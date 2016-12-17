Doğanın içerisinde muhteşem bir ahşap villa

Ahşap evlerin birçok iyi özellikleri vardır. Malzemenin doğal ve yenilenebilir olması yapının uzun ömürlü olmasını sağlar. izolasyon açısından iyi sonuçlar vermesi, ayrıca nefes alması da, ahşabın sıklıkla tercih edilme nedenlerinden başlıcalarıdır. Üstelik ahşap hafif bir malzeme olduğu için yapılar depreme karşı da çok daha dayanıklıdır. Sanılanın aksine, ahşabın kargir binalara oranla yangına karşı dayanıklı olduğu da bilinmektedir. Düzenli bakımları yapıldığı takdirde yüz yıldan uzun ayakta kalabilen bu yapıların günümüzde kırsal bölgelerde yeniden popülerlik kazanmasına şaşırmamak lazım. Birçok avantajı bünyesinde barındıran ahşap evler üstelik görünüm olarak da son derece cezbediciler. Ortaya koydukları davetkar görüntü nedeniyle sıcak ve samimi bir hava yaratıyorlar.

Ülkemizde şehir içlerinde, eskiden sıklıkla kullanıldığı üzere köşk tipi ahşap yapıları maalesef artık pek göremiyoruz. Buna karşın, Karadeniz bölgesinde yaylarda ahşap evler eskisi kadar sık olmamakla birlikte, hala geleneksel olarak inşa edilmektedir. Taş ve ahşap kullanılarak inş edilen bu hibrit yapıların bir benzerini bugün sayfamızda inceleyeceğiz.

Sayfamızın bugünkü konuğu tipik çiftlik evi mimarisine sahip bir ev. Eski kırsal yapılarda ahşap ve taşın bir arada kullanıldığından bahsetmiştik. Bu modern yapıda ise ahşap ve beton bir arada kullanılmış. Altyapı çalışmasın betonarme olan yapının duvarları, tavanları ise ahşap. Eğimli bir arazi üzerinde yer alan ve kot farkına uygun olarak tasarlanıp inşa edilen bu yapıyı gelin daha yakından inceleyelim.