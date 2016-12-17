Küçük mutfaklar için ilham verecek 8 çarpıcı örnek!

Mutfağınızda tamamen açık renk tonları veya nötr renkler kullanıyorsanız, soğuk ve sıcak renkler arasında denge unsuru oluşturabilirsiniz. Nötr ve soğuk renklerle dekore edilen bir alanda tek duvar sıcak renklere boyanabilir ya da kaplanabilir. Modern stil çözümlerle donatılan bir mutfakta aydınlatma aksesuarlarıyla şık ışıklandırma unsurları atmosferi tamamen değiştirebilir. Arzunuza göre sıcak ya da parlak renklere yer vermek için nötr ya da beyaz renk zemin tercih edebilirsiniz.

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