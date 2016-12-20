Büyük bir sürprizi olan küçük bir ev

Bugün sizi Ibiza adasında bulunan bir depo binasını keşfetmek için orman içinde bir araziye götürüyoruz. Bu projenin sürpriz tarafı binanın artık depolama için kullanılmıyor oluşu. Bu küçük depo binası cennet gibi manzaranın keyfini çıkarmak isteyen gezginler misafirhaneye dönüştürüldü zira.
Misafirhane oldukça küçük, ama hepsi cazibesinin bir parçası. Antik aksesuarlar, doğal unsurlar ve modern mobilyalar kullanarak sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratmayı başarmış mütevazi bir proje tanıtacağımız ev. Proje sahibi ise genç bir çift olup adanın doğal güzelliğini paylaşma amacıyla turistlere yönelik bir ev tasarladı. Sadece 90 metrekarelik bir alan konforlu ve Akdeniz tarzını yansıtan bir misafirhane için tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yetti. Binanın bulunduğu yer adanın dağlık kesiminde bulunuyor. Daha da ilginç olan 200 yılı akşın bir süredir terk edilmiş bir depo durumundaydı. Özgün yapısını korumak için inşasında temel yapı malzemeleri kullanıldı. Bu amaçla ahşap kirişler mutfakta ve banyoda orijinal taş duvara monte edildi. Şimdi hazırsanız bu küçük evi daha yakından inceleyelim.
Şu an gördüğünüz ev eski depo binasının yenilenmiş halidir. Duvarların ve çatının bazı kısımları kullanılamadı, bu nedenle yeniden inşa edildi. Elektrik, su ve sıhhi tesisat donanımı sağlandıktan sonra dış cephe için çevredeki yemyeşil manzara ile kontrast oluşturan beyaz boya tercih edildi. Genel olarak evi dış cephesi oldukça basit ve düz denebilir. Mütevazi bir yapı olduğu için bu sadelik sorun teşkil etmiyor. Bunun dışında biri oturma odasında diğeri mutfakta olmak üzere binanın iki adet giriş kısmı var.
Misafirhanenin genel olarak göz gezdirdiğimizde ilginç dizayn görüyoruz. Modern mobilyalar ve eskitilmiş görünümlü bohem halı gibi dekorasyon unsurlarıyla kütükten yapılmış ahşap tavan dikkat çekici. Oda dağılımına gelince… Beyaz duvarlarla kontrast oluşturan siyah merdivenler bizi asma kattaki yatak odasına götürüyor. Yine bu açıdan bakıldığında yarım bir duvar arkasında görülen bir yatak odası daha var. Oturma odası yerine dört kişilik bir yemek masası tercih edilmiş. Duvarlara gömülü raflar yapılarak dekoratif amaçlı süslenmiş. Yine duvarlarda çeşitli resim çerçeveleri mekana estetik katmış. Aydınlatma olarak ortada büyük siyah bir tavan lambası bulunuyor. Koltuk yerine tercih edilen sandalyeler modern bir tasarıma sahip olup renk değişikliği gösteriyorlar.
Bu fotoğrafta üst katta bulunan yatak odasından çekildi. Doğrudan mütevazi yemek alanına bakıyor ve toplamda küçük bir alana sahip olmasına rağmen ev bu açıdan daha geniş algılanıyor. Elbette yenilikçi depolama çözümleri ve özenli dekoratif çalışması evin olduğundan daha büyük hissedilmesine yardımcı hususlar. Son olarak fotoğrafın sürprizi girişte fark edilmeyen kapı üzerindeki küçük depolama alanı.
Mutfağın en dikkat çeken öğesi hiç kuşkusuz inanılmaz doğallıktaki taş duvarı. Muhtemelen eski depo binasından kalan bir duvar. Tamamen yıkılmayıp dekoratif amaçlı değerlendirilmesi oldukça akıllıca. Bunun dışında mutfak da evin tamamı gibi beyaz duvarlara sahip. Mutfağın tavanında ahşap kirişler yok ancak uyum sağlamak için kütük kullanılmış. Mutfak tezgahı kalın mermerden olup alt dolaplar beyaz duvarlara kontrast yaratan siyah renginde. Bu açıdan görülmese de karşı duvarda da dolaplar bulunuyor. Tıpkı girişte olduğu gibi mutfakta da antik bir halı ile duvarda resim kullanılmış.
Mutfakta gördüğümüz eski binadan kalma taş duvarlar banyoda daha çok kullanılmış. Ve bu taş duvara uyumlu olarak büyük oranda doğal malzemelerle kombinlenmiş. Tezgahı ayaktan tutan minik kabin çimentodan yapılma, lavabo tezgahı ise ahşaptan.
Finali proje sahi genç çift ile bitiriyoruz. Umarız da siz de bizim kadar keyifli bir gezinti yaptınız. Başka bir projede görüşmek üzere.
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