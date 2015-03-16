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Londra'nın en güzel terasları

Aydin Sanli Aydin Sanli
A Stunning Penthouse Terrace Project in London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Modern Balkon, Veranda & Teras
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Çoğumuz lüks bir terasa sahip olma şansına sahip değiliz ama hepimiz seyrek görülen Londra güneşi yüzünü gösterdi mi kafamızı yukarı dikip yağmurlu başkentin güneşinin tadını lüks terasların birinde çıkarmanın hayalini kurarız. W Htel, Sushisamba ve Queen of Hoxton gibi herkese açık tel ve restoran teraslarının yanı sıra Londra sokaklarının tepelerinde irili ufaklı pek çok gizli teras bulunuyor. Londralıların şehri bir kez olsun bu güzel teraslardan görmesi gerekli. Tepedeyken gerçekten Londra'da yaşadığınızı fark ediyorsunuz ve tepede ister yemek yiyin, ister bir şeyler için, yaptığınız her şey özel bir faaliyete dönüşüyor. Gelin size şehrin özel teraslarından bazılarını gösterelim ve şanslı Londralıların boş zamanlarını nasıl geçirdiğine birlikte şahit olalım.

Trafalgar'a karşı

Trafalgar One, Canadian Pacific Building, London, Moreno Masey Moreno Masey Modern Balkon, Veranda & Teras
Moreno Masey

Trafalgar One, Canadian Pacific Building, London

Moreno Masey
Moreno Masey
Moreno Masey

Traflagar One Buckingham Sarayı'ndan doğuya, Charing Cross'a doğru uzanan The Mall'da bulunan eski bir Kanada Pasifik binasının bir parçası. Binanın tamiratı 2012 yılında tamamlanmış. Trafalgar Meydanı, The Mal ve resimde görünen tarihi bina Admiralty Arch manzaralı apartman dairesinin fiyatını tahmin etmek zor ama manzaranın tadını çıkarmak hiç de zor değil. 

Victoria'da bahçe teras

A Stunning Penthouse Terrace Project in London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Modern Balkon, Veranda & Teras
Urban Roof Gardens

A Stunning Penthouse Terrace Project in London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

Londra gibi kalabalık şehir ortamında yaşayanların en çok üzüldükleri şeylerden biri de bir bahçe sahibi olamamalarıdır. Urban Roof Gardens bahçe işleriyle uğraşmak isteyip, teraslarında biraz yeşillik bulundurmak isteyenler için oluşturulmuş bir proje. Bu bahçe terası ilhamını Santorini'den almış gibi görünüyor. Meyve, sebze ve bitkilerin dikili olduğu saksılar terra kota topraktan yapılmış. Zemini çakıl kaplı teras Akdeniz usulü bir yemek masasıyla tamamlanmış ve harika bir Londra  manzarasına sahip. Bu şekilde yeşilliklerle donatılmış bir terasta Londra manzarasının tadını çıkarmak paha biçilemez diye düşünüyoruz. 

Marylebone'da klas bir teras

Hallam Street, Sonnemann Toon Architects Sonnemann Toon Architects Modern Balkon, Veranda & Teras
Sonnemann Toon Architects

Hallam Street

Sonnemann Toon Architects
Sonnemann Toon Architects
Sonnemann Toon Architects

Bu lüks teras 8 katlı ticari bir binanın 6 lüks eve dönüştürüldüğü Londra'nın merkezinde yer alan bir projede bulunuyor. Terasın bir kısmı cam bölmeyle kapatılarak kışın da Londra manzarasına nazır vakit geçirme olanağı sağlanmış. BT kulesinin çok net biçimde görüldüğü terasın zemini ahşap ve teras boyunca uzanan taş saksılarda yeşil bitkiler yer alıyor. 

Fulham'da yeşil teras

Fulham Roof Terrace, Organic Roofs Organic Roofs Minimalist Balkon, Veranda & Teras
Organic Roofs

Fulham Roof Terrace

Organic Roofs
Organic Roofs
Organic Roofs

Fulham'da yer alan bu özel proje ev sahiplerine komşularından farklı bir olanak sunuyor. Batı Londra'ya hakim manzaraya sahip terasta hidroponik bir sulama sistemi bulunuyor ve bu sistem sayesinde terasta zeytin ğacı gibi ağaçlar yetişebiliyor.Böylece şehrin semalarında gerçek bir bahçenin içinde mangalınızı yapıp içkinize yudumlama şansına sahip oluyorsunuz. Ancak bu teras mangal alışkanlığı yapıp yaz ayları boyunca fazla kilo almanıza neden olabilir diye düşünüyoruz. O yüzden eğer bir gün böyle bir terasa sahip olursanız dikkatli olun. 

Knightsbridge esintisi

Knightsbridge Penthouse, Coupdeville Coupdeville
Coupdeville

Knightsbridge Penthouse

Coupdeville
Coupdeville
Coupdeville

Knightsbridge'i anlatmaya gerek yok. İngiltere'nin en pahalı semtinde  ev sahibi olmak için çbir servet ödemeniz gerekiyor. Bu teras daha önce çok da bakımlı olmayan bir çatı katı deposuymuş ve dönüşüm sonrası açık bir oturma odasına çevrilmiş. 

Wapping'de harika bir teras

Terrace Temza design and build Modern Balkon, Veranda & Teras
Temza design and build

Terrace

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

Londra'nın en merkezi bölgelerinden birinde yer alan bu çatı katı ve teras daha önce depo olarak kullanılıyormuş ve bu hale dönüştürülmüş. Bu terasta düzenlenecek teras partileri dostlarınızı mutlu ederken düşmanlarınızı kesinlikle çatlatacaktır. 

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Batı Londra manzarası

​PROJECT: A 2-bed apartment in Bayswater. Anna Hansson Modern Balkon, Veranda & Teras
Anna Hansson

​PROJECT: A 2-bed apartment in Bayswater.

Anna Hansson
Anna Hansson
Anna Hansson

Bayswater Londra'nın batısında, iç bölgelede yer alan ve tarih boyunca zaman zaman popülerleşmesine rağmen bugün çok da yüksek sınıf bir muhit olarak anılmayan bir bölge. Konumu itibariyle biraz uzak kalan bölgede resimdeki gibi harika teraslar yapabileceğiniz pek çok uygun bina bulunuyor. 

Key'de Thames manzarası

Bouncing buxus Cameron Landscapes and Gardens Çatı teras
Cameron Landscapes and Gardens

Bouncing buxus

Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens
Cameron Landscapes and Gardens

Londra'nın gürültüsünden ve keşmekeşinden uzaklaşıp Kew'e doğru ilerledikçe uzaktaki Londra manzarası iç mekanın bir uzantısı gibi görünüyor ve aşağıda akan Thames ve çevreyi saran enfes yeşil manzara harika bir görsel şölen sunuyor. 

Umarız bu teras seçkisiyle size ilham vermişizdir. İster Londralı olun, isterse de Londra'ya ziyarete gelecek olun umarız bu yaz Londra'nın keyfini doya doya çıkarmak için bir teras aramaya girişeceksiniz. 

Mutfaklarda kırmızı sıcaklığı
Bu teraslardan siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

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