Modern bahçe çeşmeleri

Son olarak, bahçenize bir bahçe çeşmesi yaptırmak için öyle çok büyük alanlara ihtiyacınız olmadığını, aksine küçük bahçelerde ve ufak alanlarda bile harika tasarımlara imza atılabileceğini göstermek istedik. İşte resimdeki bu model de en küçük bahçelere bile rahatlıkla sığacak ve bahçenize şıklık, zenginlik ve ferahlık katacak bir bahçe çeşmesi örneği niteliğinde. Doğada var olan yaşam enerjisini yaşanılan mekânlarda kullanabilme ve harekete geçirme amacıyla spesifik yöntemlerle yaşam alanlarını dekore etmeyi amaçlayan Uzak Doğu öğretisi olan Feng Shui ile tasarlanmış bu çeşme, her türlü bahçeye uyacak harika bir modern tasarım örneği.