Türkiye'de bir yayla evinden herkese ilham verecek 5 fikir

Doğal görünümlü dekorasyonlardan ve ekolojik yapılardan hoşlanıyorsanız bugün kapılarını çalacağımız minik ve rustik dokulu yayla evine de bayılacağınıza eminiz. Dahası bu evin size ilham verecek pek çok özelliği de var. Antalya'da Hoyran Wedre Country Houses isimli firma tarafından dizayn edilen ve inşa edilen bu ekolojik taş ev 60 metrekarelik kullanım alanına ve iki kata sahip müstakil bir ev. Evin üst atında şömineli yatak odası, küvet ve duşlu banyo ve muhteşem bir deniz ve dağ manzarası yer alıyor. Evin zemin katında ise açık mutfak, buzdolabı, fırınlı ocak ve şömineli bir oturma odası bulunuyor. Alt kat deniz ve bahçe manzaralı geniş bir taş terasa açılıyor. Peki bu sevimli ve ekolojik evden ilham alabileceğiniz mükemmel mimari ve dekorasyon fikirleri neler?