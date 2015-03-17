Türkiye'den kusursuz güzellik

İstanbul'un son dönemlerde gelişen bölgelerinden biri de Çekmeköy. Bölge apartmanların yanı sıra özellikle lüks villalarla dikkat çekiyor. Bu villaların bulunduğu sitelerden biri de Kiptaş tarafından yapılan Yeşil Vadi Konakları. Toplam 627 konutun bulunduğu projede 6 tip ev bulunuyor. Projenin en seçkin ev modeline ise Erguvan evleri deniyor. Erguvan evler dört daireli 27 bloktan oluşuyor ve her daire dubleks olarak tasarlanmış.

Bugün size tanıtacağımız villa da bu Erguvan evlerden biri. İç tasarımı ve uygulaması Baba Mimarlık tarafından yapılan villa ev sahibinin istediği klasik unsurların modern bir dille yorumlanmasıyla ortaya çıkmış. Fonksiyonelliğin yanı sıra estetiğin de son derece önemsendiği ev oldukça ferah bir mekan görüntüsü veriyor. 370 metrekarelik yaşam alanına sahip evde beş adet yatak odası, dört adet banyo, yemek odası, mutfak, kış bahçesi ve açık terasın yanında 70 metrekarelik bir de müştemilat yer alıyor.

Baba Mimarlık 2001 yılında Ece Ceylan Baba ve Mehmet Baba tarafından kurulmuş. O günden beri birçok başarılı projeye imza atan ikili bir çok yarışmadan da ödüller almış. Ece Hanım aynı zamanda bir akademisyen. Birinciliklerle dolu eğitim hayatının ardından şimdi deneyimlerini genç mimar adaylarını aktarıyor. Baba Mimarlık'ın yaratıcı ekibi Yaşil Vadi Konakları'ndaki villaya olağanüstü bir dokunuşta bulunmuşlar. Hazırsanız bu sarayı andıran villayı hep birlikte keşfedelim.