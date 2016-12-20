Büyük bir sürprizi olan küçük bir ev

Bugün sizi Ibiza adasında bulunan bir depo binasını keşfetmek için orman içinde bir araziye götürüyoruz. Bu projenin sürpriz tarafı binanın artık depolama için kullanılmıyor oluşu. Bu küçük depo binası cennet gibi manzaranın keyfini çıkarmak isteyen gezginler misafirhaneye dönüştürüldü zira.

Misafirhane oldukça küçük, ama hepsi cazibesinin bir parçası. Antik aksesuarlar, doğal unsurlar ve modern mobilyalar kullanarak sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratmayı başarmış mütevazi bir proje tanıtacağımız ev. Proje sahibi ise genç bir çift olup adanın doğal güzelliğini paylaşma amacıyla turistlere yönelik bir ev tasarladı. Sadece 90 metrekarelik bir alan konforlu ve Akdeniz tarzını yansıtan bir misafirhane için tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yetti. Binanın bulunduğu yer adanın dağlık kesiminde bulunuyor. Daha da ilginç olan 200 yılı akşın bir süredir terk edilmiş bir depo durumundaydı. Özgün yapısını korumak için inşasında temel yapı malzemeleri kullanıldı. Bu amaçla ahşap kirişler mutfakta ve banyoda orijinal taş duvara monte edildi. Şimdi hazırsanız bu küçük evi daha yakından inceleyelim.