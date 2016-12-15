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Daha derli toplu bir ev için yerli bir firmadan dolap çözümleri

Homify Homify
Cabinet'in yeni metaryelleri, CABINET CABINET
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Satın alacağımız evi seçerken ya da dekorasyonunu yaptırırken bütün detayları ince ince planlayarak hareket ederiz ancak buna rağmen kullanım sırasında “keşke şöyle olsaymış” diyeceğimiz ayrıntılar çıkar karşımıza. Eksikliğini en çok hissettiğimiz detaylar ise genelde depolama çözümleri ile ilgili olur. Yetersiz ve kullanışsız depolama ürünleri ne kadar şık görünürse görünsün evin işlevselliğini olumsuz etkiler. Depolama ve muhafaza sorunuzu en iyi şekilde çözmek için; en kaliteli ray ve sürgü sistemlerini, modüler tasarımları ve yenilikçi materyalleri tercih ederek, kaliteli ve şık bir depolama sistemi oluşturmak gerekir. Peki tüm bu özellikleri sizin yerinize planlayıp, en yaratıcı çözümleri sunan tasarım uzmanları olduğunu biliyor muydunuz? İstanbul’da bulunan bir firma, evinizin mimari özelliklerine, genişliğine ve stiline en uygun depolama çözümlerini özel olarak tasarlayıp sunuyor. Gerektiğinde duvar nişlerini yaratıcı bir iç dizayn ve kullanışlı kapaklarla tamamlayarak depolama alanı haline getiren, gerektiğinde baştan aşağı yeni bir tasarım ile alanlarınızı değerlendiren bu firmanın ürünlerinden birkaç örnek görmek ister misiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere kaliteli yapıları ve şık dizaynları ile dikkat çeken dolap çözümlerini tanıtacağız. Belki aradığınız tasarım bunlardan biridir.

Derli toplu bir eve sahip olmak için mutfak dekorasyonu çözümlerine ihtiyaç duyarsanız “Derli toplu bir mutfak için 12 ipucu” başlıklı yazımızda da öneriler bulabilirsiniz.

Fonksiyonel bölmeler…

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası
CABINET

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor

CABINET
CABINET
CABINET

Depolama çözümleri üretirken kullanılacak ham maddelerden tasarıma, mekanik çözümlerden renk uyumuna kadar her ayrıntının özenle planlanması gerekir. Kimi zaman alışılmış çözümler yeterli gelmez ve yaratıcı yaklaşımlara ya da farklı materyallere ihtiyaç duyulur. Bu firma ürünlerinde; fonksiyonel bölmeler, kaliteli mekanik aksamlar, iyi hesaplanmış tasarımlar kullanmakla yetinmemiş sıra dışı materyallerle de tarzını yansıtmış. Bu yatak odasında kullanılan giysi dolabına gelin daha yakından bakalım.   

Ölçüye ve bireysel ihtiyaçlara göre özel olarak üretilebilen bu modelde, güçlü meşe ağacı ve beton dolgulu kapaklar kullanılmış. Bu iki masif malzemenin kombinasyonu sağlamlık ve yaratıcı şıklığın tanımı olmuş.

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası
CABINET

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor

CABINET
CABINET
CABINET

Hassas eşyalar için tasarlanmış, cam gözlü, tarz sahibi çekmeceler hem kullanım kolaylığı hem şıklık sunuyor.

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Giyinme OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
CABINET

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor

CABINET
CABINET
CABINET

Ayakkabılarınızı en doğru şekilde muhafaza etmenizi sağlayan bu ayakkabılıklar, giysi dolabınızın en fonksiyonel bölmesi olacak.

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası
CABINET

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor

CABINET
CABINET
CABINET

Yeni materyaller, yeni yüzeyler…

Cabinet'in yeni metaryelleri, CABINET CABINET cabinet,mutfak dolabı,yemek odası,giyim odası,dolap,gömme dolap
CABINET

Cabinet'in yeni metaryelleri

CABINET
CABINET
CABINET

Endüstriyel stilin göz bebeği olan ham malzemeler bu tasarımda sıra dışı bir kombinasyonla bir araya getirilmiş. Bu dahiyane buluşmanın yarattığı şıklık, modernden klasiğe, eklektikten endüstriyele kadar her stile uyum sağlayabilir. Loft tasarım izleri taşıyan bu yemek odasında kullanılan vitrin dolabı, paslı görünüme sahip malzemenin yarı saydam cam ile birleştirilmesinden oluşuyor. Raylı kapıların etrafı ise parlak krom panellerle çevrilmiş. Solmayan ve bulaşmayan pas görünümlü doku evinize kişilik kazandırabilir. Dolabın bölmelerine ve mekanik aksamlarına daha yakından bakmadan geçmeyin.      

Çok sayıda rafa sahip bölmeli ve geniş iç tasarım.

Cabinet'in yeni metaryelleri, CABINET CABINET cabinet
CABINET

Cabinet'in yeni metaryelleri

CABINET
CABINET
CABINET

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Ahşaptan imal edilmiş güçlü iskelet ve kapaklarda şık dolgular.

Cabinet'in yeni metaryelleri, CABINET CABINET cabinet
CABINET

Cabinet'in yeni metaryelleri

CABINET
CABINET
CABINET

Kaliteli ve ömürlük ray sistemleri ile daha kullanışlı bir dolap.

Cabinet'in yeni metaryelleri, CABINET CABINET
CABINET

Cabinet'in yeni metaryelleri

CABINET
CABINET
CABINET

Bölmeli ve raylı çekmeceler.

Cabinet'in yeni metaryelleri, CABINET CABINET
CABINET

Cabinet'in yeni metaryelleri

CABINET
CABINET
CABINET

İç tasarımda şık spot aydınlatmalar.

Cabinet'in yeni metaryelleri, CABINET CABINET
CABINET

Cabinet'in yeni metaryelleri

CABINET
CABINET
CABINET

Sayısız donanım detayı ile rüya gibi bir giyinme odası

Neo Romantic CABINET Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
CABINET

Neo Romantic

CABINET
CABINET
CABINET

Her ürün için özel tasarlanmış muhafaza ekipmanları bulunduran bir giyinme odası işinizi ne kadar kolaylaştırırdı bir düşünün. Asla kırışmayan kıyafetler, elinizin altında duran, kolayca bulabileceğiniz aksesuarlar, zarar görmeden saklanan ayakkabılar sizi ciddi bir yükten kurtarabilir. Sayısız donanım detayına sahip olan bu giyinme odası firmanın zekice tasarlamış ürünlerinden yalnızca biri.

Dökme cam ile kaplanmış ağaç çekmeceler

Çerçevesiz çekmece CABINET Modern Giyinme Odası
CABINET

Çerçevesiz çekmece

CABINET
CABINET
CABINET

Masif ağaçtan üretilen ve kullanışlı iç dizayna sahip olan çekmeceler oldukça sağlam ve dayanıklı. Kaliteli ray sistemleri sayesinde kolay açılıp kapanan bu çekmecelerin dış yüzeyinde ise dökme, yarı saydam cam kaplama kullanılmış. 5000 farklı renk seçeneği bulunan bu camları ister tek renk seçip kullanın, isterseniz her çekmece ve dolap kapağına farklı bir renk uygulatın. Her şekilde ortaya göz alıcı ve bir o kadar da soft bir tasarım çıkacaktır.  

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