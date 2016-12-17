Türkiye'de bir yayla evinden herkese ilham verecek 5 fikir

Doğal görünümlü dekorasyonlardan ve ekolojik yapılardan hoşlanıyorsanız bugün kapılarını çalacağımız minik ve rustik dokulu yayla evine de bayılacağınıza eminiz. Dahası bu evin size ilham verecek pek çok özelliği de var. Antalya'da Hoyran Wedre Country Houses isimli firma tarafından dizayn edilen ve inşa edilen bu ekolojik taş ev 60 metrekarelik kullanım alanına ve iki kata sahip müstakil bir ev. Evin üst atında şömineli yatak odası, küvet ve duşlu banyo ve muhteşem bir deniz ve dağ manzarası yer alıyor. Evin zemin katında ise açık mutfak, buzdolabı, fırınlı ocak ve şömineli bir oturma odası bulunuyor. Alt kat deniz ve bahçe manzaralı geniş bir taş terasa açılıyor. Peki bu sevimli ve ekolojik evden ilham alabileceğiniz mükemmel mimari ve dekorasyon fikirleri neler?
Evin zemin katındaki açık planda bulunan ahşap yoğunluklu rustik dekorasyon country tarzı evlerin ne kadar huzurlu ve doğal olduğunu bize anımsatan konforlu ve göz alıcı bir dizayna sahip. Klasik country mobilyaların ahşap unsurlarla bir araya gelmesi ve kalabalık yaratmayan şık ve yalın bir dizayn meydana getirilmesi odanın genel karakterini meydana getirmiş. Ahşap tavansa odanın bu doğal karakterini tamamlayan en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Ahşap tavanlar yalnızca u tarz rustik evlerde değil, başka tarzlarda da son derece şık ve çarpıcı bir görünüm ortaya koyuyor.
Amerikan dönem filmlerini andıran huzur dolu ve aile hissi veren bir mutfak dekorasyonu fikri arıyorsanız o halde country tarzı ahşap mutfak dolaplarını incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Country tarzı dolaplar ve mutfaklar, bu örnekte olduğu gibi küçük de olsa fonksiyonel yapıları ve şık görünümleriyle etkileyici yaşam alanları meydana getiriyorlar. Country tarzı bir mutfağa sahip olmanın 13 yolu başlıklı yazımıza göz gezdirerek country tarzını en ideal koşullarda oluşturmak konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.
Yatak odaları dekorasyon açısından huzurun, dinlendiriciliğin ve iyileştiri pozitif enerjinin bir arada bulunması gereken yaşam alanlarıdır. Bunun için de yatak odalarında fazla hareketli ve kalabalık, boğucu bir atmosfer yaratan, şaşalı ve süslü dekorasyonlardan kaçınmanızı tavsiye ediyoruz. Ancak sade bir yatak odası dizaynı bazen yavan bir ortam yaratabiliyor. Klasik bir tat ile yalın ve dinlendirici bir ortam yaratmanın en ideal yollarından biri ise yatak odasında oryantal desenli kilim ve halılar kullanmaktır.
Taş evler, ahşap evler, yani ekolojik ve doğal yapılar şüphesiz ki çevreleri ile bir bütün olarak değerlendirilmelidirler. Bu şık ve sevimli yayla evinde de bahçede doğal bir peyzaj tasarımı ortaya konularak bütünlüklü bir görünüm ve ekolojik bir bahçe düzeni ortaya çıkarılmış. Özellikle bahar aylarında harika görünümler yaratan kır çiçekleri ile süslenen bahçeler ekolojik ve doğal görünüm oluşturmak açısından harika fikirlerden biri.
Evinizin mimari özelliklerinin planını yaparken yaşam alanlarının büyüklüğünden bağımsız olarak mutlaka geniş ve ferah bir teras alanı oluşturmanızı tavsiye ederiz. Özellikle de eğer harika bir manzara ile çevrili bir eviniz varsa, bu manzaranın tadını doya doya çıkarabileceğiniz bir oturma alanı ve hamak ile yaşam kalitenizi yüzde yüz arttırabilirsiniz.