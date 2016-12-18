Hırsızlara davetiye çıkaran 5 şey

Hırsızlık yüzyıllardan beri var olan ve kişisel olarak alacağımız önlemler dışında başa çıkmanın maalesef imkansız olduğu bir durum. Ülkemizden bir güvenlik firmasının 2010 verilerine göre, Türkiye’de her 6 dakikada bir eve hırsız giriyor ve soyulan evlerin yüzde 36’sı ikinci kez hırsızlık olayı yaşıyor. Bu da hırsızlık vakalarının ne denli yaygın olduğunun kanıtı. Kanunların yetersizliği ve bu nedenle polislerin de eskiye göre bir anlamda elinin kolunun bağlı olduğu gerçeği hırsızlık vakalarının artmasına en büyük nedenlerden biri.
Hırsızlıkla mücadelede alınabilecek tek önlem, hırsızın işini zorlaştırmak. Bu yazımızda hırsızlığa karşı alabileceğimiz önlemleri listeledik. Umuyoruz ki kimsenin başına gelmez ancka verilere bakacak olursak, gelmemesi de imkansız gibi. Hangimizin ya kendisinin ya da yakın tanıdığının hırsızlık macerası yok ki…
Hırsızlar bir eve girdiğinde, ilk olarak yatak odasına girip odadaki tüm eşyaları karıştırırlar. Bu nedenle kıymetli eşyalarınızı evin daha değişik yerlerine saklamanız doğru olacaktır. Ayrıca, mücehver gibi değerli ve her an kullanılmayan eşyaları banka kasalarında tutmak gerekir. Seri numarasına sahip değerli eşyaların ise, seri numaralarını başka bir yere mutlak suretle kaydedin.
Konuyla ilgili, ’Güvenlik şart! HEINDL marka kasalar’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Basit bir önlem ancak sıklıkla da unutuluyor. Özellikle sıcak yaz aylarında pencereleri açık bırakma eğilimimiz oldukça fazla. Hırsızlar çok uğraşarak, gürültü çıkararak ve zaman harcayarak bir yere girmek istemezler. Kapalı pencereleri tercih etmezler, çünkü pencere kırmak dikkat çekicidir. Aynı şekilde, dışarı çıkarken de kapı ve pencerelerin kapatıldığından emin olun. Özellikle zemin katta ya da alt katlarda oturuyorsanız, pencerelere demir parmaklıklar taktırmak da çözüm yollarından biridir.
Alarm ve kamera sistemi de hırsızların sizin evi tercih etmemeleri için iyi bir nedendir. Hırsızlar kolayca girip çıkabilecekleri, dikkat çekmeden işlerini halledebilecekleri evleri tercih ederler ve alarm ve kamera sistemi ile uğraşmak istemezler. Ayrıca harekete duyarlı aydınlatmalar da caydırıcı olabilmektedir. Eğer bir sitede oturuyorsanız, giriş çıkışları kontrol altında tutmak ve güvenlik görevlisi çalıştırmak da hırsızları caydıracak yöntemlerden biridir.
Tatile gittiğiniz zamanlarda evin kapı ve pencerelerini iyice kapattığınızdan emin olun. Çok uzun süreli kalmayacaksanız içeride bir lambayı açık bırakın, günümüz LED teknolojisi oldukça az elektrik çekmektedir, bunun için LED ampul kullanabilirsiniz. Evi uzun süre boş bırakacaksanız, bir komşunuzdan kapı önüne ve posta kutusuna bırakılan mektup, ilan gibi kağıtları toplamasını da isteyebilirsiniz.
Gece uyurken konutunuza hırsız girdiğini anlarsanız, bunu o kişiye fark ettirmeden olduğunuz yerde kalın. Ne yatmaya devam ederek uyuyor süsü verin, ne de hırsıza karşı koyun. Her iki davranış şekli de risklidir. Işığı yakarak ve hareket ederek çok ses çıkarın, kendi kendinize olsanız bile hayali arkadaşla yüksek sesle konuşuyormuş gibi davranın. Bir çok hırsız, riskle karşı karşıya gelmektense boş elle kaçmayı tercih eder. Bu durumda hemen polisi arayıp yardım istemeyi ihmal etmeyiniz. Unutmayın ki hiçbir şey hayatınızdan daha değerli değil.
Gün içerisinde de tanımadığınız insanlara kapıyı direkt açmayın, mutlaka kapı zinciri kullanın, kim olduklarından emin olmadan asla içeri almayın. Eğer gelen kişi polis, gaz veya elektrik şirketinden geldiğini iddia ediyorsa kimliğini kontrol etmekle kalmayıp polis merkezi veya şirketlerin merkezine telefon ederek kimlikleri teyit ettirin ve emin olun. Sakın size verdiği numaraları arayarak teyit etmeye çalışmayın, bu bir komplo olabilir. Kendi ajandanızdaki numaraları kullanın, ayrıca siz telefon ederken yabancının dışarıda beklemesine ve kapınızın kapalı olmasına dikkat ediniz.