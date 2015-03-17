Önce & Sonra: Depodan bozma modern dağ evi

Hem Türkiye, hem de dünyada ilgi çekici restorasyon ve yenileme projelerini enine boyuna ele aldığımız Önce & Sonra bölümümüzde bugün İtalya'ya, Val di Ledro (Trentino) bölgesine bir yolculuk edip, 1800'lerden kalan bir ahırın nasıl modern ve iç açıcı bir dağ evine dönüştürüldüğünü göreceğiz. İtalya'nın Milano kentinde bulunan Supercake adlı mimarlık bürosu tarafından üstlenilen proje, demir ve ahşap gibi binanın ilk halinde de kullanılan malzemeleri işleyerek gelenekle moderniteyi bir araya getiriyor.

Proje çerçevesinde depo olarak kullanılan ahırın içi tamamıyla elden geçirilip yenilenirken, dış görünüşde rustik kır evi çekiciliğini ve tipik dağ evi görünümünü muhafaza etmek için daha sınırlı bir değişiklik yapılmış. Gelin İtalya kırsalındaki bir ahırın şahane bir dağ evine dönüştüğü bu masal gibi restorasyon projesine yakından bakalım.