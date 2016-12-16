2016'nın en çok beğenilen 5 dönüşüm projesi

İyisiyle kötüsüyle koca bir seneyi bir kez daha geride bıraktık ve yeni yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de 2016 yılına veda etmeden önce homify sayfalarında en çok beğenilenleri derlediğimiz yazılarımızla seneye şöyle bir göz atacağız. Bu sayfalarda siz okurlarımız tarafından genellikle en çok okunan ve ilgi gören yazılar değişim projeleri oluyor; nedenini elbette biliyoruz: Sıfırdan mükemmel bir yaşam alanı inşa etmek aslında işin kolayı. Zor ve etkileyici olansa pek tabii ki eski ve özellikle yıkık dökük durumdaki evlerde ortaya çıkarılan muhteşem dönüşümler. Sene boyunca Önce & Sonra yazılarımızla size tüm dünyadan en güzel ve en öne çıkan dönüşüm hikayelerini sunmaya devam ettik. Bu yazımızda ise 2016'nın en çok beğenilen 5 dönüşüm projesini derledik! Ancak bu dönüşüm projeleri dış cepheleri kapsamıyor ve iç yaşam alanları ile sınırlı. En beğenilen dış cephe dönüşümlerini ise başka bir yazımızda derleyeceğiz. İşte göz alıcı ve çarpıcı 5 şahane değişim hikayesi!