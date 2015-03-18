Yatak odası dekorasyon fikirleri

Yatak odası dekorasyonu hem zor, hem zevklidir. Zevkli kısmı istisnalar bir yana tamamen kendimiz için yaptığımız bir düzenleme olmasından gelir. Oturma odası ya da mutfak gibi misafir ağırlanan mekânların aksine, bir evin yatak odasını sadece o evde yaşayanlar görür ve kullanır. Dolayısıyla burası kimin ne diyeceğini düşünmeden ya da kimseye bir şey kanıtlamaya çalışmadan gönlünüzce döşeyebileceğiniz bir mekândır. Elbette yatak odası dekorasyonunda mutlaka dikkat edilmesi gereken temel birkaç kural olsa da, seçeceğiniz mobilyalar, aksesuarlar ve süs eşyaları ile bunları yerleştirme biçimleri konusunda önünüzde sayısız seçenek var. Biz de yatak odasını yeniden düzenlemek ya da baştan bir ev düzmek isteyenlere fikir vermesi için, Türkiye'deki şık yatak odası dekorasyon örneklerinden bir derleme yaptık. Buyrun birlikte gezelim.