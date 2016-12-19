Rüya gibi bir orman evinden herkese ilham verecek 6 fikir

Ülkemiz on yıllarca kırsaldan şehre göçü yaşadı. Günümüzde bu akın belirli bir ölçüde devam etse de, tam tersi istikamette bir göç de artık gündemde: Kentten kırsala. Şehir hayatıyla ilişkisi nispeten sınırlı, home ofis çalışan yüzlerce insan ve ayrıca tarım ve hayvancılıkla ilgilenme kararı alan yüzlerce insan artık şehirlerdeki evlerini bırakıp kırsal bölgelere göç ediyor. Bir çok insan, şehrin gürültüsünü, dar ve pahalı yaşam koşullarını, suç ve hastalıkla dolu ortamını terk ederek, kırsal kesimde daha ucuz daha kaliteli daha doğal yaşama taşınıyor. Üstelik de internet sayesinde kentteymiş gibi yaşamaya da devam ederek…