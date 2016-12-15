Daha derli toplu bir ev için yerli bir firmadan dolap çözümleri

Satın alacağımız evi seçerken ya da dekorasyonunu yaptırırken bütün detayları ince ince planlayarak hareket ederiz ancak buna rağmen kullanım sırasında “keşke şöyle olsaymış” diyeceğimiz ayrıntılar çıkar karşımıza. Eksikliğini en çok hissettiğimiz detaylar ise genelde depolama çözümleri ile ilgili olur. Yetersiz ve kullanışsız depolama ürünleri ne kadar şık görünürse görünsün evin işlevselliğini olumsuz etkiler. Depolama ve muhafaza sorunuzu en iyi şekilde çözmek için; en kaliteli ray ve sürgü sistemlerini, modüler tasarımları ve yenilikçi materyalleri tercih ederek, kaliteli ve şık bir depolama sistemi oluşturmak gerekir. Peki tüm bu özellikleri sizin yerinize planlayıp, en yaratıcı çözümleri sunan tasarım uzmanları olduğunu biliyor muydunuz? İstanbul’da bulunan bir firma, evinizin mimari özelliklerine, genişliğine ve stiline en uygun depolama çözümlerini özel olarak tasarlayıp sunuyor. Gerektiğinde duvar nişlerini yaratıcı bir iç dizayn ve kullanışlı kapaklarla tamamlayarak depolama alanı haline getiren, gerektiğinde baştan aşağı yeni bir tasarım ile alanlarınızı değerlendiren bu firmanın ürünlerinden birkaç örnek görmek ister misiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere kaliteli yapıları ve şık dizaynları ile dikkat çeken dolap çözümlerini tanıtacağız. Belki aradığınız tasarım bunlardan biridir.
Derli toplu bir eve sahip olmak için mutfak dekorasyonu çözümlerine ihtiyaç duyarsanız “Derli toplu bir mutfak için 12 ipucu” başlıklı yazımızda da öneriler bulabilirsiniz.
Depolama çözümleri üretirken kullanılacak ham maddelerden tasarıma, mekanik çözümlerden renk uyumuna kadar her ayrıntının özenle planlanması gerekir. Kimi zaman alışılmış çözümler yeterli gelmez ve yaratıcı yaklaşımlara ya da farklı materyallere ihtiyaç duyulur. Bu firma ürünlerinde; fonksiyonel bölmeler, kaliteli mekanik aksamlar, iyi hesaplanmış tasarımlar kullanmakla yetinmemiş sıra dışı materyallerle de tarzını yansıtmış. Bu yatak odasında kullanılan giysi dolabına gelin daha yakından bakalım.
Endüstriyel stilin göz bebeği olan ham malzemeler bu tasarımda sıra dışı bir kombinasyonla bir araya getirilmiş. Bu dahiyane buluşmanın yarattığı şıklık, modernden klasiğe, eklektikten endüstriyele kadar her stile uyum sağlayabilir. Loft tasarım izleri taşıyan bu yemek odasında kullanılan vitrin dolabı, paslı görünüme sahip malzemenin yarı saydam cam ile birleştirilmesinden oluşuyor. Raylı kapıların etrafı ise parlak krom panellerle çevrilmiş. Solmayan ve bulaşmayan pas görünümlü doku evinize kişilik kazandırabilir. Dolabın bölmelerine ve mekanik aksamlarına daha yakından bakmadan geçmeyin.
Her ürün için özel tasarlanmış muhafaza ekipmanları bulunduran bir giyinme odası işinizi ne kadar kolaylaştırırdı bir düşünün. Asla kırışmayan kıyafetler, elinizin altında duran, kolayca bulabileceğiniz aksesuarlar, zarar görmeden saklanan ayakkabılar sizi ciddi bir yükten kurtarabilir. Sayısız donanım detayına sahip olan bu giyinme odası firmanın zekice tasarlamış ürünlerinden yalnızca biri.
Masif ağaçtan üretilen ve kullanışlı iç dizayna sahip olan çekmeceler oldukça sağlam ve dayanıklı. Kaliteli ray sistemleri sayesinde kolay açılıp kapanan bu çekmecelerin dış yüzeyinde ise dökme, yarı saydam cam kaplama kullanılmış. 5000 farklı renk seçeneği bulunan bu camları ister tek renk seçip kullanın, isterseniz her çekmece ve dolap kapağına farklı bir renk uygulatın. Her şekilde ortaya göz alıcı ve bir o kadar da soft bir tasarım çıkacaktır.