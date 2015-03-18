Evde kütüphane modelleri

Kimi zaman evinizdeki kütüphaneyi kuracağınız yer de kütüphanenin kendisi kadar önemlidir. Örneğin bunun gibi tuhaf ve alışılmadık bir kesime sahip bir dairede, belki de buraya bir kütüphane kurmak aklınıza gelmezdi ama Bursa'da bulunan Niyazi Özçakar İç Mimarlık her zamanki gibi hem orijinal, hem de çok şık bir çözüme imza atmış. Evin bu köşesi aslında basit bir kitaplıpın ötesinde, huzur verici bir okuma odası gibi görünüyor. Gerek kontrast yaratan renkleriyle iki yandaki kütüphane, gerek insanda ayaklarını uzatarak oturma isteği yaratan tekli koltuk, gerekse de ahşapla halının yarattığı denge ve dinginlik hissi bu mekânı özel kılmaya yetiyor. Hayatında eline kitap almamış olan bir insan bile, bu ortamı görünce raflardan hoşuna giden bir kitabı seçip o koltukta bu kitabın sayfalarına gömülmek isteyebilir.