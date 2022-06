Evde kütüphane modelleri

Internet'in ve elektronik kitapların yaygınlaşmasıyla birlikte kitap okuma alışkanlıkları da değişti. Özellikle 80'li ve 90'lı yıllarda neredeyse her evin bir köşesini işgâl eden cilt cilt ansiklopedilerin esamisi okunmuyor artık. Ama yine de, birçok insan o bildiğimiz anlamda basılı kitap formunda, onun kokusundan, elde tutuş hissinden vazgeçmiyor. Tabii bu kitapları koymak için yapılan ve satılan kitaplıkların sayı ve modelleri de her geçen gün çeşitleniyor. Bu yazıda kitapları seven ve evinde bir kütüphane oluşturmak isteyen okurlarımız için, Türk tasarımcıların elinden çıkan orijinal kütüphane modellerinden bir derleme hazırladık.