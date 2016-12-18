Türkiye'de bir taş evden kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Şehrin dışında, bahçeli ve taş yapıya sahip olan bir ev herkesin hayallerini süsleyebilir. Özellikle şehir kalabalığından, gürültüsünden ve kirliliğinden kaçmak istediğiniz zamanlarda kırsalda, dağ evi temalı bir ev muhteşem olurdu öyle değil mi? Türkiye’de bu tip yapılara çok sık rastlanmasa da birkaç güzel örnek bulunabiliyor. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere 2010 yılında restorasyonu tamamlanmış olan, yıllara meydan okumuş bir taş evi tanıtacağız. Dış cephesi, iç mekanları ve bahçesiyle rüyalarınıza girecek bu evi görünce siz de kendiniz için bir taş ev bakmaya başlayabilirsiniz.

Türkiye’de bulunan bahçeli ve müstakil yapılara farklı stillerden örnekler bulmak isterseniz “Türkiye’den keşke benim olsa dedirten 6 ev” başlıklı yazımız da ilginiz çekebilir.