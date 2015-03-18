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Yatak odası dekorasyon fikirleri

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Gabriel Apartment, Atelye 70 Planners & Architects Atelye 70 Planners & Architects Modern Yatak Odası
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Yatak odası dekorasyonu hem zor, hem zevklidir. Zevkli kısmı istisnalar bir yana tamamen kendimiz için yaptığımız bir düzenleme olmasından gelir. Oturma odası ya da mutfak gibi misafir ağırlanan mekânların aksine, bir evin yatak odasını sadece o evde yaşayanlar görür ve kullanır. Dolayısıyla burası kimin ne diyeceğini düşünmeden ya da kimseye bir şey kanıtlamaya çalışmadan gönlünüzce döşeyebileceğiniz bir mekândır. Elbette yatak odası dekorasyonunda mutlaka dikkat edilmesi gereken temel birkaç kural olsa da, seçeceğiniz mobilyalar, aksesuarlar ve süs eşyaları ile bunları yerleştirme biçimleri konusunda önünüzde sayısız seçenek var. Biz de yatak odasını yeniden düzenlemek ya da baştan bir ev düzmek isteyenlere fikir vermesi için, Türkiye'deki şık yatak odası dekorasyon örneklerinden bir derleme yaptık. Buyrun birlikte gezelim.

Klasik çizgiler, pastel renkler

Avangart Yatak Odası Mahir Mobilya Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Mahir Mobilya

Avangart Yatak Odası

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

Yatak odası dekorasyonunda seçenekler sınırsız ama belli bir tarzı benimseyip, eşya, aksesuar ve mobilyaları da buna uygun olarak seçmek sizin açınızdan doğru bir hamle olabilir. İstanbul'da bulunan Mahir Mobilya'nın koleksiyonundan seçtiğimiz klasik yatak odası, bu yaklaşımın çok güzel bir örneği. Burada varaklı mobilyalardan tutun da yuvarlak hatlara, renk seçimine ve evin tamamına yayılan oryantal desen ve süslemelere dek klasik bir stilin tüm izlerini görüyoruz. Bütün bu manzarayı bu kadar etkileyici ve huzur verici kılan etken ise bu genel çizgiye aykırı düşen hiçbir şeyin olmaması ve odanın tamaında hissedilen üslûp bütünlüğü. Ayrıca birkaç canlı rengin kritik noktalarda ilave edilmesi sayesinde klasik yatak odalarının bazen insanı boğan ağırlığı da ortadan kaldırılmış. Aydınlık, avangart, huzurlu bir yatak odası.

Modern ve samimi

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Modern Yatak Odası
Voltaj Tasarım

THEATRON

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Modern tarzın abartılı kullanıdığı yatak odalarında ve – aslında diğer odalarda da – bir ruhsuzluk, soğukluk, mesafe hissi yaşanabilecek en büyük risklerden biridir. Oysa modernin illâ ki soğuk olmak zorunda olmadığının en güzel kanıtlarından biri İstanbul merkezli Voltaj Tasarım'ın koleksiyonundaki bu yatak odası. Burada modern çizgilere sahip yatak başlığı, açık renkler ve genel olarak minimalist diyebileceğimiz bir yaklaşım; evin kapısından zeminine uzanıp yatak başlığında sona eren ahşap vurgusuyla birleşince, ortaya hem son derece modern, hem de insanın içini ısıtacak kadar sıcak ve samimi bir ortam çıkmış.

Renklerin dansı

Vertu yatak odası Trabcelona Design Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Trabcelona Design

Vertu yatak odası

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Yatak odaları genellikle açık renklerin egemenliğindedir ve monokrom bir tarzla döşendiklerini sık görürüz. Oysa İstanbul'da bulunan Trabcelona Design'ın tasarladığı bu yatak odasında gördüğünüz gibi, yatak odamıza biraz olsun renk katmakta hiçbir sakınca bulunmuyor. Görüldüğü gibi beyazla, ahşapın kahverengi tonlarının egemen olduğu bu şık yatak odası, yerdeki renkli halının ilave edilmesiyle birdenbire boyut atlıyor ve çok daha eğlenceli bir mekân haline geliyor. yatak odası dekorasyonu biraz da sizin hayata nasıl baktığınızla ilgili, ama bu örnekte olduğu gibi yatak odanızı iç açıcı ve şenlikli bir mekân haline getirmenin zararı yok, faydası var.

Siyah ve beyaz

Ispartakule'de bir daire, İdea Mimarlık İdea Mimarlık Modern Yatak Odası
İdea Mimarlık

Ispartakule'de bir daire

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

Nerede kullanılırsa kullanılsın bir şıklık ve asalet garantisi olan siyah-beyaz kombinasyonunu yatak odanızda da tercih edebilirsiniz. İstanbul'da bulunan İdea Mimarlık'ın bir rezidans için tasarladığı bu yatak odası eklektik bir düzenleme içinde siyah ve beyazı doğru ve dengeli bir karışımla kullanıldığı etkileyici bir mekân. Siyah avizeler ve sol tarafta yarısı görünen avangart aynayla belirgin hale gelen klasik vurgusunun beyaz kapı, dolap ve yatak örtüsüyle sağladığı uyum bu mekâna hem asil, hem de ferah bir görünüm ekliyor. Monotonluğu önlemek için yastıkta ve çekmeceli dolapta gördüğümüz sarı vurgusuna da dikkat.

Ferah ve romantik

POLİÜRETAN MALZEME RAKON İNŞAAT İç Dekorasyon
RAKON İNŞAAT

POLİÜRETAN MALZEME

RAKON İNŞAAT
RAKON İNŞAAT
RAKON İNŞAAT

Yumuşak renklere, romantik vurgulara, kavisli hatlara sahip olması da odanın işlevi açısından düşünüldüğünde tercih sebebi olarak görülebilir. İstanbul'da bulunan Rakon İnşaat tarafından tasarlanan bu şık yatak odası saten yastıkları, müthiş incelikli ve odayla uyumlu duvar kâğıdı, yer halısı ve özenle seçilmiş aksesuarlarıyla hem insanın gözünü yormayan, hem de sıcak duygular uyandıran bir atmosfer yansıtıyor. Bu romantik şıklığı tamamlayan unsur ise karşı duvardaki tablo oluyor.

Rustik bir yatak odası

Gabriel Apartment Bedroom Atelye 70 Planners & Architects Modern Yatak Odası
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Gabriel Apartment Bedroom

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Söylediğimiz gibi yatak odası dekorasyonunda belli bir tarzı benimseyip ona uygun seçimler yapmak ve belli bir üslûp bütünlüğü oluşturmak her zaman iyi bir fikirdir. Zira huzurlu ve dingin bir uyku için her şeyden önce huzurlu, dingin ve göze batmayan bir ortama ihtiyacınız var. İstanbul'da bulunan Atelye 70 adlı firmanın bir iç mimari projesinden aldığımız bu örnek, rustik vurguları ve incelikli ahşap kullanımıyla şehrin ortasında bir Fransız taşra havası estiriyor. Gerek mükemmel renk uyumu, gerekse de ahşap sayesinde tüm odaya yayılan sıcaklık, insanı adeta mıknatıs gibi kendine çeken bu yatak odasının ortaya çıkmasını sağlıyor.

Türkiye'den kusursuz güzellik
Siz bu yatak odalarından en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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