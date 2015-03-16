Londra'nın en güzel terasları

Çoğumuz lüks bir terasa sahip olma şansına sahip değiliz ama hepimiz seyrek görülen Londra güneşi yüzünü gösterdi mi kafamızı yukarı dikip yağmurlu başkentin güneşinin tadını lüks terasların birinde çıkarmanın hayalini kurarız. W Htel, Sushisamba ve Queen of Hoxton gibi herkese açık tel ve restoran teraslarının yanı sıra Londra sokaklarının tepelerinde irili ufaklı pek çok gizli teras bulunuyor. Londralıların şehri bir kez olsun bu güzel teraslardan görmesi gerekli. Tepedeyken gerçekten Londra'da yaşadığınızı fark ediyorsunuz ve tepede ister yemek yiyin, ister bir şeyler için, yaptığınız her şey özel bir faaliyete dönüşüyor. Gelin size şehrin özel teraslarından bazılarını gösterelim ve şanslı Londralıların boş zamanlarını nasıl geçirdiğine birlikte şahit olalım.
Traflagar One Buckingham Sarayı'ndan doğuya, Charing Cross'a doğru uzanan The Mall'da bulunan eski bir Kanada Pasifik binasının bir parçası. Binanın tamiratı 2012 yılında tamamlanmış. Trafalgar Meydanı, The Mal ve resimde görünen tarihi bina Admiralty Arch manzaralı apartman dairesinin fiyatını tahmin etmek zor ama manzaranın tadını çıkarmak hiç de zor değil.
Londra gibi kalabalık şehir ortamında yaşayanların en çok üzüldükleri şeylerden biri de bir bahçe sahibi olamamalarıdır. Urban Roof Gardens bahçe işleriyle uğraşmak isteyip, teraslarında biraz yeşillik bulundurmak isteyenler için oluşturulmuş bir proje. Bu bahçe terası ilhamını Santorini'den almış gibi görünüyor. Meyve, sebze ve bitkilerin dikili olduğu saksılar terra kota topraktan yapılmış. Zemini çakıl kaplı teras Akdeniz usulü bir yemek masasıyla tamamlanmış ve harika bir Londra manzarasına sahip. Bu şekilde yeşilliklerle donatılmış bir terasta Londra manzarasının tadını çıkarmak paha biçilemez diye düşünüyoruz.
Bu lüks teras 8 katlı ticari bir binanın 6 lüks eve dönüştürüldüğü Londra'nın merkezinde yer alan bir projede bulunuyor. Terasın bir kısmı cam bölmeyle kapatılarak kışın da Londra manzarasına nazır vakit geçirme olanağı sağlanmış. BT kulesinin çok net biçimde görüldüğü terasın zemini ahşap ve teras boyunca uzanan taş saksılarda yeşil bitkiler yer alıyor.
Fulham'da yer alan bu özel proje ev sahiplerine komşularından farklı bir olanak sunuyor. Batı Londra'ya hakim manzaraya sahip terasta hidroponik bir sulama sistemi bulunuyor ve bu sistem sayesinde terasta zeytin ğacı gibi ağaçlar yetişebiliyor.Böylece şehrin semalarında gerçek bir bahçenin içinde mangalınızı yapıp içkinize yudumlama şansına sahip oluyorsunuz. Ancak bu teras mangal alışkanlığı yapıp yaz ayları boyunca fazla kilo almanıza neden olabilir diye düşünüyoruz. O yüzden eğer bir gün böyle bir terasa sahip olursanız dikkatli olun.
Knightsbridge'i anlatmaya gerek yok. İngiltere'nin en pahalı semtinde ev sahibi olmak için çbir servet ödemeniz gerekiyor. Bu teras daha önce çok da bakımlı olmayan bir çatı katı deposuymuş ve dönüşüm sonrası açık bir oturma odasına çevrilmiş.
Londra'nın en merkezi bölgelerinden birinde yer alan bu çatı katı ve teras daha önce depo olarak kullanılıyormuş ve bu hale dönüştürülmüş. Bu terasta düzenlenecek teras partileri dostlarınızı mutlu ederken düşmanlarınızı kesinlikle çatlatacaktır.
Bayswater Londra'nın batısında, iç bölgelede yer alan ve tarih boyunca zaman zaman popülerleşmesine rağmen bugün çok da yüksek sınıf bir muhit olarak anılmayan bir bölge. Konumu itibariyle biraz uzak kalan bölgede resimdeki gibi harika teraslar yapabileceğiniz pek çok uygun bina bulunuyor.
Londra'nın gürültüsünden ve keşmekeşinden uzaklaşıp Kew'e doğru ilerledikçe uzaktaki Londra manzarası iç mekanın bir uzantısı gibi görünüyor ve aşağıda akan Thames ve çevreyi saran enfes yeşil manzara harika bir görsel şölen sunuyor.
Umarız bu teras seçkisiyle size ilham vermişizdir. İster Londralı olun, isterse de Londra'ya ziyarete gelecek olun umarız bu yaz Londra'nın keyfini doya doya çıkarmak için bir teras aramaya girişeceksiniz.