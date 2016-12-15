Çiçek ve ağaçlarla güzelleşen 8 ev girişi

Ev dekorasyonlarında düşünülmeyen veya umursanmadığı için düşünülmeyen,evin dışında kalan ve çok az önem verdiğimiz ev girişleri genel anlamda estetikten yoksun, düz bir şekilde dizayn edilir. Her gün eve girip çıkarken gördüğümüz ve alıştığımız bu görüntüler çok dikkatimizi çekmediği için önemsiz olarak kalır. Ancak evin giriş bölümü evinizi dışarıdan tanıtan, hakkınızda yabancılara fikir veren alanlardan biridir. Bu nedenle bu alanlar olabildiğince şık ve estetik bir şekilde dekore edilmelidir. Bu alanlar estetik taş malzemeler ile çok şık hale getirildiği gibi ağaç ve çiçekler ile çok estetik bir görüntüye sahip olabilir. Bu gün ev girişlerinde çiçeklerin ve ağaçların yarattığı farklılıkları homify farkı ile irdeliyoruz. Örnek giriş dekorasyonlarında çiçeklerin ve ağaçların yarattığı güzellikleri ve görsellikleri kendi evlerinizde kolayca uygulayabilirsiniz.