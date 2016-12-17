60 metrekarenin altında 8 şahane ev

Küçük evler kolay başa çıkılabilir olmaları nedeniyle birçok insanın tercihi. Günümüzde sadeleşmek, küçülmek, daha azla yetinmeye çalışmak birçok insanın kendisi için uygun gördüğü bir hayat tarzı. Ünlü film Dövüş Kulübü'nde de konu edildiği üzere, sahip olduğumuz eşyaların zaman içinde bize sahip olması durumunu engellemenin yolu daha küçükle ve daha azla yetinmeyi öğrenmekten geçiyor. Eşyanın kölesi olmadan, sadece ihtiyaç duyduğumuz kadarıyla yetinme, sürekli daha fazlasını satın almamızı isteyen kapitalist düzene de bir anlamda başkaldırı niteliğinde.
Sadeleşmenin en önemli adımlarından biri de küçük evlerde yaşam. Hem yapının büyüklüğünün hem de oda sayısının yeterinden fazla olmadığı evler günümüzde yaygınlaşıyor; eskiden olmayan ancak artık oldukça yaygın olan 1+1 evler ya da stüdyo daireler gibi. Günümüzde ailelerin daha küçülmesi, yalnız yaşayan insanların artması da küçük evlerin daha popüler olmasını sağlıyor. Üstelik küçük evler birçok avantaja sahip. Örneğin, küçük bir mekan çok daha sıcak ve samimi bir hava yaratır. Eviniz küçükse, ev için yaptığınız harcamalar da daha az olacaktır, mesela dekore edilecek oda sayısı azalacaktır, evi ısıtmak ve soğutmak çok da ucuza mal olacaktır. Eviniz kullanılmayan gereksiz eşyalardan mecburen arınacaktır ve göreceksiniz ki artık belki bir gün kullanırım diye tuttuğunuz eşyalar evden gidince, depo muamelesi yaptığını eviniz daha ferah ve hafif bir havaya bürünecek, bu da size huzur ve mutluluk olarak geri dönecektir. Üstelik evi kısa sürede derleyip toplamak ve temizlemek hem zamanınızda hem de enerjinizden tasarruf etmenize neden olacaktır.
Bugün sayfamızı 60 metrekare civarındaki 8 eve ayırdık. Her biri müstakil olmakla birlikte farklı stillere sahip olan bu küçük evler şık görüntüleri ve kullanışlı planlarıyla son derece ilham verici, güzel yapılar.
İnanılması güç ama bu ev ahşaptan yapılma! İnanılmasının güç olma sebebi ise, ahşap evlerde alışık olduğumuz kulübe tarzının çok dışında bir mimariye sahip olması, minimalist çizgileri ve turuncu rengi. Eğimli çatısının altında bir taraf tek katlı, diğer tarafı ise asma kat sayesinde iki katlı olan yapı toplam 50 metrekare.
Konut sahipler tarafından tasarlanan ve bir inşaat firması tarafından inşa edilen ev çocukken hemen hepimizin hayali olan sevimli, tek katlı ev görünümünde. Tek katlı görünmesine rağmen eğimli çatı altında bir kata olan bu sevimli ev yüksek ağaçlar altındaki harika konumu ile de son derece cezbedici.
Çelik konstrüksiyona sahip bu yapı ise boydan boya pencereleri ve ferah yapısı ile ön plana çıkıyor. Prefabrik yapıların kusursuz örneklerinden olan bu ev, 12 çelik sütunun üzerinde ayakta duruyor ve tamamen mobil yapıda, yani nereye istenirse, oraya konabilir.
’Loft tarzında mini bir kütük ev’ başlıklı yazımızda bu evle ilgili detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
Bu küçücük ahşap ev ise İstanbullu bir firma tarafından tasarlanıp imal ediliyor. Ahşap evler, yaşayan prefabrik evler olarak bilinir, betonarme evlere göre daha düşük maliyetli ve daha uzun ömürlüdür.
Dış cephe kaplaması sayesinde taş ev gibi görünen bu küçük ve güzel ev ise 60 metrekarenin az üzerinde, toplam 67 metrekareye sahip. Ahşap pergolası ve taş yüzeyleri nedeniyle bu evin prefabrik olduğuna inanmak oldukça güç.
Bu ödüllü ev ise Japonya'da, Hiroşima'da yer alıyor. Zemin katında yalnızca bir giriş ve merdiveni olan yapının tamamı birinci kat olarak tabir edebileceğimiz üst katta; yani yapı adeta yalnızca üst kattan oluşan bir tek katlı yapı.
Prefabrike hşap evlerin bir çok avantajı vardır. Atölyelerde önceden üretilerek altyapı çalışması gerçekleştirilmiş yere monte edilen ahşap evlerin yapımı oldukça hızlı. Nesef alan bir malzeme olduğu için, ahşap evler sağlıklı olmasıylada dikkat çeker. Ahşap evler, betonarme evlere göre daha güvenlidir, depreme ve hatta yangına karşı dayanıklılıklarıdır. Fiyatları diğer evlere göre daha düşük olan ahşap evler , izolasyon malzemeleri ile iyi yalıtım sağlanmaktadır