Sade, güzel ve modüler bir ev

Bu gün hayatınızı kolaylaştıran ve ekonomik olduğu kadar inşa süreci de kısa olan modüler evleri inceliyoruz. Polonya'nın şirin şehirlerinden birinde yer alan modüler bir eve misafir olarak bu evin her detayını yakından inceleme şansına sahip oluyoruz. Homekoncept Project Domow Nowoczesnych mimarları tarafından projelendirilen ve hayata geçirilen modüler ev projesi en başından anahtar teslimine kadar güvenli ellerde olduğu için kusursuz bir güzelliğe ve eksiksiz bir konsepte sahip olmuş.Tasarım aşamasında hafif ve nazik renklerin kullanılması kararlaştırıldığı için iç ve dış mekanlarda açık tonlar tercih edilmiş, rahat, şık ve zarif bir yaşam alanı ortaya çıkarılmış. Evin tüm planları önceden hazırlanıp inşa sırasında tüm planlara sadık kalındığı için mükemmel ve modüler bir ev ortaya çıkarılmış.