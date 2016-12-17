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60 metrekarenin altında 8 şahane ev

Özlem K. Özlem K.
Moderner Holzhaus Bausatz: "KUBU", THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus Kütük ev
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Küçük evler kolay başa çıkılabilir olmaları nedeniyle birçok insanın tercihi. Günümüzde sadeleşmek, küçülmek, daha azla yetinmeye çalışmak birçok insanın kendisi için uygun gördüğü bir hayat tarzı. Ünlü film Dövüş Kulübü'nde de konu edildiği üzere, sahip olduğumuz eşyaların zaman içinde bize sahip olması durumunu engellemenin yolu daha küçükle ve daha azla yetinmeyi öğrenmekten geçiyor. Eşyanın kölesi olmadan, sadece ihtiyaç duyduğumuz kadarıyla yetinme, sürekli daha fazlasını satın almamızı isteyen kapitalist düzene de bir anlamda başkaldırı niteliğinde. 

Sadeleşmenin en önemli adımlarından biri de küçük evlerde yaşam. Hem yapının büyüklüğünün hem de oda sayısının yeterinden fazla olmadığı evler günümüzde yaygınlaşıyor; eskiden olmayan ancak artık oldukça yaygın olan 1+1 evler ya da stüdyo daireler gibi. Günümüzde ailelerin daha küçülmesi, yalnız yaşayan insanların artması da küçük evlerin daha popüler olmasını sağlıyor. Üstelik küçük evler birçok avantaja sahip. Örneğin, küçük bir mekan çok daha sıcak ve samimi bir hava yaratır. Eviniz küçükse, ev için yaptığınız harcamalar da daha az olacaktır, mesela dekore edilecek oda sayısı azalacaktır, evi ısıtmak ve soğutmak çok da ucuza mal olacaktır. Eviniz kullanılmayan gereksiz eşyalardan mecburen arınacaktır ve göreceksiniz ki artık belki bir gün kullanırım diye tuttuğunuz eşyalar evden gidince, depo muamelesi yaptığını eviniz daha ferah ve hafif bir havaya bürünecek, bu da size huzur ve mutluluk olarak geri dönecektir. Üstelik evi kısa sürede derleyip toplamak ve temizlemek hem zamanınızda hem de enerjinizden tasarruf etmenize neden olacaktır.

Bugün sayfamızı 60 metrekare civarındaki 8 eve ayırdık. Her biri müstakil olmakla birlikte farklı stillere sahip olan bu küçük evler şık görüntüleri ve kullanışlı planlarıyla son derece ilham verici, güzel yapılar. 

1) Çağdaş stiliyle öne çıkan ahşap ev

Casa2020, MapOut MapOut Modern Bahçe
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

İnanılması güç ama bu ev ahşaptan yapılma! İnanılmasının güç olma sebebi ise, ahşap evlerde alışık olduğumuz kulübe tarzının çok dışında bir mimariye sahip olması, minimalist çizgileri ve turuncu rengi. Eğimli çatısının altında bir taraf tek katlı, diğer tarafı ise asma kat sayesinde iki katlı olan yapı toplam 50 metrekare.

2) Masal evi gibi bir ev

homify Kır evi
homify

homify
homify
homify

Konut sahipler tarafından tasarlanan ve bir inşaat firması tarafından inşa edilen ev çocukken hemen hepimizin hayali olan sevimli, tek katlı ev görünümünde. Tek katlı görünmesine rağmen eğimli çatı altında bir kata olan bu sevimli ev yüksek ağaçlar altındaki harika konumu ile de son derece cezbedici.

3) Modern mimarisi ile öne çıkan ev

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Modern Evler
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

Çelik konstrüksiyona sahip bu yapı ise boydan boya pencereleri ve ferah yapısı ile ön plana çıkıyor. Prefabrik yapıların kusursuz örneklerinden olan bu ev, 12 çelik sütunun üzerinde ayakta duruyor ve tamamen mobil yapıda, yani nereye istenirse, oraya konabilir. 

4) Loft tarzında mini bir kütük ev

Moderner Holzhaus Bausatz: "KUBU", THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus Kütük ev
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

’Loft tarzında mini bir kütük ev’ başlıklı yazımızda bu evle ilgili detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

5) Sevimli bir haşap kulübe

ahşap ev dış görünüm Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Rustik Evler
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

ahşap ev dış görünüm

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Bu küçücük ahşap ev ise İstanbullu bir firma tarafından tasarlanıp imal ediliyor. Ahşap evler, yaşayan prefabrik evler olarak bilinir, betonarme evlere göre daha düşük maliyetli ve daha uzun ömürlüdür. 

6) Taş ev görünümlü prefabrik ev

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Rustik Evler
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Dış cephe kaplaması sayesinde taş ev gibi görünen bu küçük ve güzel ev ise 60 metrekarenin az üzerinde, toplam 67 metrekareye sahip. Ahşap pergolası ve taş yüzeyleri nedeniyle bu evin prefabrik olduğuna inanmak oldukça güç. 

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7) Marjinal bir ev

軒家／NOKIYA, 株式会社濱田昌範建築設計事務所 株式会社濱田昌範建築設計事務所 Modern Evler
株式会社濱田昌範建築設計事務所

株式会社濱田昌範建築設計事務所
株式会社濱田昌範建築設計事務所
株式会社濱田昌範建築設計事務所

Bu ödüllü ev ise Japonya'da, Hiroşima'da yer alıyor. Zemin katında yalnızca bir giriş ve merdiveni olan yapının tamamı birinci kat olarak tabir edebileceğimiz üst katta; yani yapı adeta yalnızca üst kattan oluşan bir tek katlı yapı.

8) Ülkemizden bir başka ahşap ev örneği

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Prefabrike hşap evlerin bir çok avantajı vardır. Atölyelerde önceden üretilerek altyapı çalışması gerçekleştirilmiş yere monte edilen ahşap evlerin yapımı oldukça hızlı. Nesef alan bir malzeme olduğu için, ahşap evler sağlıklı olmasıylada dikkat çeker. Ahşap evler, betonarme evlere göre daha güvenlidir, depreme ve hatta yangına karşı dayanıklılıklarıdır. Fiyatları diğer evlere göre daha düşük olan ahşap evler , izolasyon malzemeleri ile iyi yalıtım sağlanmaktadır

Türkiye'de bir yayla evinden herkese ilham verecek 5 fikir
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