Türkiye'de bir taş evden kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Şehrin dışında, bahçeli ve taş yapıya sahip olan bir ev herkesin hayallerini süsleyebilir. Özellikle şehir kalabalığından, gürültüsünden ve kirliliğinden kaçmak istediğiniz zamanlarda kırsalda, dağ evi temalı bir ev muhteşem olurdu öyle değil mi? Türkiye’de bu tip yapılara çok sık rastlanmasa da birkaç güzel örnek bulunabiliyor. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere 2010 yılında restorasyonu tamamlanmış olan, yıllara meydan okumuş bir taş evi tanıtacağız. Dış cephesi, iç mekanları ve bahçesiyle rüyalarınıza girecek bu evi görünce siz de kendiniz için bir taş ev bakmaya başlayabilirsiniz.
Türkiye’de bulunan bahçeli ve müstakil yapılara farklı stillerden örnekler bulmak isterseniz “Türkiye’den keşke benim olsa dedirten 6 ev” başlıklı yazımız da ilginiz çekebilir.
Restorasyon işlemi sırasında yapının ana özellikleri ve tarihi yapısı korunmazsa başarılı bir restorasyon yapılmış sayılmaz. Bu taş evde ise oldukça başarılı ve ince planlanmış bir yenileme söz konusu. Evin geleneksel yapısı her detayı ile korunmuş bunun yanı sıra modern ihtiyaçları da en iyi şekilde karşılanmış.
Yenileme sırasında evin izolasyon özellikleri güçlendirilmiş ve çatısı onarılmış gibi görünüyor. Bu sayede daha dayanıklı ve sağlam bir yapıya kavuşmuş. Bahçesinde de peyzaj düzenlemesi yapılmış ve iç mekanlara geçmeden önce temiz ve güzel bir bahçe oluşturulmuş. Eğer sizin evinizin de detaylı bir bahçe bakımına ihtiyacı varsa profesyonellerimizden peyzaj mimarları ile iletişime geçebilirsiniz.
Evin restorasyon sırasında yenilenen ve daha sağlam bir yapıya kavuşan bölmelerinden biri de kapı ve pencereler oluyor. Bu beyaz dış cephe jaluzileri hem yapının tarzına son derece uygun hem de çok kullanışlı.
Geniş ve ferah iç mekanlara sahip olan evde sade ve şık bir dekorasyon göze çarpıyor. Taş duvarların tahta çatı strüktürleri ile oluşturduğu uyum oldukça dikkat çekici. Oturma odası ve mutfak alanlarını barındıran bu oda evin en güzel odası olabilir. Ayrıca son derece fonksiyonel detaylara sahip.
Restorasyon sırasında yenilenen çatı strüktürleri ve zemin döşemesi eve sağlamlık kazandırırken değerini de artırmış. Yatak odası olarak planlanan bu odada az sayıda fakat konforlu ve şık eşyalar bulunuyor. Emekliliğinizi ya da tatillerinizi böyle bir dağ evinde geçirmek istemez miydiniz?
Evin geleneksel yapısından uzaklaşmaması için bu tip detaylara oldukça özen gösterilmiş. Örneğin bu eski tip kuzine soba ufak bir bakımdan geçirilerek kullanıma sunulmuş. Hem ev için şık bir görüntü hem de ev sahipleri için kullanışlı bir eşya.
Oturma odasına baktığınızda geniş ve ferah bir ortamın yanı sıra rahat mobilyalar ve geleneksel dekorasyon ürünleri de gözünüze çarpıyor. Modern ve konforlu koltuk takımının önüne serilen eski bir kilim evin karakterini tamamen yansıtacak özellikte. Ayrıca bitkilendirme gibi çözümlerle de eve güzellik kazandırılmış.
Taş duvarlarda bulunan nişler spot ışıklarla aydınlatılarak muhteşem bir duvar dekorasyonu oluşturulmuş. Bu yaratıcı nişler hem aksesuarlar için vitrin görevi görebilir hem de kitap gibi eşyalar için raf ve kitaplık görevi görebilir.
Konak tipi bu taş evin iç mekanları kadar dış mekanları da dikkat çekiyor. Şık bir terasa ve oldukça güzel bir bahçeye sahip olan evin adeta her detayı iç açıcı bir güzelliğe sahip. Böyle bir evde sevdiklerinizle vakit geçirmek muhteşem olmaz mıydı?
Taş banklarla çevrili bu şık terasın tek eksiği güneşten koruyacak ahşap bir pergola olabilir. Bunun yanı sıra dilerseniz renkli saksı bitkileriyle de dekoru canlandırabilirsiniz. Basit bir dekorasyon ile muhteşem bir dinlenme alanına dönüşecek bu teras evin en güzel alanlarından biri.