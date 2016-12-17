Küçük mutfaklar için ilham verecek 8 çarpıcı örnek!

Mutfak dekorasyonunu güzelleştirmek için dolap seçiminden tezgaha, mobilyalardan duvar dekorlarına kadar birçok detay, uygulanacak stil ve tarzla ilgilidir. Eviniz kendinizi rahat ve iyi hissettiğiniz yer olmalıdır. Dolayısıyla görsel ve işlevsel açıdan size en iyi hitap eden ve en rahat kullanımı sağlayan mutfak dizaynı için son dönemde yapılan şahane mutfak modellerini inceleyebilirsiniz. Küçük mutfaklar için ilham verecek 8 mutfak modeli derledik, pratik fikirler bulabilirsiniz.
Mutfakta geçirilen zaman sanıldığından daha fazla olabilir ve göz zevkine hitap etmesi geçirilen zamanın kalitesini artırır. Özellikle keyifli kahvaltı sofralar için huzur veren ve göze hitap eden bir mutfak atmosferi sağlamak isteyebilirsiniz. Uygulanacak stil ve tarz ile birlikte önceden belirlenen renk paleti üzerinden, mutfak tezgahı, dolaplar, mobilya ve aksesuarlar için seçim işini kolaylaştırabilirsiniz. Nötr renklerle zemin uygulanması, daha sıcak ve parlak renklerin kullanımına olanak tanır, sıcak ve nötr renkler arasında denge unsuru sağlanır.
Doğal ahşap malzeme mutfaklarda göze hitap eden dekorlar oluşturmanızı sağlar. Klasik stil öğelerle ahşap dolapların kullanıldığı mutfakta U şeklinde tezgah kullanılmış. U biçimindeki tezgahlar sayesinde daha fazla dolap tasarlayarak, geniş depolama alanları sağlayabilirsiniz. Nitekim mutfaklarda birçok eşya ve aletin depolanması önemli bir ihtiyaçtır.
İhtiyaca göre depolanacak eşyalar, mutfak aletleri ve hatta beyaz eşyalar kompakt tasarıma dahil olabilir. Pratik kullanım olanakları sunan kompakt dolap sistemleri birçok ihtiyacı karşılar. Beyaz dolapların kullanıldığı bu mutfakta koyu renkli mutfak tezgahı tercih edilerek kontrast sağlanıyor. Modern ve ferah bir mutfak. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Birçok amaca hizmet edebilen mutfak adaları, mutfakların vazgeçilmezi haline gelebilir. Çok fonksiyonlu tasarımlarını bulabileceğiniz gibi, ihtiyaç duyduğunuzda yemek alanı ya da hazırlama ve doğrama alanına çevirebilirsiniz. Küçük ebatlarda bir mutfak adası mutfaktaki tezgah ihtiyacını karşılayacağı gibi, tezgah altı alanlarda depolama ihtiyacını dolap ve raflarla karşılar.
Uzun ve dar alanlar dekore edilirken alan kaybını önlemek kullanım kolaylığı sağlar. Şeffaf sandalyeler ve cam yemek masası kullanımı ile mutfak adasının bir uzantısı olarak tasarlanıyor. Dolayısıyla alan kaybı önlenirken göz yormayan bir dekor sağlanıyor. Şeffaf ve cam yüzeyler küçük ve dar alanlarda derinlik katan bir etki gösterir. Modern çizgisiyle akrilik sandalye modelleri birçok mutfak modeline uygun dekorlar oluştururlar.
Mutfakta dolap ve raf sistemleri dizayn edilirken modern stil çözümlerden faydalanabilirsiniz. Beyaz rengin hakim olduğu mutfakta tek duvar turuncuya boyanarak sıcak bir atmosfer sağlanmış. Oldukça küçük bir alana sahip mutfakta duvar olmayan yerlerde de raf ve dolaplar dizayn edilerek tezgah uzatılmış. Açık plan tasarlanan bu alanda uzatılan tezgah ve yemek masası arasındaki boşluk servis penceresi görevi görüyor.
Kolaylıkla servis sağlanan yemek alanı ile mutfak tezgahı renk ve doku bakımından uyum sağlıyor. Modern stil dizayn edilen mutfakta nötr griler hakim. Yemek odası ile mutfak ilişkisi de açık plan tasarlandığında kullanım kolaylığı sağlıyor. Mutfakta ikramlarınızı hazırlarken misafirlerden uzaklaşmamanızı, sohbetlerin bölünmemesini sağlıyor.
Mutfağınızda tamamen açık renk tonları veya nötr renkler kullanıyorsanız, soğuk ve sıcak renkler arasında denge unsuru oluşturabilirsiniz. Nötr ve soğuk renklerle dekore edilen bir alanda tek duvar sıcak renklere boyanabilir ya da kaplanabilir. Modern stil çözümlerle donatılan bir mutfakta aydınlatma aksesuarlarıyla şık ışıklandırma unsurları atmosferi tamamen değiştirebilir. Arzunuza göre sıcak ya da parlak renklere yer vermek için nötr ya da beyaz renk zemin tercih edebilirsiniz.
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