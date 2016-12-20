Küçük, hesaplı ve çok güzel: Herkese ilham verecek 6 müstakil ev

Doğa ile iç içe bahçe içinde şahane bir müstakil ev. Ağaçlar arasında konumlanan yeşili davet eden bu ev birçok insanın hayallerini süsleyebilir. Geniş cam pencereler ile içinde bulunduğu manzara ile bütünleşen iç mekanlar, derinlik katan unsuru ile aydınlık ve ferah. Kolaylıkla piknik yapılabilecek bir bank alanı ve hamak olması ile günümüz şartlarında huzur veren bir manzaraya eş değer.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Mütevazı yaşamı sevenler için 6 minik ev’ yazımız da ilginizi çekebilir.