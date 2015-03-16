Göz kamaştıran bahçe tasarımları

Bahçeli bir evde yaşamanın keyfinden ve huzurundan bahsetmemize gerek var mı? Eğer eviniz biz bahçeye açılıyorsa, yaşam alanlarınız arasında bir de huzurla nefes alabileceğiniz bir bahçe varsa, bugünün koşullarında çok şanslı bir insansınız demektir. Genelde işlerimiz ve yaşam şartları nedeniyle şehirden ve apartmanlardan kopamasak da, bahçeli bir ev hemen hemen herkesi hayalidir. Çiçeklerin kokusuyla kahvaltı yapabilmek, pencereden baktığımızda yeşili ve doğallığı görebilmek, huzur içinde oturup dinlenebilmek, toprağa ayak basabilmek ve bazen kendi ellerimizle bir bitkiyi ekip onu büyütmek dünyanın en huzur verici şeyleri arasında gelir herhalde. Hem gündelik hayatın koşuşturmasından hem de yaşadığımız şehirlerin doğal olmayan yapısından kaçmak için mükemmel yerlerdir bahçeler. Ama herkes bilir ki bahçelerin de tasarıma ve dekorasyona ihtiyacı vardır. Bahçe de evimizin ve yaşam alanlarımızın bir parçasıdır çünkü ve bahçeli bir evde yaşıyorsanız ona da kendi karakterinizden, kendi özelliklerinizden, zevklerinizden bir şeyler katmak ve bahçenizin şık ve estetik bir görünümü olmasını istersiniz. Bazı bahçeler minimal tasarımlarıyla dikkat çekerken bazılarıysa özenli ve gösterişli peyzajlarıyla göz kamaştırır.
Doğallığı ve sevimliliğiyle dikkat çeken bu evin düzenli ve özenli bahçe tasarımı evin bir uzantısı olarak, evin karakteristik özelliklerine uyacak şekilde düzenlenmiş. Bahçe kapısından evin girişine kadar uzanan taş yolun desenleri ve el işçiliği bir hayli dikkat çekici. Yürüyüş yolunun iki yanında genişleyen bahçeyse yine aynı şekilde özenli bir şekilde şekillendirilerek kusursuz bir yeşil alan olma niteliği kazanıyor. Sınırları yürüyüş yoluyla belirlenmiş ve yalnızca çim ekili yeşil alanların etrafı çit bitkilerinin kusursuz bir budanma işlemi sonucu aynı boyutlarda ve dairesel şekillerde uygulanmasıyla çevrilerek son derece düzenli ve estetik bir ortam oluşturulmuş. Köşelerdeki küçük ağaçlar sivrilterek budanarak köşe yapısına uygun hale getirilmiş ve evin önündeki tek palmiyeyle bahçeye derinlik sağlandığı gibi, aynı zamanda evle bahçenin yumuşak bir şekilde bütünleşmesi sağlanmış. Tasarımda Hakan Helvacıoğlu imzası var.
Beykoz Konakları'nda yer alan bu evin bahçesinin tasarımıysa oldukça ilgi çekici ve bir o kadar da sıradışı. Hande Köksal Interiors tarafından düzenlenen bahçede, yürüyüş yolunun iki yanında uzanan çim alanını ve yürüyüş yolunu dairesel şekillerde keserek uzayan taş şeritler bahçeye hareketlilik katarken aynı zamanda da bahçeyi sıradan bir bahçe dokusuyla monotonlaşmaktan kurtarıyor.
Penta Proje'nin tasarımlarından biri olan bu dış cephe dizaynı, renkli ve çeşit çeşit çiekleri ve farklı türlerdeki ağaçlarıyla hem çeşitlilik ve zenginlik içinde hem de düzenli ve şık bir modern dış cephe tasarımı uygulaması niteliği taşıyor. Mevsimlerin en canlısı olan ilkbaharın simgesi olan tüm renklerin ve çiçeklerin içinde barındığı bahçeden yükselen mis gibi doğa kokusunu resme baktığınızda bile duyabiliyorsunuz.
Tasarımında Studio Bems'in imzası bulunan bu havuz başı bahçeyse, tam bir keyif bahçesi. Bazı bahçeler ekip biçerek şehrin kalabalık ve telaşından uzaklaşmak için değil, yeşili ve sakinliğiyle tatilin tadını çıkarmak içindir. Bodrum'da yer alan bu bahçe de tam olarak yazlık tatil kullanımına uygun bir atmosferi sağlayacak şekilde dizayn edilmiş. Havuzun yanı başında palmiyelerle çevrelenmiş bu çimlik yeşil alan bir yandan havzu başında keyif yapmanız için mükemmel ortamı sağlarken, tatilde ihtiyacınız olan doğallığı ve sakinliği de sağlıyor.
Tarabya'da konumlanan bu rüya gibi bahçeyse herkesin hayallerini süsleyen cinsten bir dış cephe tasarımına sahip. Mimari olarak yüzme havuzuna balkon gibi bakacak şekilde dizayn edilmiş olan bahçenin yürüyüş yolundan kamelyasına, barbeküsünden bahçeyi çevreleyen bitkilerin seçimine kadar her şey hem estetik hem de kullanışlılık açısından kusursuz olarak tasarlanmış. Bu şahane bahçenin düzenlemesi ve uygulaması Bahçe Tasarım'a ait.