Bahçe çeşmesi denildiğinde aklınıza o eski taş ya da bakır renkli klasik çeşmeler ya da parklardaki dekoratif fıskiyeler mi geliyor? O zaman fikirlerinizi başka bir yöne çekmenin ve sizinle bir modern bahçe çeşmeleri turu yapmanın zamanı gelmiş demektir. Bu küçük yolculuğumuzda size bahçe çeşmelerinin ne kadar çağdaş, modern ve sıradışı olabileceğini göstermeye niyetliyiz. Aşağıda göreceğiniz çeşmeler hayatınıza ve bahçenize hem eğlence, hem hareketlilik, hem zarafet ve şıklık hem de yenilik katacak.
Pürüzsüz çelik malzemeden yapılan bu üç farklı boyutta dikdörtgen şeklindeki su duvarları bahçenizin kendine güven ve karizma bölümü haline gelebilir. Bu şahane dekoratif bahçe çeşmesi fikri farklı şekillerde de kullanılabilir elbette: İsterseniz üç aynı boyda dikdörtgen uygulamasıyla daha simetrik ve düzenli bir görünüm elde edebilir ya da kişisel zevklerinize ve tercihlerinize göre diktörgenlerin şekillerini değiştirebilirsiniz. Her şekilde, bu pürüzsüz su duvarlarının etkisi aynı olacaktır: Modern, karizmatik ve şık.
Resimdeki bu küre şeklindeki çeşmeyse klasik geometriyle harmanlanan zarifliğin ve ultra-modern bir görünümün simgesi olmakla birlikte, aynı zamanda yapıldığı maddenin pürüzsüz ve sağlam yapısı itibariyle havalı ve gösterişli bir görünüme de sahip. Su kürenin üzerinden kayıp aşağıya doğru inerken gözlerinizi alamayacağınız bir ışık efekti yaratıyor.
Bu heykel gibi sanatsal bir dokunuşa sahip olan çeşme dizaynıysa görenlerin gözünü alamayacağı bir estetiğe sahip. Keskin köşeli diktörtgen bir şekli su yardımıyla farklı boyutlardaki metalik kürelerle buluşturan bu bahçe çeşmesi fikri hem şık hem minimalist modern bir tasarım örneği.
Berlin'de oryantalist tarzda düzenlenmiş bir bahçenin içinde yer alan bu fıskiyeli tasarımsa birliği, düzeni ve hayatı simgeleyen geometri ve simetrinin göz alıcı bir modeli olarak karşımıza çıkıyor. 1001 Gece Masalları'ndan fırlamış gibi büyüleyici olan bu tasarım aynı zamanda modern bahçe çeşmelerinin çarpıcı bir örneği niteliğinde.
Formlarını doğadan esinlenerek alan bu seramik çeşmeler sıradışı görüntüleri ve renkleriyle dikkat çekerken renkli seramiğin suyla buluşmasının verdiği büyüleyiciliğe de sahipler. Çeşmeden ziyade birer sanat eserini andıran bu objeler bahçenize hem renk, hem hareketlilik, hem de sanatsal estetik katacak.
Bu modern çinko çeşme her türlü bahçe tasarımına uyacak şekilde tasarlanmış. Bahçe dizaynlarında çinko malzemeler kullanmanın iyi tarafı, zaman geçtikçe çinkonun üzerinde oluşacak olan perdahla birlikte söz konusu maddenin giderek daha da güzelleşmesi ve sıradışı bir görüntü kazanması.
Şehir çeşmeleri, havuzları ve fıskiyelerinde klasik dokunuşların modernleşmesinin en iyi örneklerinden biri olan bu tasarım, etrafındaki rengarenk bahçeyle uyumlu bir hareketliliğe sahip olmakla birlikte, bir yandan da bu şehir parkına yeni ve modern bir yüz kazandıracak kadar yenilikçi ve sıra dışı özellikleri bünyesinde barındırıyor. Çağdaş tasarımlı şehir parklarının ve havuzlarının mümkün ve şahane bir fikir olduğunun en güzel kanıtı.
Son olarak, bahçenize bir bahçe çeşmesi yaptırmak için öyle çok büyük alanlara ihtiyacınız olmadığını, aksine küçük bahçelerde ve ufak alanlarda bile harika tasarımlara imza atılabileceğini göstermek istedik. İşte resimdeki bu model de en küçük bahçelere bile rahatlıkla sığacak ve bahçenize şıklık, zenginlik ve ferahlık katacak bir bahçe çeşmesi örneği niteliğinde. Doğada var olan yaşam enerjisini yaşanılan mekânlarda kullanabilme ve harekete geçirme amacıyla spesifik yöntemlerle yaşam alanlarını dekore etmeyi amaçlayan Uzak Doğu öğretisi olan Feng Shui ile tasarlanmış bu çeşme, her türlü bahçeye uyacak harika bir modern tasarım örneği.