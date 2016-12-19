Eski bir dairenin baştan aşağı dönüşümü

Modası geçen ve artık bakıma ihtiyacı olan dairelerin tadilat öncesi ve sonrası halleri okurlarımıza ilham veriyor. Bu yazımızda sizlere bir dairenin baştan aşağı şahane dönüşümünü derledik. Karanlık ve kasvetli görünümden daha modern ve çağdaş tasarıma dönüşen proje hayranlık uyandıracak. Adım adım şaşırtıcı sonuca ulaşmak üzere dairenin şahane dönüşümünü gözden geçirelim.
Eve girerken hoş ve davetkar bir karşılama önemlidir. Sarı duvarlarla henüz değişime uğramayan antre bu aşamada henüz boş ve yenilenmesi isteniyor. Evin geri kalanında olduğu gibi baştan aşağı bir dönüşün söz konusu. Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Dönüşüm sonrası salondan bir kare burada görülüyor. Girişte bazı değişiklikler uygulanmış. Kapıdan bir girişe ve salona yönelim söz konusu. Açık plan tasarlanan bir salon ve yemek alanı dizayn edilmiş. Duvar zeminlerinden kapılara kadar beyaz renk hakim. Beyaz duvar zemini ile nötr gri mobilyalar uyum sağlarken ahşap parke ve mobilyalar iç mekana sıcaklık katıyor. Salon bu haliyle daha ferah ve aydınlık bir atmosfere sahip.
Kanepenin arkasında alan kaybına gerek kalmadan bir yemek masası yerleştiriliyor. Bu sayede yemek alanı sınırları duvarsız belirleniyor. Modern stil dizayn edilmiş sandalyeler iç mekana renk katıyor.
Çiçeklerle bezenen duvar kaplamaları ile eski moda bir mutfak sizleri karşılıyor. Bir dönemin modası değişen zamanla birlikte geride kalıyor. Zamanının göze hitap eden estetik değerlerini taşıyan bu mutfağın dönüşüm sonrası halini inceleyelim.
Açık renk tonları ile iç ferahlatan bir mutfakla karşılaşıyoruz. Mutfakta büyük ve önemli değişimler söz konusu. Mutfak tezgahı günümüz koşullarında oldukça kullanışlı ve estetik bir görünüm kazandıran ahşap tezgahtan oluşuyor. Genel olarak bakıldığında hafif ve iç ferahlatan renkler, modern stil dizayn ön plana çıkıyor.
Tadilattan önce odalara hızlı bir bakış atarak geçiyoruz. Granit zemin kaplaması kullanılmış. Ek olarak her odada ayrı bir duvar rengi kullanılmış. Yatak odasının boşaltılmış bu hali evin genel atmosferi ile uyum ve ahenk içeren bir dizayna sahip olacak. Tepeden tırnağa değişecek olan odanın döşeme ve duvar zeminleri de değişecek.
Eski halinden eser kalmayan odada huzur veren bir atmosfer hakim. Ne sarı renk duvarlar, ne de granit yer zemini. Burada da genel olarak beyazın zarafeti ile ahşabın sıcaklığı bir araya geliyor. Konforlu tasarlanan yatak odasında kaliteli bir uyku için dingin bir atmosfer hakim. Beyazların hakim olduğu bu odada ahşap zemin sıcaklık katıyor.
Karanlık ve kasvetli bir atmosfere sahip küçük bir banyo. Banyoda da diğer yerlerden bağımsız zemin renkleri kullanılmış. Daha ferah ve aydınlık bir görünüm için renk karmaşasını azaltmak ve göz yoran planlamadan uzaklaşmak gerek. Banyoda ayrıca doğal ışık alınamadığından renklerin ve ışıklandırmanın önemi büyük.
Burada açık görülmese de banyoya ulaşan iki kapı tasarlanıyor. Sürgülü kapı sistemleri kullanılarak alan verimli kullanılmış. Genel olarak göz yormayan zemin renkleri uyum ve ahenk sağlıyor. Daha temiz ve ferah bir görünüm kazandırılan banyo modern stil dizayn edilmiş. Nötr grilerle ahşabın sıcaklığı renk dengesi sağlıyor. Sonuç, daha ferah ve aydınlık modern bir banyo.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Eski bir dairenin yeni hayatı’ yazımız da ilginizi çekebilir.