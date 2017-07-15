Küçük bir banyonun ilham veren dönüşümü

Banyolar diğer alanlara nazaran daha az yer kaplar ve birçok eşyanın muhafaza edilmesi gerekir. Bunun yanı sıra birçok eşya ve ıvır zıvırı depolama ihtiyacı duyduğumuz banyolarda temizlik kadar estetik görünüm sağlamak da bir hayli önemlidir. Ev dekorasyonu denilince diğer alanlara göre daha fazla ihmal edildiği kabul edilir. Yeri geldiğinde bakım ve tadilat ihtiyacı doğan banyolarda bazı değişikliklerle daha konforlu bir alan dekore etmek mümkün. Bu yazımızda küçük bir banyonun ilham veren dönüşümünü işledik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Öncesi ve sonrası ile banyonun uğradığı büyük dönüşüm burada gözlenebilir. Duvarlardaki desenler eski moda olup daha modern nötr grilere derinlik katan bir banyo dekore edilmiş. Nötr grilerle bir dekor oluşturacaksanız ahşap detaylar kullanarak sıcaklık katabilir, ya da renkli aksesuarların kullanımına olanak tanıyabilirsiniz. Sıcak ve parlak renklerin kullanımı için ötr renk zeminlerle renk dengesi sağlanmasına dikkat edilir. Tekdüzelikten sıkılanlar için banyoların gözden geçirilmesi ve yenilenmesi birçok açıdan işleri kolaylaştırır. Ayrıca, homify'da banyo tasarımcıları tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Grinin tonları ile uyum ve ahenk içeren modern bir banyo dizayn edilmiş. Burada banyo için geniş bir pencere bulunuyor. Bu pencerenin renklerinde herhangi bir oynama yapılmıyor, nitekim nötr grilerin arasında sıcak bir renk olarak yer alıyor. Özellikle soğuk renklerin kullanıldığı alanlarda sıcak renkler katarak denge unsuru sağlayabilirsiniz. Oturma odası gibi dinlenme ihtiyacı bulunan ortak alanlarda sarı ışık kullanılırken, banyo gibi dikkat gerektiren alanlarda beyaz ışık kullanımı idealdir.
Kaplamalarda nötr renklerin renk ve doku uyumuna özen gösterilmiş. Duş kabinin bulunduğu alanda duvar kaplaması için yine renk ve doku uyumuna özen gösterilirken estetik duran taş şeritler kullanılmış. Cam duşakabin ile iç mekanda göz yormayan ve karmaşa oluşturmayan bir planlama yapılmasına dikkat edilmiş.
Banyoya başka bir açıdan, duşakabinin bulunduğu alana doğru bakıyoruz. Banyo elemanlarında olduğu gibi kapı tercihi de beyaz renkten yana olmuş. Grinin farklı tonları ile muntazam uyum sağlayan beyaz renk kapı oldukça şık duruyor. Cam duşakabin banyoya derinlik katarken, dönemsel izler taşıyan beyaz kapı modeli, 60'lı yılların zarif çizgilerini taşıyor.
Beyaz lavabo modeli modern stil dizayn edilen banyoda nötr grilerle muntazam uyum sağlıyor. Füme rengi ve nötr grilerle donatılan banyoda dingin bir atmosfer ve yalın çizgiler hakim. Zarif çizgilerle tasarlanan banyoda görsel açıdan karmaşa ve göz yoran etkiler yaratmadan hafif ve uyumlu materyaller seçilerek kullanılıyor. Banyoda kullanılan renk paletine uygun tonlardan biri seçilerek minimalist yaklaşımla tek raf dizayn ediliyor. Genel olarak bakıldığında modern ve şık bir banyo dönüşümü gerçekleştirilmiş.
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