Londra'nın en güzel terasları

Londra'nın gürültüsünden ve keşmekeşinden uzaklaşıp Kew'e doğru ilerledikçe uzaktaki Londra manzarası iç mekanın bir uzantısı gibi görünüyor ve aşağıda akan Thames ve çevreyi saran enfes yeşil manzara harika bir görsel şölen sunuyor.

Umarız bu teras seçkisiyle size ilham vermişizdir. İster Londralı olun, isterse de Londra'ya ziyarete gelecek olun umarız bu yaz Londra'nın keyfini doya doya çıkarmak için bir teras aramaya girişeceksiniz.