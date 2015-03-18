Internet'in ve elektronik kitapların yaygınlaşmasıyla birlikte kitap okuma alışkanlıkları da değişti. Özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda neredeyse her evin bir köşesini işgâl eden cilt cilt ansiklopedilerin esamisi okunmuyor artık. Ama yine de, birçok insan o bildiğimiz anlamda basılı kitap formunda, onun kokusundan, elde tutuş hissinden vazgeçmiyor. Tabii bu kitapları koymak için yapılan ve satılan kitaplıkların sayı ve modelleri de her geçen gün çeşitleniyor. Bu yazıda kitapları seven ve evinde bir kütüphane oluşturmak isteyen okurlarımız için, Türk tasarımcıların elinden çıkan orijinal kütüphane modellerinden bir derleme hazırladık.
Eğer kitabınız çoksa ve eviniz müsaitse, evde kütüphane modelleri arasında en şık ve etkileyici duranlardan biri bu örnekteki gibi duvardan duvara yapılanlardır. İstanbul'da bulunan Flat C Architecture tarafından Nişantaşı'ndaki bir loft için tasarlanan bu kitaplık, duvardan duvara kütüphane şıklığının en iyi örneklerinden biri. Ahşap rafları bir arada tutan çelik malzemeyle loftun endüstriyel tarzına uyum sağlayan kitaplık, iki yanında süs eyşaları ve aksesuar koymak için bulunan ekstra raflarıyla işlevsellik anlamında da beklentileri gayet iyi karşılıyor.
Evde kütüphane deyince aklınıza ortalama bir halk kütüphanesinden çıkmışçasına standart bir raf düzeni ve bürokratik renkler gelmesin. Bu konuda birçok alternatifiniz var. Sözgelimi İstanbul'da hizmet veren Esra Kazmirci Mimarlık tarafından tasarlanan bu evdeki kütüphane modeli gibi. Burada klasik dikdörtgen raf düzeni yerine, çaprazlama hizalanan kutucuklar şeklinde dizilmiş rafları görüyoruz. Bu orijinal tasarıma uygun olacak biçimde metalik bir rengin tercih edildiği kitaplık, hem ana işlevini yerine getiriyor, hem de evdeki diğer mobilyalardan rol çalacak kadar dikkat çekici bir unsur olarak öne çıkıyor.
Kimi zaman evinizdeki kütüphaneyi kuracağınız yer de kütüphanenin kendisi kadar önemlidir. Örneğin bunun gibi tuhaf ve alışılmadık bir kesime sahip bir dairede, belki de buraya bir kütüphane kurmak aklınıza gelmezdi ama Bursa'da bulunan Niyazi Özçakar İç Mimarlık her zamanki gibi hem orijinal, hem de çok şık bir çözüme imza atmış. Evin bu köşesi aslında basit bir kitaplıpın ötesinde, huzur verici bir okuma odası gibi görünüyor. Gerek kontrast yaratan renkleriyle iki yandaki kütüphane, gerek insanda ayaklarını uzatarak oturma isteği yaratan tekli koltuk, gerekse de ahşapla halının yarattığı denge ve dinginlik hissi bu mekânı özel kılmaya yetiyor. Hayatında eline kitap almamış olan bir insan bile, bu ortamı görünce raflardan hoşuna giden bir kitabı seçip o koltukta bu kitabın sayfalarına gömülmek isteyebilir.
Türkiye'deki evlerin olmazsa olmazlarından biridir vitrin unsuru. Kimileri kitaplıktan vazgeçebilir ama vitrinden asla vazgeçilmez. Ama diyelim ki hem kitaplık, hem vitrin istiyorsunuz ve yerini buna müsait değil. İstanbul merkezli mimarlık firması Escapefromsofa tarafından tasarlanan Cihangir semtindeki bu Avrupai darbe söz konusu sorunu olabilecek en şık biçimde çözebileceğinizin bir örneği. Burada evin bir duvarına, çok fazla yer kaplamayacak şekilde entegre edilen raf sistemi, hem bir ev kütüphanesi yerine geçiyor, hem de süs eşyalarınızı ve diğer aksesuarlarınızı sergileyebileceğiniz açık bir vitrin. Zekice bir çözüm olduğuna kuşku yok.
Evde kütüphane modellerinin en şık duranlarından biri de bütün bir duvarı değilse bile tavandan tabana bütün alanı kaplayan kitaplıklardır. Bursa merkezli bir firma olan İnan Aydoğan Interiors tarafından tasarlanan bir evden seçtiğimiz bu örnekte olduğu gibi. Burada kitaplığın rengi ve asaletiyle evin geri kalanına uyum sağlamanın yanısıra, standart ve simetrik raf düzeniyle eve rahatlatıcı bir düzen hissi kattığını da görmek mümkün. Yalnızca kitaplık olarak değil, çeşitli süs eşyalarınızı sergileyebileceğiniz bir çeşit açık vitrin şeklinde kullanılabilecek olması da cabası.
Daha fazla kütüphane fikri için, ’Orijinal kitaplık modelleri’ başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.