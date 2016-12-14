Köy evi anlayışınızı değiştirecek 8 yerli ev projesi

Ömür boyu yaşayacağımız bir eve sahip olmak çoğumuzun arzusudur. Her ne kadar iş ve okul için büyük şehirlerin keşmekeşine katlanmak zorunda olsak da yaz tatili, bayram, yılbaşı gibi özel günlerde biraz uzaklaşıp nefes almak için dinlenmeye ihtiyaç duyarız. Bunun için bir otelde kalmak makul gibi gözükse de sürekli tatile çıkmak cebimizi yorabilir. Bir yazlık satın almak ikinci alternatiftir. Ancak sadece denizce girmek dışında doğa içerisinde olmayı özlüyorsanız size ikinci bir alternatifimiz var: Köy evleri. Evet, yanlış duymadınız kimi ormanlık alan içinde kimi küçük bir tatil beldesine sahip olacağınız bir köy evi ile tatillerinizi huzur içinde geçirebilirsiniz. Bugün sizin için derlediğimiz köy evi örneklerini incelediğinizde sizin de fikriniz değişecek.