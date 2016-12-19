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Eski bir dairenin baştan aşağı dönüşümü

Meral Eser Meral Eser
Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
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Modası geçen ve artık bakıma ihtiyacı olan dairelerin tadilat öncesi ve sonrası halleri okurlarımıza ilham veriyor. Bu yazımızda sizlere bir dairenin baştan aşağı şahane dönüşümünü derledik. Karanlık ve kasvetli görünümden daha modern ve çağdaş tasarıma dönüşen proje hayranlık uyandıracak. Adım adım şaşırtıcı sonuca ulaşmak üzere dairenin şahane dönüşümünü gözden geçirelim.

Antre

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Eve girerken hoş ve davetkar bir  karşılama önemlidir. Sarı duvarlarla henüz değişime uğramayan antre bu aşamada henüz boş ve yenilenmesi isteniyor. Evin geri kalanında olduğu gibi baştan aşağı bir dönüşün söz konusu. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

Salon

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Dönüşüm sonrası salondan bir kare burada görülüyor. Girişte bazı değişiklikler uygulanmış. Kapıdan bir girişe ve salona yönelim söz konusu. Açık plan tasarlanan bir salon ve yemek alanı dizayn edilmiş. Duvar zeminlerinden kapılara kadar beyaz renk hakim. Beyaz duvar zemini ile nötr gri mobilyalar uyum sağlarken ahşap parke ve mobilyalar iç mekana sıcaklık katıyor. Salon bu haliyle daha ferah ve aydınlık bir atmosfere sahip.

Yemek alanı

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Kanepenin arkasında alan kaybına gerek kalmadan bir yemek masası yerleştiriliyor. Bu sayede yemek alanı sınırları duvarsız belirleniyor. Modern stil dizayn edilmiş sandalyeler iç mekana renk katıyor. 

Önce: Mutfak

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Çiçeklerle bezenen duvar kaplamaları ile eski moda bir mutfak sizleri karşılıyor. Bir dönemin modası değişen zamanla birlikte geride kalıyor. Zamanının göze hitap eden estetik değerlerini taşıyan bu mutfağın dönüşüm sonrası halini inceleyelim.

Sonra: Mutfak

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Açık renk tonları ile iç ferahlatan bir mutfakla karşılaşıyoruz. Mutfakta büyük ve önemli değişimler söz konusu. Mutfak tezgahı günümüz koşullarında oldukça kullanışlı ve estetik bir görünüm kazandıran ahşap tezgahtan oluşuyor. Genel olarak bakıldığında hafif ve iç ferahlatan renkler, modern stil dizayn ön plana çıkıyor.

Önce: Yatak odası

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Tadilattan önce odalara hızlı bir bakış atarak geçiyoruz. Granit zemin kaplaması kullanılmış. Ek olarak her odada ayrı bir duvar rengi kullanılmış. Yatak odasının boşaltılmış bu hali evin genel atmosferi ile uyum ve ahenk içeren bir dizayna sahip olacak. Tepeden tırnağa değişecek olan odanın döşeme ve duvar zeminleri de değişecek.

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Sonra: Ferah yatak odası

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Eski halinden eser kalmayan odada huzur veren bir atmosfer hakim. Ne sarı renk duvarlar, ne de granit yer zemini. Burada da genel olarak beyazın zarafeti ile ahşabın sıcaklığı bir araya geliyor. Konforlu tasarlanan yatak odasında kaliteli bir uyku için dingin bir atmosfer hakim. Beyazların hakim olduğu bu odada ahşap zemin sıcaklık katıyor.

Önce: Kasvetli bir banyo

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Karanlık ve kasvetli bir atmosfere sahip küçük bir banyo. Banyoda da diğer yerlerden bağımsız zemin renkleri kullanılmış. Daha ferah ve aydınlık bir görünüm için renk karmaşasını azaltmak ve göz yoran planlamadan uzaklaşmak gerek. Banyoda ayrıca doğal ışık alınamadığından renklerin ve ışıklandırmanın önemi büyük.

Sonra: Modern bir banyo

Reforma integral de vivienda en La Almozara, Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Burada açık görülmese de banyoya ulaşan iki kapı tasarlanıyor. Sürgülü kapı sistemleri kullanılarak alan verimli kullanılmış. Genel olarak göz yormayan zemin renkleri uyum ve ahenk sağlıyor. Daha temiz ve ferah bir görünüm kazandırılan banyo modern stil dizayn edilmiş. Nötr grilerle ahşabın sıcaklığı renk dengesi sağlıyor. Sonuç, daha ferah ve aydınlık modern bir banyo.

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