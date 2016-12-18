Türkiye'den klasik salonlar, parlak fikirler

Salon dekorasyonu, konukların ağırlandığı yer olması bakımından daha fazla özen ister. Bireysel alanlarda olduğu gibi salonlarda da kendimizi rahat ve huzurlu hissetmek isteriz. Konfor ve huzurun sağlanması bakımından salonda kullanılacak mobilyalardan ışıklandırmaya ve duvar dekorlarına kadar birçok detay göz önüne alınır. Uygulanacak stil ve tarza göre renk ve dokular döşeme zemininden tavana tüm dekorları etkiler. Klasikten vazgeçmeyenler için bu yazımızda yedi salon modeli derledik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Yaşamınızı süreceğiniz evde huzur veren bir atmosfer sağlamak istiyorsanız, göz yormayan ve karmaşa yaratmayan renklere odaklanabilirsiniz. Klasik stil dizayn edilen salonda sade ve yalın zemin renkleri tercih ediliyor ve dolayısıyla görkemli aksesuarların kullanımına yer veriliyor. Aydınlatma aksesuarlarındaki detaylar görsel açıdan zenginlik katıyor. Uyum ve ahengin sağlandığı ahşap parke, krem ve kahverengi tonlarının yanı sıra yeşilin cazibesi ile fark yaratan desenli bir halı modeli kullanılıyor.
Nötr renklerden sonra daha sıcak renklerin ve natürel dokuların kullanıldığı bir dağ evine konuk oluyoruz. Kırmızının cazibesi, doğal taş dokular, natürel esintiler bu salona fark katan unsurlardan bazıları. İkili kanepe ve puflarda kırmızı fakat farklı desenli döşenmiş. Doğadan esintilerle duvar kağıtları, doğal taş kaplama şömine çevresi ve ahşap tavanla natürel dokuları bir araya getiriyor. Kırmızı sehpa ile kontrast oluşturacak sanat eserleri kullanılıyor.
Doku, renk, desenlerde ahenk yakalanan bir salonla devam ediyoruz. Klasik stil bir salonda yerleşim planı açısından simetri kullanımına sıklıkla rastlayabilirsiniz. Fark yaratmak için birbirini tekrarlayan mobilya ve desenler yerine, farklı döşemeler, alternatif tekstil ürünlerini değerlendirebilirsiniz. Birbiriyle hem uyum ve ahenk sağlayan hem de birbirini tamamlayan mobilya ve objeleri bir araya getirerek klasik bir salon dizayn etmek mümkün.
Hangi stil ve tarzı uygularsanız uygulayın, şık ışıklandırma unsurları ile bir evin görünümünü tamamen değiştirebilirsiniz. Led tavan ışıklandırma, görkemli klasik avizeler, indirekt aydınlatma gibi birçok alternatifi değerlendirebileceğiniz ışıklandırma unsurları sadece bunlarla kalmaz. Işık yoğunluğu, açısı ve bölgesel aydınlatma gibi detaylara odaklanabilirsiniz. Sanat eserleri ya da tablolarınız için özel aydınlatma sistemlerini değerlendirebilirsiniz.
Klasik stil deyince her zaman şatafatlı bir çalışma görmek zorunda değilsiniz. Dengeli ve ölçülü tasarım teknikleri ile klasikle yalın çizgileri bir araya getirebilirsiniz. Huzur veren atmosferi ile salonunuzu dekore ederken, sade ve basit çizgilerle zemin alternatiflerini seçebilirsiniz. Görkemli ve göze hitap eden aksesuarlar için bu şekilde yer açabilirsiniz. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Zarif çizgilerle şık ve özenle tasarlanmış bir salon. Duvar dekoru özenle kontrast oluşturacak renk ve desenlerle tercih edilerek muntazam ışıklandırma sağlanıyor. Klasik ve görkemli avize modeli oturma alanını merkez alıyor. Ölçülü ışıklandırma ile renklerin ahengi göz okşuyor. Sütunlardan şömineye, mobilyalardan aksesuarlara kadar birçok dekor ürünü incelikle tasarlanmış.
Hangi stil ve tarzı uygularsanız uygulayın, şık ışıklandırma unsurları ile bir evin görünümünü tamamen değiştirebilirsiniz. Led tavan ışıklandırma, görkemli klasik avizeler, indirekt aydınlatma gibi birçok alternatifi değerlendirebileceğiniz ışıklandırma unsurları sadece bunlarla kalmaz. Işık yoğunluğu, açısı ve bölgesel aydınlatma gibi detaylara odaklanabilirsiniz. Sanat eserleri ya da tablolarınız için özel aydınlatma sistemlerini değerlendirebilirsiniz.
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