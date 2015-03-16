Türkiye'den müthiş bir güzellik

Esra Kazmirci homify'da yer alan genç ve başarılı uzmanlardan biri. İmza attığı pek çok projede işlevselliği ve estetiği bir araya getiren mimar olağanüstü yaşam alanları yaratıyor. Bilkent Üniversitesi mezunu genç mimar tasarımlarının yanı sıra daha önce bir dizide yaptığı sanat yönetmenliğiyle de tanınıyor.

Bebek'te bir bahçe katında yer alan ve tamamen kendi elleriyle tasarladığı ofisinde hizmet veren Kazmirci'ye göre ev kendini güvende hissettiği, dış dünyanın hızlı değişen mekanizmalarından bir kopuş ve huzurlu bir sığınma alanı. Genç mimar ideal evin mimarın mimari çizgisini evin tüm yaşayanlarını göz önünde bulundurarak kullanmasıyla ortaya çıktığına inanıyor.

Bu yazımızda Kazmirci'nin elinden çıkmış çok şık bir villaya yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım