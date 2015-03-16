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Göz kamaştıran bahçe tasarımları

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Tarabya Ruya Residence, Bahce Tasarim Bahce Tasarim Bahçe
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Bahçeli bir evde yaşamanın keyfinden ve huzurundan bahsetmemize gerek var mı? Eğer eviniz biz bahçeye açılıyorsa, yaşam alanlarınız arasında bir de huzurla nefes alabileceğiniz bir bahçe varsa, bugünün koşullarında çok şanslı bir insansınız demektir. Genelde işlerimiz ve yaşam şartları nedeniyle şehirden ve apartmanlardan kopamasak da, bahçeli bir ev hemen hemen herkesi hayalidir. Çiçeklerin kokusuyla kahvaltı yapabilmek, pencereden baktığımızda yeşili ve doğallığı görebilmek, huzur içinde oturup dinlenebilmek, toprağa ayak basabilmek ve bazen kendi ellerimizle bir bitkiyi ekip onu büyütmek dünyanın en huzur verici şeyleri arasında gelir herhalde. Hem gündelik hayatın koşuşturmasından hem de yaşadığımız şehirlerin doğal olmayan yapısından kaçmak için mükemmel yerlerdir bahçeler. Ama herkes bilir ki bahçelerin de tasarıma ve dekorasyona ihtiyacı vardır. Bahçe de evimizin ve yaşam alanlarımızın bir parçasıdır çünkü ve bahçeli bir evde yaşıyorsanız ona da kendi karakterinizden, kendi özelliklerinizden, zevklerinizden bir şeyler katmak ve bahçenizin şık ve estetik bir görünümü olmasını istersiniz. Bazı bahçeler minimal tasarımlarıyla dikkat çekerken bazılarıysa özenli ve gösterişli peyzajlarıyla göz kamaştırır. 

Sade ve şık

homify Klasik Bahçe
homify

homify
homify
homify

Doğallığı ve sevimliliğiyle dikkat çeken bu evin düzenli ve özenli bahçe tasarımı evin bir uzantısı olarak, evin karakteristik özelliklerine uyacak şekilde düzenlenmiş. Bahçe kapısından evin girişine kadar uzanan taş yolun desenleri ve el işçiliği bir hayli dikkat çekici. Yürüyüş yolunun iki yanında genişleyen bahçeyse yine aynı şekilde özenli bir şekilde şekillendirilerek kusursuz bir yeşil alan olma niteliği kazanıyor. Sınırları yürüyüş yoluyla belirlenmiş ve yalnızca çim ekili yeşil alanların etrafı çit bitkilerinin kusursuz bir budanma işlemi sonucu aynı boyutlarda ve dairesel şekillerde uygulanmasıyla çevrilerek son derece düzenli ve estetik bir ortam oluşturulmuş. Köşelerdeki küçük ağaçlar sivrilterek budanarak köşe yapısına uygun hale getirilmiş ve evin önündeki tek palmiyeyle bahçeye derinlik sağlandığı gibi, aynı zamanda evle bahçenin yumuşak bir şekilde bütünleşmesi sağlanmış. Tasarımda Hakan Helvacıoğlu imzası var. 

Hareketli bahçeler

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Bahçe
HANDE KOKSAL INTERIORS

House E – E Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Beykoz Konakları'nda yer alan bu evin bahçesinin tasarımıysa oldukça ilgi çekici ve bir o kadar da sıradışı. Hande Köksal Interiors tarafından  düzenlenen bahçede, yürüyüş yolunun iki yanında uzanan çim alanını ve yürüyüş yolunu  dairesel şekillerde keserek uzayan taş şeritler bahçeye hareketlilik katarken aynı zamanda da bahçeyi sıradan bir bahçe dokusuyla monotonlaşmaktan kurtarıyor. 

Bahar gibi bir bahçe

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Penta Proje'nin tasarımlarından biri olan bu dış cephe dizaynı, renkli ve çeşit çeşit çiekleri ve farklı türlerdeki ağaçlarıyla hem çeşitlilik ve zenginlik içinde hem de düzenli ve şık bir modern dış cephe tasarımı uygulaması niteliği taşıyor. Mevsimlerin en canlısı olan ilkbaharın simgesi olan tüm renklerin ve çiçeklerin içinde barındığı bahçeden yükselen mis gibi doğa kokusunu resme baktığınızda bile duyabiliyorsunuz.  

Tatil bahçeleri

RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ, Studio BEMS Studio BEMS Modern Bahçe
Studio BEMS

RETRON BODRUM PEYZAJ PROJESİ

Studio BEMS
Studio BEMS
Studio BEMS

Tasarımında Studio Bems'in imzası bulunan bu havuz başı bahçeyse, tam bir keyif bahçesi. Bazı bahçeler ekip biçerek şehrin kalabalık ve telaşından uzaklaşmak için değil, yeşili ve sakinliğiyle tatilin tadını çıkarmak içindir. Bodrum'da yer alan bu bahçe de tam olarak yazlık tatil kullanımına uygun bir atmosferi sağlayacak şekilde dizayn edilmiş. Havuzun yanı başında palmiyelerle çevrelenmiş bu çimlik yeşil alan bir yandan havzu başında keyif yapmanız için mükemmel ortamı sağlarken, tatilde ihtiyacınız olan doğallığı ve sakinliği de sağlıyor. 

Rüyaları süsleyen bahçe tasarımı

Tarabya Ruya Residence, Bahce Tasarim Bahce Tasarim Bahçe
Bahce Tasarim

Tarabya Ruya Residence

Bahce Tasarim
Bahce Tasarim
Bahce Tasarim

Tarabya'da konumlanan bu rüya gibi bahçeyse herkesin hayallerini süsleyen cinsten bir dış cephe tasarımına sahip. Mimari olarak yüzme havuzuna balkon gibi bakacak şekilde dizayn edilmiş olan bahçenin yürüyüş yolundan kamelyasına, barbeküsünden bahçeyi çevreleyen bitkilerin seçimine kadar her şey hem estetik hem de kullanışlılık açısından kusursuz olarak tasarlanmış. Bu şahane bahçenin düzenlemesi ve uygulaması Bahçe Tasarım'a ait. 

Okul ve kampus mimarisinin yerli örnekleri
Siz bu bahçelerden en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. 

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