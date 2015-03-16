Göz kamaştıran bahçe tasarımları

Bahçeli bir evde yaşamanın keyfinden ve huzurundan bahsetmemize gerek var mı? Eğer eviniz biz bahçeye açılıyorsa, yaşam alanlarınız arasında bir de huzurla nefes alabileceğiniz bir bahçe varsa, bugünün koşullarında çok şanslı bir insansınız demektir. Genelde işlerimiz ve yaşam şartları nedeniyle şehirden ve apartmanlardan kopamasak da, bahçeli bir ev hemen hemen herkesi hayalidir. Çiçeklerin kokusuyla kahvaltı yapabilmek, pencereden baktığımızda yeşili ve doğallığı görebilmek, huzur içinde oturup dinlenebilmek, toprağa ayak basabilmek ve bazen kendi ellerimizle bir bitkiyi ekip onu büyütmek dünyanın en huzur verici şeyleri arasında gelir herhalde. Hem gündelik hayatın koşuşturmasından hem de yaşadığımız şehirlerin doğal olmayan yapısından kaçmak için mükemmel yerlerdir bahçeler. Ama herkes bilir ki bahçelerin de tasarıma ve dekorasyona ihtiyacı vardır. Bahçe de evimizin ve yaşam alanlarımızın bir parçasıdır çünkü ve bahçeli bir evde yaşıyorsanız ona da kendi karakterinizden, kendi özelliklerinizden, zevklerinizden bir şeyler katmak ve bahçenizin şık ve estetik bir görünümü olmasını istersiniz. Bazı bahçeler minimal tasarımlarıyla dikkat çekerken bazılarıysa özenli ve gösterişli peyzajlarıyla göz kamaştırır.