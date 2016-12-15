Çiçek ve ağaçlarla güzelleşen 8 ev girişi

Ev dekorasyonlarında düşünülmeyen veya umursanmadığı için düşünülmeyen,evin dışında kalan ve çok az önem verdiğimiz ev girişleri genel anlamda estetikten yoksun, düz bir şekilde dizayn edilir. Her gün eve girip çıkarken gördüğümüz ve alıştığımız bu görüntüler çok dikkatimizi çekmediği için önemsiz olarak kalır. Ancak evin giriş bölümü evinizi dışarıdan tanıtan, hakkınızda yabancılara fikir veren alanlardan biridir. Bu nedenle bu alanlar olabildiğince şık ve estetik bir şekilde dekore edilmelidir. Bu alanlar estetik taş malzemeler ile çok şık hale getirildiği gibi ağaç ve çiçekler ile çok estetik bir görüntüye sahip olabilir. Bu gün ev girişlerinde çiçeklerin ve ağaçların yarattığı farklılıkları homify farkı ile irdeliyoruz. Örnek giriş dekorasyonlarında çiçeklerin ve ağaçların yarattığı güzellikleri ve görsellikleri kendi evlerinizde kolayca uygulayabilirsiniz.
Bir evin girişi sade bir düzenleme ile estetik olabileceği gibi çiçekler ile zenginleştirilerek de estetik bir hale getirilebilir. İki düzenleme arasındaki en önemli fark çiçeklerin oluşturduğu ren dünyasının evin giriş alanının cennetten bir köşeye çevirmesidir. Her gün buradan geçip işe gittiğinizi hayal ettiğinizde yaşayacağınız mutluluk daha dinç biri olmanızı sağlayacaktır.
Eviniz modern bir mimariye sahip ise evin bahçesinden geçen ve evinize ulaşana kadar içinden geçeceğiniz çiçekler sizin huzur kaynağınız olacaktır. Ayrıca evinize gelen misafirler ve yabancılar bu giriş tasarımına hayran kalacaklardır. Beyaz ve yeşilin birleşimi muhteşem bir görsellik oluşturmuş.
Çok kalabalık bitki topluluklarından hoşlanmıyorsanız resimdeki gibi sade bir tasarım tercih ederek ana giriş kapınızın görkemini ön plana çıkarabilir ve sade bitkiler ile bu alanı oldukça doğal ve şık bir alan haline getirebilirsiniz. Bitki seçimi tamamen tercihinize kaldığı için renkli veya sadece yeşil olan bitki türleri ile evin girişi büyüleyici bir sadeliğe ve tasarıma sahip olabilir.
Eğer doğal bir giriş alanına sahip olmak istiyorsanız resimdeki gibi şık bir bahçe tasarımı ve ahşapların kullanıldığı bir yürüyüş yolu tercih edebilirsiniz. Yemyeşil bir bahçenin içinden geçerek ahşap yürüyüş basamakları ile evinize ulaştığınız bu giriş evinizin doğal bir girişe sahip olmasını sağlamış. Ayrıca yeşil alan evin ön bahçesi olarak da düzenlendiğinden eviniz dışarıdan muhteşem görünecektir.
Evin girişi sade taş malzemelerden yapıldığında doğallık oluşmadığı için kalıpsal bir güzellik içinde kalır. ancak bu alanlar resimdeki gibi tropikal ağaçlar ile süslendiğinde muhteşem görüntüler elde edebilirsiniz. Akşamları özel bir aydınlatma ile aydınlatıldığında ise muhteşem ve ışıl ışıl bir girişe sahip olursunuz.
Evinizin girişinin sade ve doğal olmasını istiyorsanız saksı bitkilerini kullanabilirsiniz. Örnek uygulamada evin ana girişi saksı bitkileri ile dekore edilmiş. Kırmızı rengin yoğunluğunun kırılması için sade yeşil bitkiler kullanılmış ve sonuç olarak ortaya muhteşem bir ev girişi çıkarılmış. Tarzınıza göre farklı renklerde bitkiler de tercih ederek evinizi güzelleştirebilirsiniz.
Modern mimari ile inşa edilmiş olan yapılar için ev girişi tasarımı oldukça zevklidir. Simetrik yürüyüş yollarına simetrik düzenlemeler yaparak evinizin ana girişini hem modern hem de insanları büyüleyecek kadar güzel bir giriş haline getirebilirsiniz.Yeşil bir bahçenin ortasında bordo veya kırmızı renkli bitkiler ile evinizin en özel alanı olarak evin giriş bölümünü teşhir edebilirsiniz.