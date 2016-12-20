Küçük, hesaplı ve çok güzel: Herkese ilham verecek 6 müstakil ev

Huzur dolu bir atmosfer için her zaman büyük ve geniş bir eve sahip olmak gerekmez. Ev sahibi olmak isteyenler için konforlu ve modern stil dizayn edilen küçük evler de birçok ihtiyacı bünyesinde görüyor. Metrekare bakımından çok geniş olmamasına rağmen daha hesaplı bir alternatif önemli bir ayrıntı. Kendi evinize sahip olmak ise kuşkusuz bir avantaj olacak. Küçük ama konforlu evler günümüzde oldukça ilgi görüyor. Lafı daha fazla uzatmayalım ve sizler için derlediğimiz birbirinden güzel müstakil evlere yakından bakalım.
Su basman seviyesine üç basamakla çıkılan, 70 metrekarelik mütevazı bir ev ile başlıyoruz. Geniş yeşil bir alana yerleşen evin bulunduğu arazi nefes aldıran enfes bir manzaraya eşlik ediyor. Ağaçlarla çevrili bu alanda ferahlık ve huzur yakalamak bir hayli kolay. Geniş pencere açıklıkları ve sürgülü cam kapı sistemleri ile modern izler taşıyan evde, saçak altlarında devam eden sütunlar ve kiremit çatı ile klasik izler de taşıyor.
İspanya'dan sıcak bir yuva ile devam edelim. Birçok insanın hayallerini süsleyebilecek nitelikte bu ev, sıcak, samimi ve huzur dolu bir yuva intibası oluşturuyor. Sabah kahvaltılarınız için şık bir yemek masası bulunan verandası mevcut. Veranda alanını daha konforlu kılan saçaklar, ahşap taşıyıcılara kadar uzanıyor. Sıcak yaz aylarının vazgeçilmezi olabilecek konforlu bir ev. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Doğa ile iç içe enfes bir manzaraya sahip ahşap bir ev. Ağaç evler özellikle kış koşullarına uygun olması bakımından oldukça rağbet görüyor. Verandası mevsimsel kullanım şartlarına uygun çatı örtüsü ile kapatılıyor. Bulunduğu çevre ile uyumlu natürel renklerin uyumu cephe, çatı örtüsü ve korkuluklarda sağlanıyor. Geniş pencere açıklıkları ile modern stil dizayn edilen iç mekanlar, adeta doğayı davet ediyor.
Müstakil evlerde sıcak bir yuva olma özelliğini en iyi yansıtanlardan biri de ahşap evlerdir. İhtiyaca göre daha geniş de yapılabilen ahşap evler, küçük ama birçok ihtiyacı bünyesinde karşılayan tasarımıyla kullanım kolaylığı sağlayabiliyor. Küçük ahşap evler betonarme evlere göre daha düşük maliyetli ve uzun ömürlü olma avantajını taşır. Birçok açıdan betonarme sistemlere göre daha sağlıklı ortam tanır. İyi izole edildiklerinde ahşap evler diğer sıcak bir atmosfer sağlayacaktır.
Teraslı müstakil ev eğimli bir araziye yerleşiyor. Hem yaz hem de kış koşullarına uygun yapısı itibariyle oldukça ilgi çeken müstakil ev ahşabın sıcak dokusu ve renklerini taşıyor. Teras alanından basamaklarla inerek yola ulaşabilir, natürel dokularla bezenen bu evin enfes bir cephesi olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Nitekim doğal taş kaplama ve ahşabın cazibesi bu evin ayrıcalıklı niteliklerinden bazılarını teşkil ediyor. Ahşabın yoğunluklu kullanımı ile rustik stil öğeler taşıyor.
Doğa ile iç içe bahçe içinde şahane bir müstakil ev. Ağaçlar arasında konumlanan yeşili davet eden bu ev birçok insanın hayallerini süsleyebilir. Geniş cam pencereler ile içinde bulunduğu manzara ile bütünleşen iç mekanlar, derinlik katan unsuru ile aydınlık ve ferah. Kolaylıkla piknik yapılabilecek bir bank alanı ve hamak olması ile günümüz şartlarında huzur veren bir manzaraya eş değer.
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