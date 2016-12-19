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Evinizi dağınıklıktan kurtaracak 10 adımlı rehber

Homify Homify
Berkshire, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects Modern Çocuk Odası
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Evinizin mimari özellikleri ve dekorasyonu ne kadar şık olursa olsun, kullanım sırasında oluşacak dağınıklıkları çabucak toparlamanızı sağlayacak fonksiyonelliğe sahip değilse, evinizden alacağınız keyif eksik kalabilir. Özellikle kalabalık ve çocuklu ailelerde evin güzelliğini olumsuz etkileyen en büyük faktör dağınıklık ve düzensizlik olabilir. Dağınıklıkla baş etmenin en etkili yolu ise kullanışlı, sağlam ve işlevsel depolama alanlarına sahip mobilyalardır. Bunun yanı sıra evi daha düzenli göstermek için uygulayabileceğiniz renk dengeleri ve ferahlık gibi çözümler de mevcuttur. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere, evi dağınık ve düzensiz görüntüsünden kurtarmanızı sağlayacak 10 etkili öneri sunacağız. Birbirinden şık tasarımlar eşliğinde sunacağımız bu fikirleri siz de kolayca uygulayabilir, ev dekorasyonunuz sırasında dikkate alabilirsiniz.

Düzenli bir ev için oda oda dekorasyon önerileri almak isterseniz “Oturma odası düzenlerken kopya çekebileceğiniz 9 fikir” başlıklı yazımızda oturma odası dekorasyonunuz için yaratıcı fikirler bulabilirsiniz.

Merdiven altlarını depolama alanı olarak değerlendirin.

Under Stairs Storage, buss buss Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
buss

Under Stairs Storage

buss
buss
buss

Merdiven altlarını birçok farklı şekilde değerlendirebilirsiniz. Genelde kiler dolabı olarak planlanan girişteki iç mekan merdivenlerinin altlarını siz farklı bir şekilde tasarlayabilirsiniz. Örneğin bu dekorasyondaki gibi bir çekmece ve ayakkabılık yaptırmanız mümkün. Eğer eviniz dar bir girişe sahipse ve ayakkabılık, vestiyer gibi mobilyalara yer ayıramıyorsanız bu çözüm çok işinize yarayabilir. 

Garaj, kiler gibi alanları kullanışlı dolaplar ile dekore edin.

Catalogo Furlan Mobili, de-cube de-cube Garaj & Kulübeler
de-cube

de-cube
de-cube
de-cube

Müstakil evlerde mutlaka garaj, kiler veya depo olarak ayrılan bir oda bulunur. Bu tip kalabalık odalarını sadece elinize geçeni atmak için kullanmak yerine daha planlı ve düzenli bir stile kavuşturabilirsiniz. Birkaç basit raf ve dolap ile depo ve garajlarınızı aradığınız her eşyayı dilediğiniz zaman bulabileceğiniz depolara dönüştürmeniz mümkün. Depo ve garajları düzenleyecek raf, dolap önerileri almak için bir marangoza danışabilirsiniz.  

Çekmecelerinizi bölmeli ve geniş iç hacimli olanlardan seçin.

Waschtisch mit Apothekerschrank, Helm Design by Helm Einrichtung GmbH Helm Design by Helm Einrichtung GmbH BanyoDepo
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH
Helm Design by Helm Einrichtung GmbH

Düzenli bir ev için bol sayıda depolama alanı yaptırmak kadar seçeceğiniz depolama alanlarının niteliğine de dikkat etmeniz gerekecek. Oldukça büyük fakat rafsız, bölmesiz, bomboş bir dolap yerine farklı büyüklükte eşyalara göre bölmeleri olan ufak birkaç dolap çok daha kullanışlı olacaktır. Bu nedenle depolama alanı seçerken mümkün olduğu kadar çok bölmeli ve ihtiyaca yönelik olmasına özen gösterin.    

Mutfağınızda bol sayıda raf ve dolaba yer verin.

Traditional Kitchen, Sculleries of Stockbridge Sculleries of Stockbridge MutfakDepo & Kiler
Sculleries of Stockbridge

Traditional Kitchen

Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge
Sculleries of Stockbridge

Mutfak, depolama alanlarına en çok ihtiyaç duyan dekorasyondur. Mutfağınızda ne kadar çok dolap ve çekmeceye sahip olursanız olun zamanla daha fazlasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun nedeni biraz da kalabalıkları biriktirmektir. Dolap ve çekmecelerinizi sık sık düzenleyerek ve ihtiyaç duymadığını eşyaları elden çıkararak bu sorunu aşabilirsiniz.  

Düzenli bir giyinme odası

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH Modern Giyinme Odası
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

Evde kalabalıklardan  kurtulmanızı sağlayacak özelliklerden biri de giyinme odalarıdır. Hem bütün giysi dolaplarınızı bir arada bulabileceğiniz hem de ayakkabı ve aksesuarlarınızı da rahatlıkla muhafaza edebileceğiniz geniş ve kullanışlı giyinme odaları evinize büyük bir kullanım kolaylığı kazandırır. 

Duvar boyu raf ve kitaplıklar

The Long Brick House, Földes Architects Földes Architects Oturma OdasıRaflar
Földes Architects

The Long Brick House

Földes Architects
Földes Architects
Földes Architects

Kitap, dergi ve aksesuarlarınız çoksa bu fikir tam size göre olabilir. Çalışma veya oturma odasında bir duvarı boydan boya raflarla dekore ederek kendinize modern ve kullanışlı bir kitaplık yaptırabilirsiniz. Hem evinizin dekorasyonuna şıklık kazandıracak hem de size sonsuz depolama alanı kazandıracak bu yöntemi mutlaka düşünün.

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Duvar askılıkları

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evinizi dağınıklıktan kurtarırken farklı bir tarz kazanmanızı sağlayacak çözümler de mevcut. Örneğin hobi ve ilgi alanlarınız için kullandığınız eşyaları bu örnekteki gibi duvara asarak muhafaza edebilirsiniz. Bunun için kullanabileceğiniz birçok farklı ve modern duvar askılığı bulmanız mümkün. Hatta kendin yap projelerini takip ederek siz de benzer askılıklar yapabilirsiniz. 

Modern ve minimal tasarım ürünler

Berkshire, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects Modern Çocuk Odası
Gregory Phillips Architects

Berkshire

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

Klasik ve tropikal gibi süsleme ve aksesuarların büyük öneme sahip olduğu stiller, kimi zaman kalabalık bir görüntü oluşturabilir. Eğer eşyalarınızda işleme, süsleme, oyma, desen gibi detaylara yer verilmesinden pek hoşlanmıyorsanız daha sade ve düzenli bir görüntü için modern ve minimal stilleri tercih edebilirsiniz.    

Açık renkler ve ferah alanlar

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen Eklektik Çocuk Odası
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

Odaların göze düzenli görünmesini sağlayan özelliklerden biri de aydınlık ve ferah bir havaya sahip olmasıdır. Bunun açık renklerden, geniş pencerelerden ve temiz duvarlardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca az ve hafif eşyalar da ferah bir dekorasyon için işe yarayabilir.

Değerlendirilen eski eşyalar

brush64's collection of inspiration brush64 Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
brush64

brush64's collection of inspiration

brush64
brush64
brush64

Düzenli ve kalabalıktan arınmış bir eve sahip olmak için eski eşyaları bir köşede bekletmek yerine ufak tadilatlarla kullanılır hale getirebilir ya da farklı bir amaç için değerlendirebilirsiniz. Bu konuda yaratıcı fikirler bulabileceğiniz kendin yap projelerimize mutlaka göz atın. 

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