Sade, güzel ve modüler bir ev

Bu gün hayatınızı kolaylaştıran ve ekonomik olduğu kadar inşa süreci de kısa olan modüler evleri inceliyoruz. Polonya'nın şirin şehirlerinden birinde yer alan modüler bir eve misafir olarak bu evin her detayını yakından inceleme şansına sahip oluyoruz. Homekoncept Project Domow Nowoczesnych mimarları tarafından projelendirilen ve hayata geçirilen modüler ev projesi en başından anahtar teslimine kadar güvenli ellerde olduğu için kusursuz bir güzelliğe ve eksiksiz bir konsepte sahip olmuş.Tasarım aşamasında hafif ve nazik renklerin kullanılması kararlaştırıldığı için iç ve dış mekanlarda açık tonlar tercih edilmiş, rahat, şık ve zarif bir yaşam alanı ortaya çıkarılmış. Evin tüm planları önceden hazırlanıp inşa sırasında tüm planlara sadık kalındığı için mükemmel ve modüler bir ev ortaya çıkarılmış.
evin dış cephesini incelediğinizde farklı geometrik yapıların bir arada olduğunu ve garaj kapısının olduğu bölümde koyu renklerin tercih edilerek evin dış cephesinde koyu ağılıklı bir dekorasyon yapıldığını görebilirsiniz. Ayrıca kaplama plakalar ile evin dış cephesinde bir yalıtım özelliği kazandırıldığı gibi dış cephenin estetik ve göze hitap eden bir güzelliğe sahip olması da sağlanmış.
Ev her ne kadar modüler olsa da evin dış cephesine gösterilen özen bahçesine de gösterilmiş. Tasarım öncesinde kararlaştırılan bahçe evin arka cephesine çok şık bir şekilde yerleştirilerek evin bahçeli bir aile evi özelliği kazanması sağlanmış. Ayrıca bahçe peyzajı için peyzaj uzmanı veya mimardan yardım alınmış ve ortaya hayran bırakacak güzellikte şirin bir bahçe çıkarılmış.
Modüler bir ev olması evde yaşayan insanların ihtiyaçlarına cevap veremeyeceği anlamına gelmemektedir. Ev tasarımı sırasında bahçe gibi havuz da düşünülerek evin her ihtiyaca cevap veren bir ev olması sağlanmış. Bahçe ile uyumlu olan havuz eve ferah bir hava katarken yazın sıcak günlerinde serinlemek isteyenler içinde alternatif oluşturmuş.
Evin tüm projeleri ve planları hazırlanmış ve bu planlara sadık kalarak inşa süreci devam etmiştir. resimde evin zemin kat planı yer alıyor. Bu plana göre evin bir cephesinde araba garajı ve ıslak hacimler yer alırken bir tarafında da salon, yemek odası ve geniş bir teras yer alıyor. Zemin kat bahçe ve havuz ile uyumlu olacak şekilde tasarlanarak evin zarafeti ve işlevselliği artırılmış.
Evin birinci katı ebeveyn odası, misafir odası, ıslak hacimler, ve teras olarak düşünülmüş. Her iki katta da ayrı yaşam alanları tasarlanarak evin kusursuz olması ve kullanım fazlalığına göre üst kata çıkıp inme gibi sorunların ortadan kalkması sağlanarak ev sahipleri için hayatı kolaylaştıran dokunuşlar yapılmış.
Evin kat planlarını incelediğinizde üst kat ulaşım merdiveninin salon bitiminden başladığını, hole ulaştığını görüyorsunuz. Hol ayrıca diğer yaşam alanlarına açılan bir ulaşım yolu olarak da düşünülmüş. Yatak odası çocuk odası gibi az kullanılan odalar birinci katta düşünülerek evin kusursuz bir işlevselliğe sahip olması sağlanmış.