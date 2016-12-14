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Köy evi anlayışınızı değiştirecek 8 yerli ev projesi

nihal e. nihal e.
Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Evler
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Ömür boyu yaşayacağımız bir eve sahip olmak çoğumuzun arzusudur. Her ne kadar iş ve okul için büyük şehirlerin keşmekeşine katlanmak zorunda olsak da yaz tatili, bayram, yılbaşı gibi özel günlerde biraz uzaklaşıp nefes almak için dinlenmeye ihtiyaç duyarız. Bunun için bir otelde kalmak makul gibi gözükse de sürekli tatile çıkmak cebimizi yorabilir. Bir yazlık satın almak ikinci alternatiftir. Ancak sadece denizce girmek dışında doğa içerisinde olmayı özlüyorsanız size ikinci bir alternatifimiz var: Köy evleri. Evet, yanlış duymadınız kimi ormanlık alan içinde kimi küçük bir tatil beldesine sahip olacağınız bir köy evi ile tatillerinizi huzur içinde geçirebilirsiniz. Bugün sizin için derlediğimiz köy evi örneklerini incelediğinizde sizin de fikriniz değişecek.

​1- Gümüşlük Köyü

gümüşlük taş evler, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Kırsal Evler
Gülercan Mimarlık

gümüşlük taş evler

Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık

İlk örneğimiz Gümüşlü Köy içinde yer alan Gülercan Mimarlık şirketinin imzası olan bir taş ev modeli. Güzel yeşil bir bahçesi ile evi sarmalayan renkli çiçekleriyle aileler için çok uygun bir fırsat.

​Arka bahçe

gümüşlük taş evler, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Kırsal Bahçe
Gülercan Mimarlık

gümüşlük taş evler

Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık

Evin arka bahçesinde çekilen fotoğrafta arkada uzanan dağları da görebiliyorsunuz. Sokak yolu gibi taştan yapılma bina hem çok dayanıklı hem de içinde bulunduğu doğa ile uyumlu.

​2- Aral Çiftliği

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Evler
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Genel Görünüm

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

İkinci örneğimiz bir dağ evi olup yine bir taş ev modeli. İki katlı yapıyı ilginçleştiren dış cephe özelliği ise nar kırmızısı rengindeki kapı ve pencere kenarları. Bir önceki örnekteki gibi yeşil bitkilerle sarmalanmış ev insanın içini açan cinsten.

​Çardak

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Balkon, Veranda & Teras
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Genel Görünüm

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Tamamen doğal bir çevre içinde yer alan evin geniş bir bahçesi bulunuyor. Resimdeki çardak ise çiftliğin çardağı olup açık alanda vakit geçirmek için yeterli kapasitede. Her ne kadar ahşaptan yapılma olsa da tıpkı evin kendisi gibi taştan bir temeli var.

​3- Bursa’da ahşap ev

homify Rustik Evler
homify

homify
homify
homify

Taş evlerden ahşap binalara geçelim. Bursa’da inşa edilen bu bina iki katlı olup Yeşeren Ahşap Dekorasyon imzasını taşıyor.

​4- Soğuk havaya dayanıklı

MİSİ homify Rustik Evler
homify

MİSİ

homify
homify
homify

Yeşeren Ahşap Dekorasyon tasarımı olan bir başka ev yine doğayla iç içe. Eğimli bir arazi üzerine inşa edilen ev oldukça sağlam olup aynı zamanda ekonomik.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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​5- Deniz manzaralı

Çıralı Beach Bungalows, Cıralı Beach Bungalows Cıralı Beach Bungalows Akdeniz Evler
Cıralı Beach Bungalows

Çıralı Beach Bungalows

Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows

Bu örnek otel yerine değerlendirebileceğiniz mütevazi bir tatil evi. Bungalov tarzı evin denize mesafesi sadece 35 metre. Her ne kadar küçük gibi görünse de içinde yatak odası ve banyo olmak üzere temel ihtiyaçlar karşılanır. Kısacası çocuklu aileler için de uygundur.

​Yatak odası

Çıralı Beach Bungalows, Cıralı Beach Bungalows Cıralı Beach Bungalows Akdeniz Yatak Odası
Cıralı Beach Bungalows

Çıralı Beach Bungalows

Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows
Cıralı Beach Bungalows

Evin içinden çekilmiş bu fotoğraf yatak odasını gösteriyor. Gördüğünüz gibi son derece modern ve konforlu bir tasarımı var. Ek olarak sıcak su ve internet gibi hizmetleri mevcut.

​6- Balayı evi

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Evler
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

Antalya’da yer alan bu proje iki katlı bir taş ev modeli. Toplam 60 metrekarelik bir alanı olan evde şömineli yatak odası, banyo, mutfak bulunurken muhteşem bir deniz manzarasına sizi karşılar.

​İç mekan

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Oturma Odası
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

Binanın alt katına ait bu resimde evin içinin de dışı gibi doğal malzemelerle kaplandığını görüyoruz. Şömineye ek olarak evde klima da bulunuyor. Bunun dışında geleneksel ve ahşap ağırlıklı bir stili var diyebiliriz.

​7- Görkemli taş ev

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Evler Taş Çeşme,Alaçatı,Taş ev,Restorasyon,Minimalist,Alaçatı Taşı,Teras,Reisdere,Beyaz,Ege,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

İbrahim Topal Yapı Mimarlık imzasını taşıyan bu bina aslına uygun olarak restore edilmiş bir projedir.

​Taş duvarlar ve modern mobilya

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Mutfak Taş Beyaz beyaz zemin,epoksi,taş duvar,sade,ahşap tavan,alaçatı,çeşme,reisdere,minimal,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Evin iç kısmı son derece geniş olup duvar ve kapılarla bölünmemiş. Bu açıdan bakıldığında geniş mutfak tezgahının yanı sıra televizyon ünitesi ve iki adet yatağı görebiliriz.

​8- Doğal ve ekonomik

Doğal taş ev ve doğal taşlar ile bahçe duvarı Kayalar İnşaat Tropikal Evler
Kayalar İnşaat

Doğal taş ev ve doğal taşlar ile bahçe duvarı

Kayalar İnşaat
Kayalar İnşaat
Kayalar İnşaat

Son ev örneğimiz yine bir taş yapı. Taş evlerin güzelliği hem doğal bir malzeme olması hem de çok daha az masraf ödemeniz.

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