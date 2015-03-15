Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bu haftayı daha geride bıraktık. Bahar gün geçtikçe yaklaşıyor. Baharla birlikte ev sahiplerini de tatlı bir telaş alıyor. Bahar ve yazın gelmesi, yeni eve taşınma, eski evde tamirat, boya badana, yazlığa göç gibi anlamlara geliyor. Yaz yaklaştıkça Homify sayfalarında bu hazırlıklar için çokça fikir edinebileceksiniz.
Her afta olduğu gibi bu hafta da geçtiğimiz haftanın en çok okunan beş yazısını sizler için derledik. Geçtiğimiz günlerde yaşanabilir şehirler listesinde Türkiye'nin tüm şehirlerini geride bırakarak 48. sırayı alan Bursa'dan iki arklı konut projesi geçtiğimiz haftaya damgasını vuran iki yazıyı oluşturdu. Başından sonra evlerde dönüşümü gösterdiğimiz Önce&Sonra yazılarında yer alan Çeşme'de bir yazlık dönüşümü de en çok okunan yazılardan biriydi. Diğer iki yazıdan biri Japonya'dan ilginç bir mimari projeye değinen yazı olurken, bir diğeri ise dekorasyonda Feng Shui ikirlerine yer veriyor. Geçen hafta bu yazılarımızı kaçırdıysanız bu yazıda yazılara linkleri görebilirsiniz.
Kelime anlamı
rüzgar ve
su olan Feng Shui tüm canlı varlıkların sürekli hareket halinde olan doğal çevreyle sürekli bir iletişim içinde olduğunu söyleyen kadim bir Çin pratiği. Felsefe yaşam alanlarımızı doğadaki bu enerjiye uyumlu dekore edersek huzura, mutluluğa ve berekete ulaşabileceğimizi söylüyor.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Feng Shui'ye göre dekore edilmiş evler yükselen bir trend. Borneo Mimarlık ve Tasarım'ın proje direktörü Meral Akçay aynı Feng Shui Akademisi üyesi. Firma Feng Shui ilkeleriyle dekore ettiği evlerle tanınıyor. Feng Shui'ye göre tasarımda yönler çok önemli ve mobilyalar pusula yönleri dikkate alınarak yerleştiriliyor. Bu yazımızda Borne Mimarlık'ın elinden çıkan Feng Shui ilkeleriyle dekore edilmiş çeşitli tasarımlara yer verdik. Siz de daha huzurlu bir ev hayal ediyorsanız bu yazımıza göz atmanızda fayda var.
yazımızın giriş kısmında da belirttiğimiz gibi Bursa Numbeo internet sitesinin 5000 şehrin verilerini değerlendirerek yaşanabilir ilk 150 şehri yayınladığı listede Bursa Türkiye'deki diğer tüm şehirleri geride bırakarak 48. sırada yer aldı. Suç oranı, sağlık, pahalılık, nüfus artışı, trafik gibi farklı kriterler dikkate alınarak hazırlanan listede Bursa Türkiye'deki şehirlerin yanı sıra pek çok gelişmiş dünya şehrini de geride bıraktı.
Homify'daki yazılarımızda Bursa2da mimari alanındaki gelişmelere de sıkça yer veriyoruz. Bu hafta Top 5 listemize de Bursa'dan iki konut girdi. Konutlardan biri Niyazi Özçakar'ın imzasını taşıyor. Yaptığı başarılı tasarımlarla tanınan Özçakar bu evde yoğun olarak gri rengi kullanmış ve göz kamaştıran bir sonuç elde etmiş. Ev renk uyumunun yanı sıra başarılı aydınlatmasıyla da dikkat çekiyor. Yazıyı okumak için tıklayın.
Homify'da yoğunlukla değindiğimiz yerli tasarımcıların eserlerinin yanında dünyanın çeşitli yerlerinde sıra dışı, ilginç örneklere de yer veriyoruz. Japonya küçük yüzölçümü ve kalabalık nüfusuyla arazi iyatlarının yüksek olduğu ülkelerden biri. Pek çok kişi Japonlar'ın çok küçük evlerde yaşadığını duymuştur. Yazımıza konu olan yazı da bu durumu kanıtlar nitelikte. Küçücük bir arazinin bile nasıl etkin biçimde kullanılabileceğini gösteren proje Japon mimar Kot Suiseki'nin imzasını taşıyor. Küçük bir evin de zekice bir tasarımla konforlu hale gelebileceğini ispatlayan evin sizi de çok şaşırtacağından eminiz. Bu küçük ama sevimli eve göz atmak için tıklayın.
Önce&Sonra yazılarımızda baştan son yenilenen evleri konu ediyoruz ve okurlardan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Son günlerde yerli mimarlarımız da bizimle imza attıkları dönüşüm projelerinin resimlerini paylaşıyor ve böylece biz de bu projeleri size sunabiliyoruz.
Bu yazımıza konu olan dönüşüm projesi Çeşme'de yer alıyor. Son dönemlerde Türkiye'nin en popüler tatil yörelerinden biri haline gelen Çeşme'de uzun zamandır kullanılmayan yazlık Tuncer Sezgin'in sihirli dokunuşlarıyla adeta evrim geçirmiş. Evin görüntüsünün yanı sıra bir takım yapısal fonksiyonlarının da iyileştirildiği projede öncelikle zeminler ve tüm duvarlar kırılarak izolasyon sağlanmış. Daha sonra ise ince işçiliğe geçilmiş. Siz de eski yazlığınızı nasıl elden geçireceğinizi düşünüyorsanız bu yazıyı muhakkak okuyun.
Bursa'nın ne kadar geliştiğinden bir kez daha bahsetmeye gerek yok sanıyoruz. Sanayisiyle ortalama geliri yüksek şehirlerimizden biri olan Bursa'da doğal olarak apartman dairelerinin yanı sıra müstakil ev ve villa içeren de çok sayıda proje yer alıyor.
Gülnar Ocakdan imzası taşıyan bu villa da bunlardan biri. Gerek tasarımı, gerek malzeme dünya ölçeğinde rekabet kabiliyetine sahip villanın Bursa'da olduğunu bilmesek çok kolay biçimde bir Avrupa başkentinde olduğunu söyleyebilirdik. Siz de bu göz alıcı villaya yakından bakmak için tıklayın.