Köy evi anlayışınızı değiştirecek 8 yerli ev projesi

Ömür boyu yaşayacağımız bir eve sahip olmak çoğumuzun arzusudur. Her ne kadar iş ve okul için büyük şehirlerin keşmekeşine katlanmak zorunda olsak da yaz tatili, bayram, yılbaşı gibi özel günlerde biraz uzaklaşıp nefes almak için dinlenmeye ihtiyaç duyarız. Bunun için bir otelde kalmak makul gibi gözükse de sürekli tatile çıkmak cebimizi yorabilir. Bir yazlık satın almak ikinci alternatiftir. Ancak sadece denizce girmek dışında doğa içerisinde olmayı özlüyorsanız size ikinci bir alternatifimiz var: Köy evleri. Evet, yanlış duymadınız kimi ormanlık alan içinde kimi küçük bir tatil beldesine sahip olacağınız bir köy evi ile tatillerinizi huzur içinde geçirebilirsiniz. Bugün sizin için derlediğimiz köy evi örneklerini incelediğinizde sizin de fikriniz değişecek.
İlk örneğimiz Gümüşlü Köy içinde yer alan Gülercan Mimarlık şirketinin imzası olan bir taş ev modeli. Güzel yeşil bir bahçesi ile evi sarmalayan renkli çiçekleriyle aileler için çok uygun bir fırsat.
Evin arka bahçesinde çekilen fotoğrafta arkada uzanan dağları da görebiliyorsunuz. Sokak yolu gibi taştan yapılma bina hem çok dayanıklı hem de içinde bulunduğu doğa ile uyumlu.
İkinci örneğimiz bir dağ evi olup yine bir taş ev modeli. İki katlı yapıyı ilginçleştiren dış cephe özelliği ise nar kırmızısı rengindeki kapı ve pencere kenarları. Bir önceki örnekteki gibi yeşil bitkilerle sarmalanmış ev insanın içini açan cinsten.
Tamamen doğal bir çevre içinde yer alan evin geniş bir bahçesi bulunuyor. Resimdeki çardak ise çiftliğin çardağı olup açık alanda vakit geçirmek için yeterli kapasitede. Her ne kadar ahşaptan yapılma olsa da tıpkı evin kendisi gibi taştan bir temeli var.
Taş evlerden ahşap binalara geçelim. Bursa’da inşa edilen bu bina iki katlı olup Yeşeren Ahşap Dekorasyon imzasını taşıyor.
Yeşeren Ahşap Dekorasyon tasarımı olan bir başka ev yine doğayla iç içe. Eğimli bir arazi üzerine inşa edilen ev oldukça sağlam olup aynı zamanda ekonomik.
Bu örnek otel yerine değerlendirebileceğiniz mütevazi bir tatil evi. Bungalov tarzı evin denize mesafesi sadece 35 metre. Her ne kadar küçük gibi görünse de içinde yatak odası ve banyo olmak üzere temel ihtiyaçlar karşılanır. Kısacası çocuklu aileler için de uygundur.
Evin içinden çekilmiş bu fotoğraf yatak odasını gösteriyor. Gördüğünüz gibi son derece modern ve konforlu bir tasarımı var. Ek olarak sıcak su ve internet gibi hizmetleri mevcut.
Antalya’da yer alan bu proje iki katlı bir taş ev modeli. Toplam 60 metrekarelik bir alanı olan evde şömineli yatak odası, banyo, mutfak bulunurken muhteşem bir deniz manzarasına sizi karşılar.
Binanın alt katına ait bu resimde evin içinin de dışı gibi doğal malzemelerle kaplandığını görüyoruz. Şömineye ek olarak evde klima da bulunuyor. Bunun dışında geleneksel ve ahşap ağırlıklı bir stili var diyebiliriz.
İbrahim Topal Yapı Mimarlık imzasını taşıyan bu bina aslına uygun olarak restore edilmiş bir projedir.
Evin iç kısmı son derece geniş olup duvar ve kapılarla bölünmemiş. Bu açıdan bakıldığında geniş mutfak tezgahının yanı sıra televizyon ünitesi ve iki adet yatağı görebiliriz.
Son ev örneğimiz yine bir taş yapı. Taş evlerin güzelliği hem doğal bir malzeme olması hem de çok daha az masraf ödemeniz.
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