Her dekor için birbirinden şık ahşap, mermer, lake ve plastik masa modelleri

Modern dekorasyon anlayışının gün geçtikçe gelişmesi ve insanların ev dekorasyonlarına verdiği önemin giderek artması, dekorasyonun en ufak parçalarının bile sıra dışı tasarımlara bürünmesine yol açtı. Tasarımcılar artık sadece ana ve yan mobilyalar için değil, kapı kolundan düğmelere, gider kapaklarından kapı tutuculara kadar birçok ev eşyası için özel tasarımlar yapıyorlar. En ufak detaylar için bile özel tasarımlar yaratan, sektör ana ve yan mobilyalar içinse takdire değer bir çaba gösteriyor.

Çalışma odası, toplantı odası, yemek odası ve mutfaklar için vazgeçilmez mobilyalardan biri olan masalar, birçok farklı materyal kullanılarak ve sıra dışı tasarımlarla alanlarımı süslüyor. Son yıllarda kütük, plastik, metal, lake gibi malzemelerden üretilen masalar son derece farklı tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Özellikle şeffaf plastik masa ve kütük masalar oldukça popüler. Bu yazımızda sizlere farklı alanlarda kullanılan ve farklı tasarımcılara ait birbirinden güzel masa modelleri topladık. Mermer, lake, ahşap, plastik ve metal gibi malzemelerden üretilen ve farklı dizaynları ile dikkat çeken ondan fazla masa modeli bu yazımızda olacak. Dekorasyonunuz için masa seçmeyi düşünüyorsanız bu yazıya bir göz atmadan karar vermeyin deriz.

Mutfak veya yemek odası dekorasyonunuz için farklı ürünler hakkında fikir veya örneklere ihtiyacınız varsa sitemizde arama yapabilirsiniz ya da “Göz alıcı mutfak masa modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.