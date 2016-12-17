En iyi barbekü için 6 mükemmel fikir

Havalar ısınmaya başlayınca teras ve bahçe bakımı için kolları sıvarız. Kış mevsiminin bıraktığı kir ve çamuru çıkardıktan sonra ilk iş rahat bir oturma grubu ve bir de barbekü ayarlamak olur. Eğer siz de yaz akşamlarını sevdiklerinizle birlikte mangal yapıp, sohbet ederek geçirmeyi seviyorsanız bahçe ve teraslarda yaz hazırlığının nasıl olduğunu az çok tahmin ediyor olmalısınız. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere bahçe ve teraslarda kullanabileceğiniz barbekü köşelerini derledik. Geleneksel modellere oldukça yakın olan bu taş barbekü modellerini siz de severek kullanabilirsiniz. Yaz hazırlığınızın önemli bir kısmı olan, mini açık hava mutfağı sayılabilecek barbeküleri mutlaka değerlendirin.

Bahçe teras dekorasyonunuz için farklı fikirlere ya da mobilya ve aksesuar önerilerine ihtiyacınız varsa “Yılın her günü keyifle kullanabileceğiniz 20 balkon ve teras dekorasyonu” başlıklı yazımızda işinize yarayacak fikirler bulabilirsiniz.