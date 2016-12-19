Eski bir dairenin baştan aşağı dönüşümü

Burada açık görülmese de banyoya ulaşan iki kapı tasarlanıyor. Sürgülü kapı sistemleri kullanılarak alan verimli kullanılmış. Genel olarak göz yormayan zemin renkleri uyum ve ahenk sağlıyor. Daha temiz ve ferah bir görünüm kazandırılan banyo modern stil dizayn edilmiş. Nötr grilerle ahşabın sıcaklığı renk dengesi sağlıyor. Sonuç, daha ferah ve aydınlık modern bir banyo.

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