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Büyük bir sürprizi olan küçük bir ev

nihal e. nihal e.
Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Evler
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Bugün sizi Ibiza adasında bulunan bir depo binasını keşfetmek için orman içinde bir araziye götürüyoruz. Bu projenin sürpriz tarafı binanın artık depolama için kullanılmıyor oluşu. Bu küçük depo binası cennet gibi manzaranın keyfini çıkarmak isteyen gezginler misafirhaneye dönüştürüldü zira.

Misafirhane oldukça küçük, ama hepsi cazibesinin bir parçası. Antik aksesuarlar, doğal unsurlar ve modern mobilyalar kullanarak sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratmayı başarmış mütevazi bir proje tanıtacağımız ev. Proje sahibi ise genç bir çift olup adanın doğal güzelliğini paylaşma amacıyla turistlere yönelik bir ev tasarladı. Sadece 90 metrekarelik bir alan konforlu ve Akdeniz tarzını yansıtan bir misafirhane için tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yetti. Binanın bulunduğu yer adanın dağlık kesiminde bulunuyor. Daha da ilginç olan 200 yılı akşın bir süredir terk edilmiş bir depo durumundaydı. Özgün yapısını korumak için inşasında temel yapı malzemeleri kullanıldı. Bu amaçla ahşap kirişler mutfakta ve banyoda orijinal taş duvara monte edildi. Şimdi hazırsanız bu küçük evi daha yakından inceleyelim.

​Dış cephe

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Evler
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Şu an gördüğünüz ev eski depo binasının yenilenmiş halidir. Duvarların ve çatının bazı kısımları kullanılamadı, bu nedenle yeniden inşa edildi. Elektrik, su ve sıhhi tesisat donanımı sağlandıktan sonra dış cephe için çevredeki yemyeşil manzara ile kontrast oluşturan beyaz boya tercih edildi. Genel olarak evi dış cephesi oldukça basit ve düz denebilir. Mütevazi bir yapı olduğu için bu sadelik sorun teşkil etmiyor. Bunun dışında biri oturma odasında diğeri mutfakta olmak üzere binanın iki adet giriş kısmı var.

​İç mekan

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Oturma Odası
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Misafirhanenin genel olarak göz gezdirdiğimizde ilginç dizayn görüyoruz. Modern mobilyalar ve eskitilmiş görünümlü bohem halı gibi dekorasyon unsurlarıyla kütükten yapılmış ahşap tavan dikkat çekici. Oda dağılımına gelince… Beyaz duvarlarla kontrast oluşturan siyah merdivenler bizi asma kattaki yatak odasına götürüyor. Yine bu açıdan bakıldığında yarım bir duvar arkasında görülen bir yatak odası daha var. Oturma odası yerine dört kişilik bir yemek masası tercih edilmiş. Duvarlara gömülü raflar yapılarak dekoratif amaçlı süslenmiş. Yine duvarlarda çeşitli resim çerçeveleri mekana estetik katmış. Aydınlatma olarak ortada büyük siyah bir tavan lambası bulunuyor. Koltuk yerine tercih edilen sandalyeler modern bir tasarıma sahip olup renk değişikliği gösteriyorlar.

​Yukarıdan görünüm

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Yatak Odası
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Bu fotoğrafta üst katta bulunan yatak odasından çekildi. Doğrudan mütevazi yemek alanına bakıyor ve toplamda küçük bir alana sahip olmasına rağmen ev bu açıdan daha geniş algılanıyor. Elbette yenilikçi depolama çözümleri ve özenli dekoratif çalışması evin olduğundan daha büyük hissedilmesine yardımcı hususlar. Son olarak fotoğrafın sürprizi girişte fark edilmeyen kapı üzerindeki küçük depolama alanı.

​Mutfak

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Mutfak
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Mutfağın en dikkat çeken öğesi hiç kuşkusuz inanılmaz doğallıktaki taş duvarı. Muhtemelen eski depo binasından kalan bir duvar. Tamamen yıkılmayıp dekoratif amaçlı değerlendirilmesi oldukça akıllıca. Bunun dışında mutfak da evin tamamı gibi beyaz duvarlara sahip. Mutfağın tavanında ahşap kirişler yok ancak uyum sağlamak için kütük kullanılmış. Mutfak tezgahı kalın mermerden olup alt dolaplar beyaz duvarlara kontrast yaratan siyah renginde. Bu açıdan görülmese de karşı duvarda da dolaplar bulunuyor. Tıpkı girişte olduğu gibi mutfakta da antik bir halı ile duvarda resim kullanılmış.

​Doğal malzeme

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Banyo
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Mutfakta gördüğümüz eski binadan kalma taş duvarlar banyoda daha çok kullanılmış. Ve bu taş duvara uyumlu olarak büyük oranda doğal malzemelerle kombinlenmiş. Tezgahı ayaktan tutan minik kabin çimentodan yapılma, lavabo tezgahı ise ahşaptan.

​Veda

Ibiza Campo - Guesthouse, Ibiza Interiors Ibiza Interiors Akdeniz Bahçe
Ibiza Interiors

Ibiza Interiors
Ibiza Interiors
Ibiza Interiors

Finali proje sahi genç çift ile bitiriyoruz. Umarız da siz de bizim kadar keyifli bir gezinti yaptınız. Başka bir projede görüşmek üzere.

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