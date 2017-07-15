Küçük bir banyonun ilham veren dönüşümü

Beyaz lavabo modeli modern stil dizayn edilen banyoda nötr grilerle muntazam uyum sağlıyor. Füme rengi ve nötr grilerle donatılan banyoda dingin bir atmosfer ve yalın çizgiler hakim. Zarif çizgilerle tasarlanan banyoda görsel açıdan karmaşa ve göz yoran etkiler yaratmadan hafif ve uyumlu materyaller seçilerek kullanılıyor. Banyoda kullanılan renk paletine uygun tonlardan biri seçilerek minimalist yaklaşımla tek raf dizayn ediliyor. Genel olarak bakıldığında modern ve şık bir banyo dönüşümü gerçekleştirilmiş.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Banyo dekorasyonunda farklı örnekler’ yazımız da ilginizi çekebilir.