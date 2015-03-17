Türkiye'den kusursuz güzellik

İstanbul'un son dönemlerde gelişen bölgelerinden biri de Çekmeköy. Bölge apartmanların yanı sıra özellikle lüks villalarla dikkat çekiyor. Bu villaların bulunduğu sitelerden biri de Kiptaş tarafından yapılan Yeşil Vadi Konakları. Toplam 627 konutun bulunduğu projede 6 tip ev bulunuyor. Projenin en seçkin ev modeline ise Erguvan evleri deniyor. Erguvan evler dört daireli 27 bloktan oluşuyor ve her daire dubleks olarak tasarlanmış.
Bugün size tanıtacağımız villa da bu Erguvan evlerden biri. İç tasarımı ve uygulaması Baba Mimarlık tarafından yapılan villa ev sahibinin istediği klasik unsurların modern bir dille yorumlanmasıyla ortaya çıkmış. Fonksiyonelliğin yanı sıra estetiğin de son derece önemsendiği ev oldukça ferah bir mekan görüntüsü veriyor. 370 metrekarelik yaşam alanına sahip evde beş adet yatak odası, dört adet banyo, yemek odası, mutfak, kış bahçesi ve açık terasın yanında 70 metrekarelik bir de müştemilat yer alıyor.
Baba Mimarlık 2001 yılında Ece Ceylan Baba ve Mehmet Baba tarafından kurulmuş. O günden beri birçok başarılı projeye imza atan ikili bir çok yarışmadan da ödüller almış. Ece Hanım aynı zamanda bir akademisyen. Birinciliklerle dolu eğitim hayatının ardından şimdi deneyimlerini genç mimar adaylarını aktarıyor. Baba Mimarlık'ın yaratıcı ekibi Yaşil Vadi Konakları'ndaki villaya olağanüstü bir dokunuşta bulunmuşlar. Hazırsanız bu sarayı andıran villayı hep birlikte keşfedelim.
Gördüğünüz resim villanın girişindeki hole ait. Daha eve adım atar atmaz bizi nasıl bir şaşaanın, nasıl bir debdebenin, nasıl bir lüksün beklediğini anlıyoruz. Mükemmel bir biçimde aydınlatılan hl zemininde çok kaliteli ve mermer dokulu seramik kullanılmış. Seramiklerin oluşturduğu desen ise adeta tasarım işi şık sehpaya yuva olmuş. Basamaklarından ahşap kullanılan merdiven gizli aydınlatmalarıyla büyülüyor. Zemin ve merdiven trabzanlarla oluşan klasik bir ev göreceğimiz hissi, tavandan sallanan modern çizgili avize ve çağdaş çizgilere sahip sehpayı görünce bu kadar da kolay karar vermemek gerektiği düşüncesine dönüşüyor.
Holü bu sefer de ters açıdan görüyoruz. İçeriye uzanan bölüm az sonra göreceğimiz enfes salon. Holde az önceki açıdan görmediğimiz çok hoş bir ayrıntı bulunuyor. Evin hanımının evden çıkmadan önce makyajının son rötuşlarını gerçekleştireceği bir makyaj masası. Makyaj masasında da klasik çizgiler hakim.
Bu resimde salonu en genel haliyle görüyorsunuz. Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip salon, bol miktarda pencereden içeri dolan gün ışığıyla daha da ferah bir yer haline geliyor. Tavandan sallanan avize gibi salonun en önemli oyuncusu konumundaki koltuk takımı da klasik çağrışımlarda bulunuyor. Koltuk takımı gerek çizgileri, gerekse de ipek döşemesi ile göz alıyor. Beyaz ve krem renklerin hakim olduğu salonda kontrast kahverengi renkli perdelerle sağlanmış. Salonun tavan işçiliğini de üstünde durmak gerek. Tavan insana bir sarayda olduğu duygusu veriyor. salonun gerisinde içeri doğru sokulan bölüm ise yemek bölümü olarak değerlendirilmiş.
Salonun bir başka açısını gördüğünüz bu fotoğrafta en çarpıcı unsur kuşkusuz son derece modern çizgilere sahip şömine. Şöminenin etrafı mermer malzemeyle çevrelenmiş ve camın ardında usul usul yanan ateşi görebiliyorsunuz. Soğuk kış gecelerinde bu ortamda olmanın tadına doyum olmaz diye düşünüyoruz. Arka taraftaki tasarım işe rafa da değinmeden olmaz. Çok şık aksesuarları içinde barındıran raf sıra dışı çizgileriyle dikkat çekiyor.
Salınan bir bölümünü oluşturan bu alan yemek bölümü olarak tasarlanmış. İki tarafı pencereyle çevrili olan bölümün bir duvarına ise servis dolabı şık bir ayna koyulmuş. Duvar ise estetik bir desenle kaplanmış. Uzun yemek masasının etrafındaki sandalyelerin çizgisi klasik hissi uyandırıyor. Servis dolabı, abajurlar, ayna ve duvardaki desen de bu duyguya katkı sağlıyor.
Yatak odası ise adeta bir saray yatak dası gibi tasarlanmış. Şüphesiz odaya karakterini kazandıran duvarlarda kullanılan altın renkli malzeme olmuş. Abajurlarla da desteklenen altın hissi, kral boyu yatakla da birleşince buranın bir saray yatak dası olabileceğini düşünmeden edemiyoruz.
Evin dört banyosunun en önemlisini görüyorsunuz. Daha önce başka bir yazımıza konu olan banyo yine bir saray kataloğundan fırlamış gibi duruyor. Duvarı kaplayan mermer doku ve yerdeki çok hoş desenli seramikler, estetik vitrifiye ürünleri ve altın varaklı armatürlerle birleşince banyonun bir kral banyosu olduğunu düşünmemek imkansız.
Bu banyoda ise daha açık renkler tercih edilmiş. Duş kabinin üzerindeki desenler, altın varaklı armatürler ve kulplar klasik duygunun burada da hakim olmasını sağlamış.