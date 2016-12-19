Rüya gibi bir orman evinden herkese ilham verecek 6 fikir

Bugünkü sayfamızın konuğu büyüleyici bir orman içerisinde konumlanmış geniş bir çiftlik evi. Amerika'nın Idaho eyaletinde bulunan bu konut tamamen ahşaptan imal edilmiş, muhteşem bir kır evi. Geleneksel çiftlik evi mimarisinin rustik unsurları hemen dikkat çekiyor. Tarihi bir filmden fırlamış gibi görünen yapının dış cephesinde aydınlatmalar dışında günümüze dair hiçbir detay görmüyoruz, sanki eski fotoğraflardan bir kare gibi. İçine girdiğimizde ise rustik unsurların bir çağdaş stil ile harmanlandığına tanık olacağız. Gelin bu kendine özgü evi hep birlikte keşfedelim; bakalım ne gibi özellikler barındırıyor.
Ülkemiz on yıllarca kırsaldan şehre göçü yaşadı. Günümüzde bu akın belirli bir ölçüde devam etse de, tam tersi istikamette bir göç de artık gündemde: Kentten kırsala. Şehir hayatıyla ilişkisi nispeten sınırlı, home ofis çalışan yüzlerce insan ve ayrıca tarım ve hayvancılıkla ilgilenme kararı alan yüzlerce insan artık şehirlerdeki evlerini bırakıp kırsal bölgelere göç ediyor. Bir çok insan, şehrin gürültüsünü, dar ve pahalı yaşam koşullarını, suç ve hastalıkla dolu ortamını terk ederek, kırsal kesimde daha ucuz daha kaliteli daha doğal yaşama taşınıyor. Üstelik de internet sayesinde kentteymiş gibi yaşamaya da devam ederek…
Bu konutun en güzel yanlarından biri yaşam alanına denk gelen kısmın üstünde bir kat olmaması ve bu nedenle bu kısmın tavanının iki kat yüksekliğinde olması. Yüksek tavan mekana ferah ve havadar bir atmosfer sağlıyor. Benzeri tasarımları ülkemizde tasarlanıp inşa edilen bazı villalarda da görmeye başladık. Mekana görkemli bir hava katan yüksek tavan ve buna ek olarak duvarın üst kısmından açılan pencerelerin de yardımıyla, mekanlar son derece ferah ve aydınlık oluyor.
Rustik stil ile kırsal stil birbirine çok benzemekle birlikte ayrıldıkları noktalar vardır. Bunlardan biri de ahşabın kullanılış şekli. Rustik stilde hşap yüzeylerde işlenmemiş bir görünüm olur, kırsal ise oldukça sade olmakla birlikte işlenmiş görünüm barizdir, beyaz mutfak dolapları gibi. Bu konutun mutfağında hem rustik hem de kırsal detaylar bir arada kullanılmış ancak bununla da yetinilmeyerek beyaz eşya seçimlerinde inoks (paslanmaz çelik) yüzeyli, son derece çağdaş ürünler seçilmiş.
Konutun genel ahşap yapısını bozmamak için normalde fayans ile kaplayacağımız alanlar da ahşap paneller ile kaplanmış ve ortaya muhteşem bir görünüm çıkmış. Eskiden ıslak zeminlerin ahşap olmaması için özen gösterilir, zemin kaplamasında dahi tüm ev parke olsa bile mutfak kısmı seramik döşenirdi. Günümüz teknolojisi sayesinde, ahşabı ıslak zeminlerde gönül rahatlığıyla kullanılıyoruz.
Evlerimizdeki en büyük eksikliklerden biri ortak yaşam alanının genelde yalnızca bir tane olması, dolayısıyla herkesin istediği gibi vakit geçirmesine imkan tanımaması, özellikle de televizyon nedeniyle. Televizyon açıldığı zaman ister istemez ilgi bu noktaya kayıyor ve ister kitap okumaya çalışıyor olun isterse de internette zaman geçiriyor olun, odaklanmada problem oluyor. Bunu çözmenin yolları ise ya ayrı bir televizyon odası oluşturmak ya da ikinci bir oturma ve dinlenme odası.
Bu konut komple ahşap olduğu için dış mekan zeminlerinde de ahşap kullanılması elbette beklendik bir durum. Ancak yine de bu durum ahşap zeminin güzelliğini ve kendi evlerimizin dış mekanlarda da kullanılabilirliği fikrini ortaya koyuyor. İster geniş bir teras olsun isterse de küçücük bir balkon, ahşap zeminler mekana sıcak ve sempatik bir hava katmakta benzersiz. Benzer örnekleri ’Küçük bir balkonu güzelleştirmek için 5 ilham verici fikir’ başlıklı yazımızda da görebilirsiniz.