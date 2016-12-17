En iyi barbekü için 6 mükemmel fikir

Havalar ısınmaya başlayınca teras ve bahçe bakımı için kolları sıvarız. Kış mevsiminin bıraktığı kir ve çamuru çıkardıktan sonra ilk iş rahat bir oturma grubu ve bir de barbekü ayarlamak olur. Eğer siz de yaz akşamlarını sevdiklerinizle birlikte mangal yapıp, sohbet ederek geçirmeyi seviyorsanız bahçe ve teraslarda yaz hazırlığının nasıl olduğunu az çok tahmin ediyor olmalısınız. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere bahçe ve teraslarda kullanabileceğiniz barbekü köşelerini derledik. Geleneksel modellere oldukça yakın olan bu taş barbekü modellerini siz de severek kullanabilirsiniz. Yaz hazırlığınızın önemli bir kısmı olan, mini açık hava mutfağı sayılabilecek barbeküleri mutlaka değerlendirin.
Bahçe teras dekorasyonunuz için farklı fikirlere ya da mobilya ve aksesuar önerilerine ihtiyacınız varsa “Yılın her günü keyifle kullanabileceğiniz 20 balkon ve teras dekorasyonu” başlıklı yazımızda işinize yarayacak fikirler bulabilirsiniz.
Dilediğiniz zaman üzerini kapatıp saklayabileceğiniz, dilediğiniz zaman açıp keyifle kullanabileceğiniz bir barbekü alanınız olsun istiyorsanız bu modelden ilham alabilirsiniz. Basit birkaç ahşap levha ve panel ile kurulabilen bu barbekü alanı bahçeler için son derece uygun. Kullanımı hakkında daha iyi fikir edinmek için aşağıda bulunan fotoğraflarına da göz atabilirsiniz.
Siyah tahta şeritlerin üzerinde bulunan üçgen levhalar açılır kapanır özelliğe sahip. Bu sayede barbekü alanınızı koruyabilir, özellikle kışın kötü havalarda kapalı tutabilirsiniz. Açıldığında ise bank görevi gören kapaklar oldukça fonksiyonel. Yapının göbeğinde bulunan tuğla ocak ise barbekü keyfiniz için ideal.
Yapımı oldukça basit görünen ve son derece işlevsel olan bu barbekü alanını rahatlıkla kullanabilir ve sağlıklı bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Böyle bir barbekü yaptırmak için bahçe ürünleri uzmanlarına danışabilirsiniz.
Tuğla ocağın ortasında bulunan kısmı dilediğiniz gibi yakabilir ve üzerine koyacağınız ızgara ile kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Gerisi etrafına toplanıp sohbet eşliğinde pişen yemekleri yemeye kalıyor.
Taş ve tuğla malzemeler ile yapılmış bu geleneksel model, barbekü denince akla ilk gelen modellerden biri. Rustik teras dekorasyonları için ve bahçeler için ideal olan bu modeli oldukça hesaplı bir şekilde yaptırabilirsiniz. Taş pişirme fırını görevi de alabilen bu tip barbeküler ülkemizde sık tercih edilen modellerden.
Barbekü alanının klasik taşınabilir mangallara göre daha detaylı bir yapısı vardır. Lavabo, dolap, pişirme fırını gibi yan ekipmanları da barındıran barbekü setleri çok daha kullanışlı ve işlevseldir. Bu modelde gördüğünüz barbekü seti bahçeye kurulacak bir açık hava mutfağı için ihtiyaç duyacağınız her şeye sahip.
Hatta taş pizza fırını dahil. Elektrikli pizza fırınlarını tek bir pizza için çalıştırmak pek ekonomik olmadığından bu tip geleneksel yöntemlerle pişirmek daha kolaydır.
Barbekü ve tezgah setine modern bir yaklaşım sunan bu model bahçesinde de stilinden taviz vermek istemeyenler için ideal. Oldukça sık bir tasarıma sahip olan bu barbekü setinin üzerini kapatan bir pergolası, tezgahı, odunluğu ve bir de taş fırını var. Hemen karşısında ise yemek alanı olarak planlanmış bir kameriye bulunuyor.
Taş barbeküler en lezzetli yemeklerin püf noktası olabilir. Odun ateşinde ve taş havuzda ağır ağır pişen sebzelerin, etlerin tadına doyum olmayacağını biliyorsunuzdur. Bunun için ille büyük ve detaylı barbekü setleri şart değil. Bu örnekteki gibi ufak bir modeli de rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Özel bir tasarıma sahip olan ve birkaç farklı koruma ve kullanma bölgesinden oluşan taşınabilir barbeküler de güzel bir alternatif olabilir. Bahçenize barbekü alanı yaptırmak yerine böyle bir oturma alanı yaptırabilir barbeküyü ise taşınabilir olanlardan seçebilirsiniz.