Türkiye'den müthiş bir güzellik

Esra Kazmirci homify'da yer alan genç ve başarılı uzmanlardan biri. İmza attığı pek çok projede işlevselliği ve estetiği bir araya getiren mimar olağanüstü yaşam alanları yaratıyor. Bilkent Üniversitesi mezunu genç mimar tasarımlarının yanı sıra daha önce bir dizide yaptığı sanat yönetmenliğiyle de tanınıyor.
Bebek'te bir bahçe katında yer alan ve tamamen kendi elleriyle tasarladığı ofisinde hizmet veren Kazmirci'ye göre ev kendini güvende hissettiği, dış dünyanın hızlı değişen mekanizmalarından bir kopuş ve huzurlu bir sığınma alanı. Genç mimar ideal evin mimarın mimari çizgisini evin tüm yaşayanlarını göz önünde bulundurarak kullanmasıyla ortaya çıktığına inanıyor.
Bu yazımızda Kazmirci'nin elinden çıkmış çok şık bir villaya yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım
Villanın dışarıdan görünümü bir harika. Haşmetli bir kayanın hemen altında bulunan villa yemyeşil bir bahçeyle çevrili. Önünde olağanüstü güzellikte bir havuz bulunuyor. Havuzun etrafı ahşap malzemeyle döşenmiş ve bahçe çimenlerinden ayrılmış. Havuz başında yemek yeyip sohbet etmeye olanak veren bir masa bulunuyor. Villa ise iki kattan oluşuyor ve ilk katta camın daha yoğun kullanılmış. İkinci katta ise ahşap ve cam bir arada kullanılmış. Villanın çatısı ise farklı bir mimari tasarım.
Nefes kesen bir orman ve evin önünde bulunan havuz manzarasına sahip salon çok ferah bir mekan olarak göze çarpıyor. Bu ferahlık hissi fazla mobilya kullanımından kaçınılarak arttırılmış. Salonun ahşap zemini çok şık. İki tekli koltuk ise tasarım işe ve deri malzemeden. Çok estetik görünen sehpanın tasarımı da yine usta işi. Televizyon ünitesi kullanılmayan salonda TV doğrudan mor renkli duvara monte edilmiş. Ancak kayıt ve uydu cihazları içi televizyonun altında bir raf ünitesi bulunuyor. Bu ünite resmin sol tarafında gördüğünüz siyah raf paneliyle uyum gösteriyor.
Resimde gördüğünüz yatak odası küçük olmasına rağmen son derece huzurlu görünüyor. Ahşabın farklı kullanımlarıyla eklektik bir görüntü ortaya çıkmış. Son derece şık yatak başlığının iki tarafında yer alan komodinler yatak başlığıyla bir bütün gibi duruyor. Kaliteli ahşaptan imal edilen komodinlerin üzerindeki abajurlar da komodinlerle uyum sağlıyor. Odanın en dikkat çekici yanı ise parlak lake malzemeyle kaplı büyük gardırop. Karşı beyaz renkli duvarda tuğla görüntüsü tercih edilirken diğer duvar beje boyanmış.
Küçük olmasına rağmen her şeyin yerli göründüğü bir mutfakla karşı karşıyayız. dolaplar için antrasit rengin tercih edildiği mutfakta tezgah yüzeyleri beyaz renkte kullanılmış. İnoks dokulu aspiratör ve duvarda bulunan saatin metal çerçevesi birbiriyle uyum sağlayan diğer iki unsur olarak karşımıza çıkıyor.
Villa da bir de yemek odası bulunuyor. Ahşabın genel olarak çok başarılı kullanıldığı villada kullanılan yemek masası zemin kaplamasıyla uyum gösteriyor. Siyah renkle ahşap rengine kontrast sağlanan odada lambalar servis dolaplarının çerçevelerinde siyah kullanılmış. Aynayla geniş bir hava kazandırılan odada bulunan sandalyeler de tasarımlarıyla göz dolduruyor.
Evin zemin katında bulunan çalışma odasına gün ışığı yarım pencerelerden giriyor. Çalışma masası ve kütüphanenin yanı sıra oda aynı zamanda bir oturma odası olarak da tasarlanmış. Min yeşili renkli koltuk takımı zeminde yer alan ahşap kızıl kahve rengiyle bir bütünlük oluşturmuş. Ahşap çalışma masıs epeyce uzun. Birden fazla kişinin rahatlıkla çalışabileceği uzunluktaki masanın arkasında kalan duvar komple kütüphaneye ayrılmış. Duvarda ise çeşitli tablolar kullanılmış.
Son derece sade görünümüne rağmen insan gözlerini bu banyoya bakmaktan alamıyor. Duvarın yarısında siyah ahşap kaplamanın kullanıldığı banyoda üst kısımda gri tercih edilmiş. Koyu renklerin hakimiyetine rağmen ışığın başarılı kullanımı banyoya ferahlık duygusu katmış. Lavabonun altındaki kahverengi ahşap dolap ise genel konseptle kontrast oluşturuyor ve banyoyu tekdüzelikten kurtarıyor. Duvardaki aynalar ise estetik çerçeveleriyle dikkat çekiyor.
Yatak odasında bulunan gardırobun yanı sıra evde bir de bağımsız giyinme odası bulunuyor. Buzlu camdan bir kapının üstünde odanın giyinme odası olduğunu belirten
dressing yazısı yer alıyor.
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