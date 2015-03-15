Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Bu haftayı daha geride bıraktık. Bahar gün geçtikçe yaklaşıyor. Baharla birlikte ev sahiplerini de tatlı bir telaş alıyor. Bahar ve yazın gelmesi, yeni eve taşınma, eski evde tamirat, boya badana, yazlığa göç gibi anlamlara geliyor. Yaz yaklaştıkça Homify sayfalarında bu hazırlıklar için çokça fikir edinebileceksiniz.

Her afta olduğu gibi bu hafta da geçtiğimiz haftanın en çok okunan beş yazısını sizler için derledik. Geçtiğimiz günlerde yaşanabilir şehirler listesinde Türkiye'nin tüm şehirlerini geride bırakarak 48. sırayı alan Bursa'dan iki arklı konut projesi geçtiğimiz haftaya damgasını vuran iki yazıyı oluşturdu. Başından sonra evlerde dönüşümü gösterdiğimiz Önce&Sonra yazılarında yer alan Çeşme'de bir yazlık dönüşümü de en çok okunan yazılardan biriydi. Diğer iki yazıdan biri Japonya'dan ilginç bir mimari projeye değinen yazı olurken, bir diğeri ise dekorasyonda Feng Shui ikirlerine yer veriyor. Geçen hafta bu yazılarımızı kaçırdıysanız bu yazıda yazılara linkleri görebilirsiniz.