo olarak kullanılıyor. Üst kat ise aşağıdaki fotoğraflarda da göreceğiz, içerdiden asma kat şeklinde tasarlanmış.
Konuta arka cephesinden baktığımızda sanki tek katlı bir yapı, bir bungalov görüyor gibiyiz. Kot farkıdan dolayı orta kata tekabul eden bu kısım konutun açık planlı yaşam alanının yer aldığı ve arkadaki terasa açılan alan. Bu katta açık planlı mutfak, yemek odası ve oturma odasına ek olarak, bir adet de kapalı bir televizyon odası yer alıyor.
Teras zemini de tamamen ahşaptan oluşuyor. Ahşap dış cephe, ahşap zemin ve ahşap pergola ormanlık bir alanda konumlanan bu evde sımsıcak bir hava oluşturmuş. Duvara monte edilmiş dış mekan aydınlatma tamamen modern stilde seçilerek mekanın karikatürize olması engellenmiş.
Konutun caddeye bakan ana giriş katının planını görüyoruz. Üst kısmı kapalı ancak iki yanı açık olan alan otomobil için garaj. Konuta girdiğimizde oldukça geniş bir antre görüyoruz. Antreden yine son derece geniş bir saunaya geçiş var. Ayrıca, yine ntreden atölye olarak kullanılan bir odaya giriliyor. Atölyeden ise kalorifer odasna ve ufak depoya geçilebiliyor.
Birinci katın büyük bir kısmını açık plnalı yaşam alnı oluşturuyor. Bu alanda merdivenler, mutfak, yemek odası ve oturma odası bulunuyor. Konutun her dört cepheye de pencerelerinin olması mekanın her yönden doğal gün ışığı almasını sağlamış. Planın sağ tarafında, kapalı bir televizyon odası görüyoruz. Ayrıca bir adet tuvalet, bir adet de mutfaktan geçiş yapılan kiler mevcut.
Mekanın merkesinde yemek odası yer alıyor. Yemek odasının bir tarafı mutfak, bir tarafı teras, yan tarafı ise oturma odası. Bu kısmın tavanı çok yüksek çünkü üst kat asma kat şeklinde tasarlanmış ve mutfak tarafının üstüne tekabül ediyor.
Bu açıdan baktığımızda konutun geniş mutfağını ve mutfağın üzerine denk gelen asma kat şeklindeki yatak odasını görüyoruz.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ’Ahşap evlere 8 müthiş örnek’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir. Ayrıca, ülkemizde ahşap ev imal eden marangozluk firmalarına ulaşabilir, kendileri ile direkt irtibat kurabilirisiniz.