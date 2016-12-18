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Bahçeleri güzelleştiren 13 tasarım fikri

nihal e. nihal e.
장성 - 세아이가 있는 하얀집, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Modern Balkon, Veranda & Teras Ahşap
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Yaz mevsiminin geçip gittiğiniz farkındayız ancak gelecek baharda bahçelerimizi nasıl yenileyeceğimizi şimdiden planlayabiliriz. Yeni bir yılla birlikte evimizde değişiklik yapmak isteriz, peki buna bahçe neden dahil olmasın? Aşağıda sizin için derlediğimiz bahçe modelleri küçük havuzlardan barbekülere dek sayısız fikir barındırıyor. Hazırsanız hep birlikte göz atalım.

​Bahçe mutfağı

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー BahçeOcak & Barbekü
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Özellikle bahçe içinde barbekü partisi yapmayı sevenler için ideal bir örnek. Tuğladan yapılmış iki adet taş fırın arasına inşa edilen ahşap tezgahın lavabosu bile mevcut. Geniş tezgah alanı ile yemek pişirirken kolaylık sağlıyor.

​Ahşap çukur içinde şömine

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー BahçeOcak & Barbekü
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Serin yaz gecelerinde ateş başında oturup keyif yapabileceğiniz yaratıcı bir şömine tasarımı karşınızda. Yerden belli yükseklikte duran ahşap platform içine açılan deliğe tuğladan şömine yapılmış. Kenardaki boşluklara ise bacaklarınızı sokup oturabiliyoruz. Şöminenin aşağıda kalmasının bir sebebi de dilediğiniz zaman kapakla örtmeniz. Gördüğünüz gibi oldukça kullanışlı.

​Taştan bahçe yolu

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Sıradaki örnek küçük bir bahçe yolu tasarımı. Bahçeniz dümdüz bir arazi üzerinde ilerliyorsa yol yapmak için pek çok alternatifiniz olur. Resimdeki gibi S şeklinde dalgalanıyorsa eğer sınırları net olarak belli olmayan taştan örülme bir bahçe yolu tercih edebilirsiniz.

​Küçük şelale

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bu örnek ise biraz daha sıra dışı. Küçük bir su katmanından damlacıklarla daha büyük bir su birikintisine olan akışı şelaleye benzetebiliriz.

​Süs havuzu

Reflection pond in Richmond Surrey Aquajoy water gardens ltd Modern Bahçe
Aquajoy water gardens ltd

Reflection pond in Richmond Surrey

Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd
Aquajoy water gardens ltd

Bahçenizde yüzme havuzu için yer olmasa dahi süs havuzu düşünebilirsiniz. Üstelik resimdeki gibi L biçiminde bir havuz çok fazla yer kaplamaz.

​Yükseltilmiş çiçek yatakları

White Horse Pub, Hampshire Design Consultancy Ltd. Hampshire Design Consultancy Ltd. Kırsal Bahçe
Hampshire Design Consultancy Ltd.

White Horse Pub

Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.

Resimdeki bahçe düzenlemesi düz bir arazi yerine eğimli alana sahip bahçeler için ideal bir çözüm. Çeşitli bölümlere ayrılmış ve yerden ahşap malzeme ile yükseltilmiş çiçek yatakları sayesinde eğimli alanlar verimli olarak kullanılabilir. Yine resimdeki gibi çiçek yataklarının arasına yapılmış küçük bir merdiven ile en yüksek bölgelere de erişim sağlayabilirsiniz.

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​Veranda için bir bank

대전하기동 - 프라이버시 최우선의 'ㄷ'자 중정형주택, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Modern Balkon, Veranda & Teras
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Katlanabilen büyük cam kapılarla geniş verandaya doğru açılan ev sıcak havalarda vakit geçirmek için oldukça elverişli. Veranda da yapılan yemekli öğleden sonraları için ahşap bir bank sizi piknik havasına sokmaya yetecektir.

​Tuğladan yemek takımı

장성 - 세아이가 있는 하얀집, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 Modern Balkon, Veranda & Teras Ahşap
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

Sırada ilginç bir oturma grubu yer alıyor. Bahçenin bir köşesinde çakıl taşları ile ayrılarak kare şeklindeki bir bölge yemek alanı haline dönüştürülmüş. İlginç olan ise oturma grubunu tamamen kırmızı tuğlalardan yapılmış olması.

​Pergola çatı

Extension 1, brofiga.com brofiga.com
brofiga.com

brofiga.com
brofiga.com
brofiga.com

Bazı evlerin veranda bölümü toprak zeminden daha yüksek olabilir. Genellikle ahşap platformdan yapılma bu tür verandalar yemek yemek için ideal alanlardır. Biraz gölgelik sağlaması amacıyla pergola çatı gayet kullanışlıdır.

​Bahçede kayalar

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Büyük bahçelerin yanı sıra bazı araziler öyle geniş olur ki içinde küçük dereler bulunabilir. Böyle bir durumda su birikintisini kendi haline bırakmak yerine büyük kaya taşlarıyla düzenlerseniz çok daha güzel görünecektir.

​Bahçe kulübesi

Posh Shed Garden Affairs Ltd Klasik Garaj / Hangar Ahşap Beyaz attractive,garden shed,quality,canopy,veranda,storage,summerhouse,small garden,classic,lawnmower,double door,wooden
Garden Affairs Ltd

Posh Shed

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

Bahçe ile ilgili yapabileceğiniz yeniliklerden biri bahçe kulübesi inşa etmek olabilir. Özellikle bahçe bakımı ile ilgili çok fazla malzemeniz varsa depolama için idealdir kulübeler.

​Yükseltilmiş ahşap platform

Whitton Drive, GK Architects Ltd GK Architects Ltd BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
GK Architects Ltd

Whitton Drive

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Bahçe düzenlemesi yaparken bazı bölümler arasında sınır çizmek istiyorsanız çimenlerden tutun da çakıl taşlarına dek sayısız malzeme kullanabilirsiniz. Bunun birlikte yerden yükseltilmiş ahşap platformlar da iyi bir seçenektir.

​Palet mobilya

Departamento en el centro de la ciudad, amiko espacios amiko espacios BahçeMobilyalar
amiko espacios

amiko espacios
amiko espacios
amiko espacios

Teras, bahçe gibi açık alanların kendine özel mobilyaları bulunur. Hem taşıması kolay hem de daha doğal malzemeden yapılma mobilyalar bu tür alanlar için daha kullanışlıdır zira. Paletten yapılma mobilyalar da pratik tasarımlarından ötürü bahçeler için uygundur.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Türkiye'deki evlerden 13 ana giriş ve bahçe fikri’ başlığını okuyabilirsiniz.

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