Türkiye'den klasik salonlar, parlak fikirler

Hangi stil ve tarzı uygularsanız uygulayın, şık ışıklandırma unsurları ile bir evin görünümünü tamamen değiştirebilirsiniz. Led tavan ışıklandırma, görkemli klasik avizeler, indirekt aydınlatma gibi birçok alternatifi değerlendirebileceğiniz ışıklandırma unsurları sadece bunlarla kalmaz. Işık yoğunluğu, açısı ve bölgesel aydınlatma gibi detaylara odaklanabilirsiniz. Sanat eserleri ya da tablolarınız için özel aydınlatma sistemlerini değerlendirebilirsiniz.

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