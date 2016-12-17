Size ilham verecek 10 muhteşem mutfak

Dekorasyon hakkında konuşurken; dağılımlarına, şekillerine ve hatta boyutlarına göre mutfakları pek çok farklı stilde sınıflandırabiliriz. Bununla birlikte genel olarak iki farklı mutfak türü buluruz. Biri sadece yemek pişirme alanı olarak görülen herhangi bir geçit. Diğeri ise bulaşık yıkamanın ve yemek pişirmenin ötesinde, evin kalbi olan hayati bir mekan. Yemek pişirmenin yanı sıra yaşayan mutfaklar kısacası. Bugünkü yazımızda ikinci türdeki mutfaklara göz atacağız. Boyutlarına ya da dekorasyonuna bakılmaksızın evin içinde benzersiz ve rahat bir alan sunan mutfaklara.
İlk örneğimiz dar fakat oldukça geniş bir mutfak modeli. Her ne kadar penceresi bulunsa da biraz daha aydınlatmaya ihtiyaç duyuyor. Bu resimdeki gibi dar mekanlar için en ideal renk beyazdır. Böylece mekan olduğundan daha aydınlık görünüyor. Örnekte de mutfak duvarları tamamen beyaz ve parlak tasarımlı. Mutfağa estetik katan özellik ise mavi beyaz çizgili duvarlar.
Günümüzde pek çok dairede yemek odası ve mutfak bir arada bulunuyor. Mutfağı buluşma noktası haline getirdiğinden güzel de bir fikir. Ancak duvar ve kapılarla ayrılmasa da odaların kendi sınırlarını çizmesi dekorasyon açısından daha iyi durur. Bu örnekte desenli seramikler mutfağın alanını belli ediyor.
Bir önceki örnekte zemin farkı ile ayrılan mutfak ve yemek odasını görmüştük. Bu örnekte ise mutfak, yemek odası ve salon ile tamamen entegre olmuş durumda. Son derece büyük, modern ve etkileyici bir mekan olmasından ötürü iç içe geçmişlik bu örnekte rahatsız etmiyor. Ancak dikkatli bakılırsa bazı farklılık keşfedilebilir. Örneğin tavandaki siyah-beyaz kontrast gibi.
Büyük bir terasa veya bahçeye erişimi olan bir mutfak büyük cam kapılar sayesinde oldukça aydınlık. Yazlık daireler için ideal olan mutfak sayesinde terasta yemekli davetler düzenlemek çok kolay.
Resimde görmüş olduğumuz daire küçük bir alana sahip olmasından ötürü salonla entegre bir mutfak modeli tercih edilmiş. Aslında mutfak oldukça dar bir alana sıkışmış durumda. Fakat salonla içe içe olmasından ötürü bu küçüklük rahatsız etmiyor.
Beyaz, mutfakların favori rengidir. Çünkü temizlik ve parlaklık hissi verir. Ancak yine de aşırı beyazlık bazen donuk bir atmosfer oluşturabilir. Bunu önlemenin en basit yolu dekorasyona bitki eklemektir. Aynı zamanda aydınlatma etkisiyle daha sıcak bir ambiyans yaratmak da mümkün.
Mutfağa tanıdık ve rahat bir dokunuş kazandırmanın bir yolu eskitme görünümlü mobilyalardan geçer. Özellikle ahşap mobilyalar nostaljik bir görünüm elde etmek için kullanışlıdır. Bu örnekte depolama için kullanılan cam kapaklı ahşap vitrin gören, çocukluğuna götürecek denli başarılı bir tasarım.
Sırada hem lüks hem de oldukça sade bir mutfak tasarımı var. Pürüzsüz bembeyaz tezgah ve dolaplar, yine aynı sadelikte tabure ve lambalar minimalist tarza uygun sade ve düz parçalardır. Ancak yine de bu mutfağın düz ve basit olduğunu söylemek çok zor. Çünkü altın yaldızlı duvar göz kamaştıran ışıltısıyla adeta kontrast oluşturuyor.
Standart bir mutfak sadece birkaç ayrıntıyla bambaşka bir havaya bürünebilir. Örneğin bu mutfakta küçük bir duvar bölümü kara tahta olarak tasarlanmış. Bu sayede yaratıcılığımız da kaybolmaz.
Ahşap, her mekana sıcaklık katan malzemelerden biridir. Ahşap mutfak deyince akla ilk olarak kırsal bir tarz gelse de bu örnekte olduğu gibi siyah ile kombinlenirse gayet modern durabilir.
Daha fazla mutfak örneği incelemek isterseniz ’Çok seveceğiniz 10 rustik mutfak’ başlığını okuyabilirsiniz.