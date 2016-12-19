Kusursuz bir aile evinden aynen alabileceğiniz 9 fikir

Üst katta bulunan odalardan biri ebeveyn yatak odası. Bu odanın dekorasyonu da diğer odalar gibi sade. Yatak odasına bağlı olarak bir de giysi odası bulunuyor. Dekorasyon detaylarında özellikle küçük kare şekiller dikkat çekiyor. Hem konsolun her biri farklı tonlardaki kutuları andıran çekmeceleri hem de duvardaki aynı renk paletine sahip objeler birbiriyle çok uyumlu.