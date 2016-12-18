Bahçeleri güzelleştiren 13 tasarım fikri

Yaz mevsiminin geçip gittiğiniz farkındayız ancak gelecek baharda bahçelerimizi nasıl yenileyeceğimizi şimdiden planlayabiliriz. Yeni bir yılla birlikte evimizde değişiklik yapmak isteriz, peki buna bahçe neden dahil olmasın? Aşağıda sizin için derlediğimiz bahçe modelleri küçük havuzlardan barbekülere dek sayısız fikir barındırıyor. Hazırsanız hep birlikte göz atalım.
Özellikle bahçe içinde barbekü partisi yapmayı sevenler için ideal bir örnek. Tuğladan yapılmış iki adet taş fırın arasına inşa edilen ahşap tezgahın lavabosu bile mevcut. Geniş tezgah alanı ile yemek pişirirken kolaylık sağlıyor.
Serin yaz gecelerinde ateş başında oturup keyif yapabileceğiniz yaratıcı bir şömine tasarımı karşınızda. Yerden belli yükseklikte duran ahşap platform içine açılan deliğe tuğladan şömine yapılmış. Kenardaki boşluklara ise bacaklarınızı sokup oturabiliyoruz. Şöminenin aşağıda kalmasının bir sebebi de dilediğiniz zaman kapakla örtmeniz. Gördüğünüz gibi oldukça kullanışlı.
Sıradaki örnek küçük bir bahçe yolu tasarımı. Bahçeniz dümdüz bir arazi üzerinde ilerliyorsa yol yapmak için pek çok alternatifiniz olur. Resimdeki gibi S şeklinde dalgalanıyorsa eğer sınırları net olarak belli olmayan taştan örülme bir bahçe yolu tercih edebilirsiniz.
Bu örnek ise biraz daha sıra dışı. Küçük bir su katmanından damlacıklarla daha büyük bir su birikintisine olan akışı şelaleye benzetebiliriz.
Bahçenizde yüzme havuzu için yer olmasa dahi süs havuzu düşünebilirsiniz. Üstelik resimdeki gibi L biçiminde bir havuz çok fazla yer kaplamaz.
Resimdeki bahçe düzenlemesi düz bir arazi yerine eğimli alana sahip bahçeler için ideal bir çözüm. Çeşitli bölümlere ayrılmış ve yerden ahşap malzeme ile yükseltilmiş çiçek yatakları sayesinde eğimli alanlar verimli olarak kullanılabilir. Yine resimdeki gibi çiçek yataklarının arasına yapılmış küçük bir merdiven ile en yüksek bölgelere de erişim sağlayabilirsiniz.
Katlanabilen büyük cam kapılarla geniş verandaya doğru açılan ev sıcak havalarda vakit geçirmek için oldukça elverişli. Veranda da yapılan yemekli öğleden sonraları için ahşap bir bank sizi piknik havasına sokmaya yetecektir.
Sırada ilginç bir oturma grubu yer alıyor. Bahçenin bir köşesinde çakıl taşları ile ayrılarak kare şeklindeki bir bölge yemek alanı haline dönüştürülmüş. İlginç olan ise oturma grubunu tamamen kırmızı tuğlalardan yapılmış olması.
Bazı evlerin veranda bölümü toprak zeminden daha yüksek olabilir. Genellikle ahşap platformdan yapılma bu tür verandalar yemek yemek için ideal alanlardır. Biraz gölgelik sağlaması amacıyla pergola çatı gayet kullanışlıdır.
Büyük bahçelerin yanı sıra bazı araziler öyle geniş olur ki içinde küçük dereler bulunabilir. Böyle bir durumda su birikintisini kendi haline bırakmak yerine büyük kaya taşlarıyla düzenlerseniz çok daha güzel görünecektir.
Bahçe ile ilgili yapabileceğiniz yeniliklerden biri bahçe kulübesi inşa etmek olabilir. Özellikle bahçe bakımı ile ilgili çok fazla malzemeniz varsa depolama için idealdir kulübeler.
Bahçe düzenlemesi yaparken bazı bölümler arasında sınır çizmek istiyorsanız çimenlerden tutun da çakıl taşlarına dek sayısız malzeme kullanabilirsiniz. Bunun birlikte yerden yükseltilmiş ahşap platformlar da iyi bir seçenektir.
Teras, bahçe gibi açık alanların kendine özel mobilyaları bulunur. Hem taşıması kolay hem de daha doğal malzemeden yapılma mobilyalar bu tür alanlar için daha kullanışlıdır zira. Paletten yapılma mobilyalar da pratik tasarımlarından ötürü bahçeler için uygundur.
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