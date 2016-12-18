현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'de bir taş evden kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Homify Homify
REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ, İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Balkon, Veranda & Teras Taş Beyaz
Loading admin actions …

Şehrin dışında, bahçeli ve taş yapıya sahip olan bir ev herkesin hayallerini süsleyebilir. Özellikle şehir kalabalığından, gürültüsünden ve kirliliğinden kaçmak istediğiniz zamanlarda kırsalda, dağ evi temalı bir ev muhteşem olurdu öyle değil mi? Türkiye’de bu tip yapılara çok sık rastlanmasa da birkaç güzel örnek bulunabiliyor. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere 2010 yılında restorasyonu tamamlanmış olan, yıllara meydan okumuş bir taş evi tanıtacağız. Dış cephesi, iç mekanları ve bahçesiyle rüyalarınıza girecek bu evi görünce siz de kendiniz için bir taş ev bakmaya başlayabilirsiniz.

Türkiye’de bulunan bahçeli ve müstakil yapılara farklı stillerden örnekler bulmak isterseniz “Türkiye’den keşke benim olsa dedirten 6 ev” başlıklı yazımız da ilginiz çekebilir.

Yapının ana özellikleri değiştirilmeden, aslına uygun olarak restore edilmiş.

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Balkon, Veranda & Teras Taş Beyaz Çeşme,alaçatı,reisdere,taş,ahşap,kepenk,beyaza boyanmış ahşap,alaçatı taşı,teras,zeytin,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Restorasyon işlemi sırasında yapının ana özellikleri ve tarihi yapısı korunmazsa başarılı bir restorasyon yapılmış sayılmaz. Bu taş evde ise oldukça başarılı ve ince planlanmış bir yenileme söz konusu. Evin geleneksel yapısı her detayı ile korunmuş bunun yanı sıra modern ihtiyaçları da en iyi şekilde karşılanmış.  

Eski bir taş bina baştan aşağı yenilenmiş.

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Evler Taş Çeşme,Alaçatı,Taş ev,Restorasyon,Minimalist,Alaçatı Taşı,Teras,Reisdere,Beyaz,Ege,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Yenileme sırasında evin izolasyon özellikleri güçlendirilmiş ve çatısı onarılmış gibi görünüyor. Bu sayede daha dayanıklı ve sağlam bir yapıya kavuşmuş. Bahçesinde de peyzaj düzenlemesi yapılmış ve iç mekanlara geçmeden önce temiz ve güzel bir bahçe oluşturulmuş. Eğer sizin evinizin de detaylı bir bahçe bakımına ihtiyacı varsa profesyonellerimizden peyzaj mimarları ile iletişime geçebilirsiniz.

Dış cephede yenilenen pencereler

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Evler Taş Beyaz çakıl taşı,taş duvar,alaçatı,çeşme,reisdere,beyaz kepenk,ahşap pencere,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Evin restorasyon sırasında yenilenen ve daha sağlam bir yapıya kavuşan bölmelerinden biri de kapı ve pencereler oluyor. Bu beyaz dış cephe jaluzileri hem yapının tarzına son derece uygun hem de çok kullanışlı. 

İç mekanda sade ve şık bir tasarım

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Mutfak Taş Beyaz beyaz zemin,epoksi,taş duvar,sade,ahşap tavan,alaçatı,çeşme,reisdere,minimal,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Geniş ve ferah iç mekanlara sahip olan evde sade ve şık bir dekorasyon göze çarpıyor. Taş duvarların tahta çatı strüktürleri ile oluşturduğu uyum oldukça dikkat çekici. Oturma odası ve mutfak alanlarını barındıran bu oda evin en güzel odası olabilir. Ayrıca son derece fonksiyonel detaylara sahip. 

Sağlamlaştırılan çatı strüktürleri

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Yatak Odası Taş Beyaz Ahşap zemin,ahşap tavan,taş duvar,beyaz,sade,minimal,özgün,alaçatı taşı,alaçatı,çeşme,reisdere,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Restorasyon sırasında yenilenen çatı strüktürleri ve zemin döşemesi eve sağlamlık kazandırırken değerini de artırmış. Yatak odası olarak planlanan bu odada az sayıda fakat konforlu ve şık eşyalar bulunuyor. Emekliliğinizi ya da tatillerinizi böyle bir dağ evinde geçirmek istemez miydiniz? 

Dağ evinin vazgeçilmezi: Kuzine soba

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Duvar & Zemin Taş Beyaz soba,taş duvar,beyaz zemin,epoksi,alaçatı,çeşme,reisdere,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Evin geleneksel yapısından uzaklaşmaması için bu tip detaylara oldukça özen gösterilmiş. Örneğin bu eski tip kuzine soba ufak bir bakımdan geçirilerek kullanıma sunulmuş. Hem ev için şık bir görüntü hem de ev sahipleri için kullanışlı bir eşya.  

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Geniş ve ferah iç mekanlar

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Oturma Odası Taş Beyaz beyaz zemin,taş duvar,ahşap tavan,alaçatı,çeşme,reisdere,ahşap pencere,sade,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Oturma odasına baktığınızda geniş ve ferah bir ortamın yanı sıra rahat mobilyalar ve geleneksel dekorasyon ürünleri de gözünüze çarpıyor. Modern ve konforlu koltuk takımının önüne serilen eski bir kilim evin karakterini tamamen yansıtacak özellikte. Ayrıca bitkilendirme gibi çözümlerle de eve güzellik kazandırılmış. 

Geleneksel duvar nişleri

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ, İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Duvar & Zemin Taş Beyaz
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Taş duvarlarda bulunan nişler spot ışıklarla aydınlatılarak muhteşem bir duvar dekorasyonu oluşturulmuş. Bu yaratıcı nişler hem aksesuarlar için vitrin görevi görebilir hem de kitap gibi eşyalar için raf ve kitaplık görevi görebilir. 

Kullanışlı dış mekanlar

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ, İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Evler Taş
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Konak tipi bu taş evin iç mekanları kadar dış mekanları da dikkat çekiyor. Şık bir terasa ve oldukça güzel bir bahçeye sahip olan evin adeta her detayı iç açıcı bir güzelliğe sahip. Böyle bir evde sevdiklerinizle vakit geçirmek muhteşem olmaz mıydı?

Şık bir teras

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ, İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Balkon, Veranda & Teras Taş Beyaz
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Taş banklarla çevrili bu şık terasın tek eksiği güneşten koruyacak ahşap bir pergola olabilir. Bunun yanı sıra dilerseniz renkli saksı bitkileriyle de dekoru canlandırabilirsiniz. Basit bir dekorasyon ile muhteşem bir dinlenme alanına dönüşecek bu teras evin en güzel alanlarından biri. 

Bahçeleri güzelleştiren 13 tasarım fikri
Bu taş ev projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler