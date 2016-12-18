Bahçeleri güzelleştiren 13 tasarım fikri

Resimdeki bahçe düzenlemesi düz bir arazi yerine eğimli alana sahip bahçeler için ideal bir çözüm. Çeşitli bölümlere ayrılmış ve yerden ahşap malzeme ile yükseltilmiş çiçek yatakları sayesinde eğimli alanlar verimli olarak kullanılabilir. Yine resimdeki gibi çiçek yataklarının arasına yapılmış küçük bir merdiven ile en yüksek bölgelere de erişim sağlayabilirsiniz.