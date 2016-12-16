Her zaman kaçınmanız gereken 6 dekor hatası

Duvarları istediğiniz renge boyayın ya da en lüks eşyaları satın alın. Ne kadar para harcasanız harcayın eviniz yeterince aydınlık değilse tüm çabalarınız çöpe gidecektir. Çünkü eviniz küçük veya geniş nasıl olursa olsun, bir evi gösteren ilk şey ışıktır. Elbette ideal olan doğal aydınlatmadır. Bu sebeple büyük pencereli ve güneş alan bir ev bulmaya gayret gösterebilirsiniz. Ancak doğal ışık dışında da yapay aydınlatma ile eviniz daha ışıltılı göstermek mümkün.