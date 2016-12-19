Evinizi dağınıklıktan kurtaracak 10 adımlı rehber

Evinizin mimari özellikleri ve dekorasyonu ne kadar şık olursa olsun, kullanım sırasında oluşacak dağınıklıkları çabucak toparlamanızı sağlayacak fonksiyonelliğe sahip değilse, evinizden alacağınız keyif eksik kalabilir. Özellikle kalabalık ve çocuklu ailelerde evin güzelliğini olumsuz etkileyen en büyük faktör dağınıklık ve düzensizlik olabilir. Dağınıklıkla baş etmenin en etkili yolu ise kullanışlı, sağlam ve işlevsel depolama alanlarına sahip mobilyalardır. Bunun yanı sıra evi daha düzenli göstermek için uygulayabileceğiniz renk dengeleri ve ferahlık gibi çözümler de mevcuttur. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere, evi dağınık ve düzensiz görüntüsünden kurtarmanızı sağlayacak 10 etkili öneri sunacağız. Birbirinden şık tasarımlar eşliğinde sunacağımız bu fikirleri siz de kolayca uygulayabilir, ev dekorasyonunuz sırasında dikkate alabilirsiniz.

Düzenli bir ev için oda oda dekorasyon önerileri almak isterseniz “Oturma odası düzenlerken kopya çekebileceğiniz 9 fikir” başlıklı yazımızda oturma odası dekorasyonunuz için yaratıcı fikirler bulabilirsiniz.