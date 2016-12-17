Size ilham verecek 10 muhteşem mutfak

Dekorasyon hakkında konuşurken; dağılımlarına, şekillerine ve hatta boyutlarına göre mutfakları pek çok farklı stilde sınıflandırabiliriz. Bununla birlikte genel olarak iki farklı mutfak türü buluruz. Biri sadece yemek pişirme alanı olarak görülen herhangi bir geçit. Diğeri ise bulaşık yıkamanın ve yemek pişirmenin ötesinde, evin kalbi olan hayati bir mekan. Yemek pişirmenin yanı sıra yaşayan mutfaklar kısacası. Bugünkü yazımızda ikinci türdeki mutfaklara göz atacağız. Boyutlarına ya da dekorasyonuna bakılmaksızın evin içinde benzersiz ve rahat bir alan sunan mutfaklara.