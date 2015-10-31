Her dekor için birbirinden şık ahşap, mermer, lake ve plastik masa modelleri

Modern dekorasyon anlayışının gün geçtikçe gelişmesi ve insanların ev dekorasyonlarına verdiği önemin giderek artması, dekorasyonun en ufak parçalarının bile sıra dışı tasarımlara bürünmesine yol açtı. Tasarımcılar artık sadece ana ve yan mobilyalar için değil, kapı kolundan düğmelere, gider kapaklarından kapı tutuculara kadar birçok ev eşyası için özel tasarımlar yapıyorlar. En ufak detaylar için bile özel tasarımlar yaratan, sektör ana ve yan mobilyalar içinse takdire değer bir çaba gösteriyor.
Çalışma odası, toplantı odası, yemek odası ve mutfaklar için vazgeçilmez mobilyalardan biri olan masalar, birçok farklı materyal kullanılarak ve sıra dışı tasarımlarla alanlarımı süslüyor. Son yıllarda kütük, plastik, metal, lake gibi malzemelerden üretilen masalar son derece farklı tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Özellikle şeffaf plastik masa ve kütük masalar oldukça popüler. Bu yazımızda sizlere farklı alanlarda kullanılan ve farklı tasarımcılara ait birbirinden güzel masa modelleri topladık. Mermer, lake, ahşap, plastik ve metal gibi malzemelerden üretilen ve farklı dizaynları ile dikkat çeken ondan fazla masa modeli bu yazımızda olacak. Dekorasyonunuz için masa seçmeyi düşünüyorsanız bu yazıya bir göz atmadan karar vermeyin deriz.
Mutfak veya yemek odası dekorasyonunuz için farklı ürünler hakkında fikir veya örneklere ihtiyacınız varsa sitemizde arama yapabilirsiniz ya da “Göz alıcı mutfak masa modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
İspanya'dan Versat imzası taşıyan bu mermer masa, toprak tonları ve masif zeminin kullanıldığı dekora oldukça iyi uyum sağlamış. Geniş ve sağlam yapısı ile hem yemek odası hem de toplantı odası gibi alanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Renkleri, dokusu ve dekorasyonun eskimeyen malzemesi olan mermer yapısı ile her dekor ve stile yakışacak şık bir masa modeli. Ayrıca dekorda kullanılan avizelere de dikkat çekmek istiyoruz. Metal iskeleti ve kristal taşları ile klasik avize modelini, modern ve rustik detaylarla harmanlayan mükemmel bir avize.
Masif kelime olarak, solid, saf, yekpare gibi anlamlar taşır ancak mobilyacılıkta ham, işlenmemiş, saf ağaç malzemeyi tanımlar. Yani masif parke, masif dolap ve masif masa olarak karşımıza çıkan şey aslında ham ağaçtan üretilmiş ürünlerdir. Masif ürünler Country, Akdeniz, İskandinav, Rustik, ve Endüstriyel stillerin önemli bir ögesidir. Badkamer & Tegels Magazine imzalı, Akdeniz stili bu mutfak dekorasyonu masif dolap ve masası ile dikkat çekiyor. Ağaç ürünler ve ağacın bizzat kendisinin kullanıldığı bu dekorasyon muhteşem bir natüralizm örneği. Kullanılan masif masa birçok dekora uyabileceği gibi farklı stillere vurgu ögesi olarak da eklenebilir.
İster yemek odası veya mutfak için, ister çalışma odası veya toplantı odası için arayın lake masa en çok karşınıza çıkan malzeme olacaktır. Kullanışlı, şık ve sağlam yapısı ile birçok materyalin önüne geçen lake, eşsiz tasarımlarla da dekorlarımızı süslüyor. Bu dekorda minimal yapısı ile kullanıldığı dekora sade bir şıklık katan siyah lake masa hemen her stil ile kullanıma uygun bir yapıda. Victorian tarzı, button sırtlı, koltuk – sandalyeler ile oldukça başarılı bir kombinasyon oluşturmuş.
Rolf Sachs tasarımı olan bu sarı plastik masa, modernist yapısı ve farklı malzemesi ile kullanıldığı dekorlara kişilik kazandırmaya hazır. Bakımı kolay ve sağlam yapısı, dikkat çeken görünümü ile bütün dekorlarda rahatlıkla kullanılabilecek bir masa sandalye takımı. Farklı sırt ve ayak yapılarının kullanıldığı sandalyeler tasarıma alışılmışın dışında bir tarz kazandırmış.
Mete Erdem tasarımı olan Lif isimli bu masa, endüstriyel stili ve farklı dizaynı ve kullanışlı yapısı ile ilgi topluyor. Ahşap ve lake malzemenin kullanıldığı tasarım, çizgilerinde fütüristik izler de barındırıyor. Endüstriyel ve modern ögelerden oluşan ofis dekorasyonlarına son derece yakışacak olan bu masa, çalışma odası dekorlarına da prestij katacaktır.
Ahşap üzerine astar ve çeşitli polisentetik boyaların çok kat uygulanması ile üretilen lake, sağlıklı, dayanıklı ve pürüzsüz görünümlü yapısı ile mutfaklarda en çok tercih edilen masa malzemesidir. Bu dekorda kırmızı ve beyaz mobilyaların ahşap mutfak ile oluşturduğu başarılı kombinasyon var. Beyaz kare masa metal ayakları ile sağlam ve modern görünüyor. Kırmızı sandalye takımı ile oldukça uyumlu ve kullanışlı bir dekorasyon yaratmışlar.
Bu mükemmel tasarım mutfak alanı dar olanlar için ideal. Ayakları katlanarak duvara tablo gibi asılabilen bu masa aynı zamanda geniş, kullanışlı ve sağlam bir yapıya da sahip. Ivy Design imzalı tasarım yaratıcı fikri ve başarılı uygulaması ile göz dolduruyor. Eğer mutfağınızda yeterli alan yoksa bu gibi modelleri değerlendirebilirsiniz.
Gülşah Soyluer imzalı tasarım, konsol, masa ve sandalyeleri ile şık bir yemek odası takımı. Beyaz ve parlak yüzeylerin cam ve metal detaylarla birleştirildiği tasarımda aksesuarlar da önemli bir yere sahip. Detayların iyi düşünüldüğü başarılı ve göz alıcı bir tasarım. Özellikle yemek odası ve salonu aynı mekanda kullananlar için ideal.
Parlak, sert ve pürüzsüz özelliği ile dekorasyonda önemli bir yeri olan epoksi malzeme ile kaplanan masalar farklı renkleri ve parlak görüntüleri ile tercih edilen modeller arasında. Bu dekorda siyah sandalyeler ile kombine edilen kırmızı oval bir epoksi masa görüyorsunuz. Modern dekorların en sevilen ögelerinden olan bu sleek yüzeyli masalar mutfak dekorlarınıza canlılık katacak.
My Italian Living tarafından tasarlanmış “Ikarus X” isimli bu masa farklı yapısı ve keskin çizgileri muhteşem bir görüntü sunuyor. Geniş ve ince tablası ile oldukça kullanışlı olan Ikarus X farklı ayak yapısı ile de dikkat çekiyor. Özellikle endüstriyel dekorların en göz alıcı ögesi olmaya aday.
My Italian Living adlı firma tarafından üretilen bu cam masa çapraz formlu kütük ayakları ve yuvarlak şekli ile son derece şık bir model. Bütün masa çeşitlerini bir yana iten cam masalar, şıklığı ve göz alıcı yapısı ile modası asla geçmeyecek modellerden. Cam tablası ile zarif, masif ayakları ile brütal özellik sunan masa birçok stil ve dekor için uygun. Ayrıca firmanın oldukça iyi tasarlanmış onlarca farklı masa modeli mevcut. Firma sayfasından diğerlerine de göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Yemek masası olarak çok tercih edilmese de bahçe dekorasyonlarının vazgeçilmezi olan metal masalar farklı renk ve tasarımlarla üretildiğinde muhteşem sonuçlar çıkarabiliyor. Dalgalı alt yapısı ile farklı bir görüntü sunan bu kırmızı metal masa, yemyeşil bir bahçenin en canlı ögesi olabilir.