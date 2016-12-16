2016'nın en çok beğenilen 5 dönüşüm projesi

İyisiyle kötüsüyle koca bir seneyi bir kez daha geride bıraktık ve yeni yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. Her sene olduğu gibi bu sene de 2016 yılına veda etmeden önce homify sayfalarında en çok beğenilenleri derlediğimiz yazılarımızla seneye şöyle bir göz atacağız. Bu sayfalarda siz okurlarımız tarafından genellikle en çok okunan ve ilgi gören yazılar değişim projeleri oluyor; nedenini elbette biliyoruz: Sıfırdan mükemmel bir yaşam alanı inşa etmek aslında işin kolayı. Zor ve etkileyici olansa pek tabii ki eski ve özellikle yıkık dökük durumdaki evlerde ortaya çıkarılan muhteşem dönüşümler. Sene boyunca Önce & Sonra yazılarımızla size tüm dünyadan en güzel ve en öne çıkan dönüşüm hikayelerini sunmaya devam ettik. Bu yazımızda ise 2016'nın en çok beğenilen 5 dönüşüm projesini derledik! Ancak bu dönüşüm projeleri dış cepheleri kapsamıyor ve iç yaşam alanları ile sınırlı. En beğenilen dış cephe dönüşümlerini ise başka bir yazımızda derleyeceğiz. İşte göz alıcı ve çarpıcı 5 şahane değişim hikayesi!
İlk dönüşüm öykümüzün baş rolünde bir mutfak alanı bulunuyor. İspanya'dan Scala Proyectos adlı firma bu küçük, eski ve modası geçmiş mutfağı titizlikle ve ustaca baştan yaratıyor. Mutfağın eski haline baktığınızda bu dar ve kasvetli alandan çok da estetik ve ferah bir mutfak çıkarmanın zor olacağını düşündüğünüzü biliyoruz. Ne de olsa mutfak dekorasyonlarında kullanılacak olan mobilya ve malzeme çeşitliliğinin bir sınırı var ve mutfak dolapları değişse bile yine de yer kaplayacak ve ortamın darlığını değiştiremeyecektir, değil mi? Gelin sizi hayrete düşürecek olan değişime bir göz atalım öyleyse. Şaşırmaya hazır olun!
Ta daaa! Sihir gibi değil mi? Siyah beyazın kontrastı, akıllıca yerleşim ve iç açıcı tercihler sayesinde pırıl pırıl, fonksiyonel ve ferah bir mutfak! Bu mutfak değişiminin ayrıntılı hikayesini Sıradan bir mutfağın gözalıcı değişimi! başlıklı yazımızda incelemiştik.
Özellikle tarihi taş binalar mimari ve kültürel açıdan kentleri ve bulundukları çevreyi zenginleştiren birer değerdir ve bu tarz eski binaların yıkılıp yerine betonarme apartmanların dikilmesi kültürel açıdan da estetik açıdan da hiç de doğru bir hamle değildir aslında. Şehirlerimizin değerini korumak istiyorsak eski binaları ve yapıları yıkmak yerine onların tarihi dokularını koruyarak yenilemek çok daha doğru bir adım olacaktır. Bu evdeki dönüşüm çalışması da bunun başarılı bir örneği olarak öne çıkıyor. Tavandan duvarlara, zeminden mobilyalara kadar her şeyin büyük ölçüde yıprandığı bu taş evin içindeki yaşam alanları hayran bırakan bir değişimden geçiyor…
Yapının içindeki değişim o kadar büyük ve çarpıcı ki insan iki fotoğrafın aynı evin içinden çekildiğine inanmakta güçlük çekiyor. Ancak dediğimiz gibi sağlam ve ustaca bir planlama ile her mekan bambaşka bir mekana dönüşebilir ve inanılmaz bir güzelliğe kavuşabilir. Bu yapının dönüşümünün ayrıntılı öyküsünü okumak isterseniz: Tarihi taş binada inanılması güç dönüşüm
Eski bir evin ekonomik bir bakımla değişen yüzü başlıklı yazımızda tüm değişimlerini adım adım incelediğimiz bu göz alıcı projenin en öne çıkan yaşam alanlarından biri ise pek tabii ki terasındaki mükemmel değişim. Terasın eski hali aslında görmeye çokça alışık olduğumuz, eskimiş, yıpranmış ve bakımsız kalmış bir şehir evi terası görüntüsü…
Zemin döşemesinin tamamen yeni seramiklerle değiştirildiği terasta duvarlar için de taş görünümlü kaplama tercih edilmiş. Terasa doğal ve sıcak bir hava kazandıran bu taş kaplama duvarlar aynı zamanda ev için de sağlam bir izolasyon sunuyor. Ekonomik bir bütçeyle de arika dönüşümler ortaya çıkabileceğinin mükemmel bir kanıtı…
Lizbon'un merkezinde harabe halindeki bir apartman dairesindeyiz ve dairenin dönüşümden önceki fotoğraflarına baktığımızda durum hiç de iç açıcı görünmüyor değil mi? Bu dönüşümün mobilyaların ve donanımın değiştirilmesinden çok daha bir iş olacağı daha ilk bakışta anlaşılıyor zaten. Evin içinde yer alan her şey çürümüş ve ev koca bir harabeye dönüşmüş. Ama bu bile imkansız bir görev değilmiş belli ki…
İşte evin mutfağının kapsamlı ve hayrate düşüren ustaca dönüşümünden sonraki hali. Her şey pırıl pırıl ve yepyeni, modern tarzlı ve ferah… Öncesi ve sonrasıyla bir harabenin inanılmaz dönüşümü başlıklı yazımıza tıklarsanız bu şahane evin dönüşümünü diğer odalarıyla beraber inceleyebilirsiniz.
Bu dönüşüm hikayesinde ise harabe ve yıkık dökük bir yaşam alanı yok, aksine son derece kullanılabilir durumda bir mutfak var. Ancak her ne kadar hâlâ kullanılabilir durumda olsa da mutfağın son derece eski ve demode olduğu da açık. Üstelik dekorasyonundaki hatalar nedeniyle kalabalık ve dağınık görünüyor.
Mutfağın yeni hali ise dekorasyon dergilerinin kapaklarını süsleyecek kadar güzel, modern ve göz alıcı. Minimal formlar ve beyaz rengin hakim kullanımı mutfağı yepyeni bir yaşam alanına dönüştürmüş. Ahşap kullanımı da bu modern ve yenilikçi alana yaşam katan detaylardan. 20 yıllık apartmanın bir aşk evine dönüşümü başlığına tıklayarak mutfak alanını gördüğümüz bu evin tamamını gezebilirsiniz.