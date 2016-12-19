Kusursuz bir aile evinden aynen alabileceğiniz 9 fikir

Bugünkü yazımızda çağdaş tasarımı ile büyük bir konut projesini inceleyeceğiz. Licht Design imzasını taşıyan ev özellikle çocuklu aileler için düşünülmüş. Hem iç hem dış tasarımı son derece lüks ve konforlu olan eve gelin daha yakından göz atalım.
İki katlı bina hem geleneksel hem de modern mimarinin etkilerini bir arada taşıyor. Bu açıdan bakıldığında çok sayıda olmakla birlikte pencerelerin basık biçimi dikkat çekiyor. Bina girişine yakın bir garaj ilave edilmiş. Tamamen beyaza boyalı evin küçük bir kısmı ahşapla kaplı. Keresteden oluşan bu kısım binaya özgünlük katıyor.
Evin arka cephesinde bulunan veranda açık havada yenilen yemekler için ideal büyüklükte. Çatısı sayesinde yağmur gibi durumlara karşı önlem alınmış. Binanın arka cephesinde kereste kullanılmış. Evi güzel gösteren bir diğer unsur ise aydınlatma. Öne doğru bir aydınlatma yerine duvarları gösteren bir ışıklandırma tercih edilmiş.
İlk olarak evin salonunda gezintiye çıkıyoruz. Verandaya bakan salon yemek odasıyla da bağlantılı. Oturma odası dekorasyonu ise hayli ilginç. Çağdaş bir tarza sahip olmakla birlikte doğallık teması işlenmiş. Tüylü yeşil halı adeta çimen etkisi sağlarken üzerine yerleştirilen çeşitli ebatlardaki kütükler sehpa işlevi görüyor. Orijinal bir masa modeli arıyorsanız yaratıcı bir fikir.
Salondan yemek odasına geçtiğimizde sade fakat modern bir yemek takımı bizi karşılıyor. Halısız zemin üzerinde bulunan takımın masası da zemin gibi ahşaptan yapılma. Sadece daha koyu bir tonu var. İlginç ayaklı sandalyeler takıma modern bir hava katıyor. Yemek takımını sıradanlıktan kurtaran asıl unsur ise lambalar. Birer kavanozu andıran üç adet lamba aksesuarlarla dekorasyona özgünlük kazandırmak için başarılı tercih.
Yemek odasıyla karşılıklı duran beyaz mutfak renk seçimiyle yine sade bir model. Üst dolap yerine pencereler konulması sebebiyle doğal gün ışığından bolca yararlanıyor. Bunun dışında mutfağa dikkatlice bakarsanız ada tezgahın alttan ışıklandırıldığını görürsünüz. Bu küçük ve ince detay mutfağın hoş bir esprisi.
Evin üst katına çıkan merdiven tıpkı zemin gibi ahşap basamaklara sahip. Ek olarak basamakları aydınlatan bir ışıklandırması var. Bu projede mimarların aydınlatmaya özel bir titizlik gösterdiği şimdiye dek gördüğümüz resimlerden anlaşılıyordu zaten. Merdiveni güzelleştiren fikirlerden birisi de bir duvarın rengini değiştirmek. Böylece zahmetsiz ve etkili bir değişim sağlanmış olunur.
Merdivenlerden çıkıp odalara geçmeden önce ince, uzun holü görürüz. Çatısından ötürü eğimli bir tavana sahip mekanda basıklığa rağmen pencere bulunuyor. Hol dekorasyonuna gelince… Pencere önüne iki adet modern sandalye eklenmiş. Duvarlardan birince büyük bir resim var. Aydınlatma olaraksa büyük, yuvarlak bir lamba tercih edilmiş.
Üst katta bulunan odalardan biri ebeveyn yatak odası. Bu odanın dekorasyonu da diğer odalar gibi sade. Yatak odasına bağlı olarak bir de giysi odası bulunuyor. Dekorasyon detaylarında özellikle küçük kare şekiller dikkat çekiyor. Hem konsolun her biri farklı tonlardaki kutuları andıran çekmeceleri hem de duvardaki aynı renk paletine sahip objeler birbiriyle çok uyumlu.
Evin çocuğu için hazırlanmış yatak odası şimdiye dek projede görmüş olduğumuz odalara oranla epey renkli. Yatağın bulunduğu duvar şeker pembesine boyanmış. Yuvarlak lamba ve jaluzi portakal renginde. Yerdeki yuvarlak halı koyu mor. Sandalye kırmızı, çalışma masası yanında yer alan minderler de kırmızı. Aslında bu odada diğer odalarda olduğu gibi çok fazla eşya bulunmuyor. Ancak canlı renklerle odayı hareketlendirmek işe yaramış.
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