Her zaman kaçınmanız gereken 6 dekor hatası

Yeni satın aldığınız veya taşındığınız bir evin iç dekorasyonunu hazırlamak her zaman heyecan vericidir. Konukları etkilemek ya da kişisel zevkinizi yeni evinize yansıtmak için yahut bambaşka sebeplerden ötürü evinizin güzel gözükmesini arzularsınız doğal olarak. Hele bir de eşyaları sıfırdan alacaksanız mobilya, kumaş ve aksesuarların mekanla uyum içinde olmasına dikkat ederek doğru tercihler yapmaya özen göstermelisiniz. Tüm bunlarla birlikte iç dekorasyon söz konusu olduğunda sıklıkla yapılan altı yaygın hata vardır. Bugünkü yazımızda hataların neler olduğunu incelerken evimizi doğru dekore etmenin yolunu bulalım.
Daha önce duvar rengi başlığında koyu renkli bir duvarın odanıza daraltacağından bahsetmiştik. Fakat tersi de sorun yaratabilir. Bir temanın veya ağırlıklı olarak bir renk paletinin seçilmesinin, bir odayı birbirine bağlı tutmaya yardımcı olduğunu biliyoruz, ancak abartıya kaçmamak şartıyla. Eşleşen yatak çarşafları, perdeler ve diğer her şeyden uzaklaşarak biraz kontrasta kavuşun. Çünkü sürekli aynı desen ve tonu kullanmak dekorasyonun silikleşmesine sebep olabilir.
Yeni bir eve taşınmadan önce yapılan ilk iş duvar boyasıdır. Temizlik açısından eşyalar yerleştirilmeden önce badana işlemi halledilir. Standart renklerden sıkılanlar eve ilginçlik katmak için daha koyu renkleri denemek isteyebilirler. Ancak koyu renkler risklidir ve genellikle evi olduğundan daha dar ve karanlık gösterir. Örneğin resimde küçük bir oturma odası görüyoruz. Beyaz renk ilk anda hastane duvarı izlenimi yarattığından hoşunuza gitmeyebilir fakat küçük bir odayı geniş ve aydınlık göstermenin tek yolu açık renkli duvarlardır. Ek olarak farklı renk tonlarının aydınlatma ve mobilya ile nasıl duracağını iyi değerlendirmeniz gerekir.
Duvar boyası bitip eşyalar yerleştirildikten sonra sıra zemine gelir. Eskiden tüm yerleri ince bir halı ile kaplayıp üzerine daha kalın klasik bir halı yerleştirmek modaydı. Günümüzde ise odayı baştan sona kaplayan halılar yerini tamamen çıplak zemine bırakabiliyor. Özellikle ahşap parke sayesinde zemin soğukluğu tarihe karıştığından gereksiz halı kullanımından büyük ölçüde vazgeçildi. Örneğin resimde gördüğümüz çalışma odası dekorasyonunda masa ve sandalye takımından ötürü halıya gereksinim duyulmamış.
Dekorasyonla ilgili bir diğer problem eşyalarla ilgilidir. Satın aldığınız eşyaların boyutu mutlaka mevcut alanınıza göre belirlenmelidir. Yoksa hareket alanınız kısıtlanır ve karmaşa yaşarsınız. Kısacası ihtiyacınız dahi olsa yeni bir eşya almadan önce odanızın boyutlarını hesaba katın. Eğer odanıza sığmayacak ebatta eşya lazımsa alternatif tasarımlara yönelin. Yahut çok fonksiyonlu mobilyalar satın alarak alandan verim sağlamaya çalışın.
Duvarları istediğiniz renge boyayın ya da en lüks eşyaları satın alın. Ne kadar para harcasanız harcayın eviniz yeterince aydınlık değilse tüm çabalarınız çöpe gidecektir. Çünkü eviniz küçük veya geniş nasıl olursa olsun, bir evi gösteren ilk şey ışıktır. Elbette ideal olan doğal aydınlatmadır. Bu sebeple büyük pencereli ve güneş alan bir ev bulmaya gayret gösterebilirsiniz. Ancak doğal ışık dışında da yapay aydınlatma ile eviniz daha ışıltılı göstermek mümkün.
Evinizi dekore etmek eğlenceli ve heyecan verici olmalıdır, acele etmeye çalışmayın. Çünkü sabırsız davranmak yanlış kararlar alıp sonra pişman olmanıza sebep olur. Kısacası zevk almaya çalışın ve kendi kendinize şunu söyleyin: Dur, nefes al ve rahatla. Böylece dekorasyon işi keyifli hale gelir, siz de yeni evinizin tadını çıkarabilirsiniz. Unutmayın ki sürekli dekorasyonu yenilemek yerine bir kez sakince düşünüp karar vermek çok daha akıllıcadır.
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