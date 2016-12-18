Hırsızlara davetiye çıkaran 5 şey

Hırsızlık yüzyıllardan beri var olan ve kişisel olarak alacağımız önlemler dışında başa çıkmanın maalesef imkansız olduğu bir durum. Ülkemizden bir güvenlik firmasının 2010 verilerine göre, Türkiye’de her 6 dakikada bir eve hırsız giriyor ve soyulan evlerin yüzde 36’sı ikinci kez hırsızlık olayı yaşıyor. Bu da hırsızlık vakalarının ne denli yaygın olduğunun kanıtı. Kanunların yetersizliği ve bu nedenle polislerin de eskiye göre bir anlamda elinin kolunun bağlı olduğu gerçeği hırsızlık vakalarının artmasına en büyük nedenlerden biri.

Hırsızlıkla mücadelede alınabilecek tek önlem, hırsızın işini zorlaştırmak. Bu yazımızda hırsızlığa karşı alabileceğimiz önlemleri listeledik. Umuyoruz ki kimsenin başına gelmez ancka verilere bakacak olursak, gelmemesi de imkansız gibi. Hangimizin ya kendisinin ya da yakın tanıdığının hırsızlık macerası yok ki…