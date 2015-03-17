Önce & Sonra: Depodan bozma modern dağ evi

Hem Türkiye, hem de dünyada ilgi çekici restorasyon ve yenileme projelerini enine boyuna ele aldığımız Önce & Sonra bölümümüzde bugün İtalya'ya, Val di Ledro (Trentino) bölgesine bir yolculuk edip, 1800'lerden kalan bir ahırın nasıl modern ve iç açıcı bir dağ evine dönüştürüldüğünü göreceğiz. İtalya'nın Milano kentinde bulunan Supercake adlı mimarlık bürosu tarafından üstlenilen proje, demir ve ahşap gibi binanın ilk halinde de kullanılan malzemeleri işleyerek gelenekle moderniteyi bir araya getiriyor.
Proje çerçevesinde depo olarak kullanılan ahırın içi tamamıyla elden geçirilip yenilenirken, dış görünüşde rustik kır evi çekiciliğini ve tipik dağ evi görünümünü muhafaza etmek için daha sınırlı bir değişiklik yapılmış. Gelin İtalya kırsalındaki bir ahırın şahane bir dağ evine dönüştüğü bu masal gibi restorasyon projesine yakından bakalım.
Her zaman olduğu gibi mekânın restorasyondan önceki görünüşüyle başlayalım. Bu onarım öncesi ikâmet amaçlı kullanılmayan mekân oldukça bakımsız ve yıpranmış durumda. Restorasyonu gerçekleştiren ekibin önündeki en büyük zorluklardan biri de mekânın daha önce hiç yaşamak için kullanılmamış olması ve bu yüzden içine bakım ve özen gösterilmemesi.
Ahır olarak kullanılan mekânın penceresi olmadığı için restorasyonu gerçekleştiren ekip öncelikle mekânın havalandırılması ve içerideki nemin önlenmesi için çalışmalara başlıyor.
Bakımsız kalmış olan mekânın çatısında ve yıpranan kiremitlerde de yılların yarattığı yorgunluğu görebiliyoruz. Böyle bir mekânı eve dönüştürürken elbette önce yapını mukavemet ve sağlamlığına bakmak, içinde insanların yaşamasına uygun olup olmadığını görmek gerekiyor.
İlk üç fotoğrafı gördükten sonra
bu mekân adam olmaz diye düşünmüş olabilirsiniz, ama eğer öyleyse yanıldınız. İşte onarımın ardından evin yan cepheden görünüşü. Onarımı üstlenen ekip, iç mekânı üç kısıma ayırmış. Yaşam alanı olarak düşünülen zemin kata mutfak ve şömine de yerleştirilmiş. Birinci kat ise yatak odası ve küçük bir dinlenme alanına ayrılmış.
Bu açıdan baktığımızda evin geleneksel karakterini muhafaza etmek suretiyle dış cephenin nasıl şık bir şekilde yenilendiğini daha iyi görebiliyoruz. Özellikle evin etrafındaki doğayla sağladığı müthiş uyum son derece dikkat çekici. Bahçedeki oturma grubunun şıklığına da dikkat.
Restorasyonun ardından en büyük ve baş döndürücü değişimi evin iç mekânında görüyoruz. Demir ve ahşap malzemenin modern bir doku içinde, ama evin geleneksel karakterini de koruyarak bir araya getirildiği mekânda, hem günümüze uygun, hem de sıcak ve samimi bir ortam dikkat çekiyor.
Bu fotoğrafta ise restorasyon sonrası zemin katta mutfak ve yemek alanını görüyoruz. Açık ev prensibinin işletildiği mekânda geniş kapılar sayesinde mekân içinde akışkanlık sağlanırken, özellikle bu kısımda yoğun ahşap kullanımı ile rustik bir atmosfer tercih edilmiş. Gerek tavandaki kirişler, gerek ahşap yemek masası, gerekse de koyu renk ahşap zemin rustik ve sıcak bir ortam oluşmasına neden oluyor.
Bu fotoğrafta ise loft olarak düzenlenen iç mekânın ikinci katını görüyoruz. Metal bir merdivenle çıkılan bu kısım hem yatak odası, hem de ekstra yataklarla desteklenebilecek bir misafir odası gibi düşünülmüş. İhtiyaca göre burayı çocuklar için küçük bir oyun alanı ya da genç odası olarak düzenlemek de mümkün.
Rustik kelimesinin tam anlamıyla karşılığı olan mutfak bir yandan her türlü ihtiyaca cevap verebilecek modern mutfak ekipmanlarıyla donatılırken, bir yandan da böyle bir dağ evine yakışan mütevazı ve sıcak bir havaya sahip. Sol tarafta, tavanda eski yapının bir yadigârı gibi açık bırakılan taşların karakter kattığı ortam ferahlığıyla da dikkat çekiyor. Evin genelindeki tasarım dilinin mutfakta da aynen devam ettirildiğini görüyoruz.
Sonuç itibarıyla önceleri başka amaçlar için kullanılan ahır tarzı bir binanın nasıl modern, şık ve zevkli bir dağ evine dönüştürüldüğünü gördük. Önce & Sonra serisinin bize gösterdiği bir şey varsa, o da ehil ellere düştüğü müddetçe en kötü durumdaki mekânın bile bambaşka bir eve dönüşmesi mümkün.