Giysilerimi nasıl toplu tutabilirim? 12 parlak fikir

Giysilerinizi derli toplu tutmayı sağlayacak giyinme odası ve dolap modeli örnekleri derlediğimizi yazımızı beğeneceğinizi umuyoruz.
Çok fazla giysiniz varsa sadece bir gardırop işinizi görmeyebilir. Giysileri derli toplu tutmanın en iyi yolu giysi odası edinmektir. Ancak evinizde böyle bir oda yoksa dert etmeyin. Tavan arasını değerlendirebilirsiniz pekala.
İkinci örnek daha şanslı bir ev sahibine ait. Tavan arası yerine büyük ve şık bir giyinme odasına sahip zira. Giysilerle birlikte giyinme odasının da toplu durmasını istiyorsanız eğer duvara gömülü dolap modeli tam olarak size göre.
Giyinme odası dışında biraz da dolap modellerine göz gezdirelim. Çünkü sadece giysi odası oluşturmak yetmez, aynı zamanda ihtiyacınıza göre bir model belirlemelisiniz. Örneğin bu resimde dışa doğru uzanan bir askılık görüyoruz. Kullanım açısından epey kolaylık sağlıyor ve oldukça pratik.
Kıyafetler dışında ayakkabılar da depolanmalıdır. Özellikle bazı insanların giysiden çok ayakkabı meraklısı olduğunu düşünürsek. Bu örnekte gördüğümüz ayakkabı modeli açık raf şeklinde olup tıpkı bir merdiven gibi sırayla ayakkabıları hizalıyor.
Sıradaki örnek oldukça yaratıcı ve eğlenceli bir model. Toplu iğneleri andıran her biri farklı bir renkteki askılık giysi ya da çanta asmak için ideal bir tasarım. Dar alanda çok sayıda malzeme asabilmesi açısından da akıllıca.
Her ne kadar açık raflı dolaplar aradığınızı kolayca bulabilme imkanı sağlasalar da giysi ve eşya kalabalığı göz yorucu bir manzara olabilir. Giysilerle beraber odanın da toplu durmasını isteyenler için en uygun model kapaklı dolaplardır bu yüzden. Eğer dolap kapakları aynalı olursa daha da avantajlı olacaktır.
Dolap modelleri öyle çeşitlilik gösterir ki aradığınız her türlü tasarımı bulabilirsiniz. Günümüzde en moda olan modellerden biri duvara gömülü dolaplardır. Çünkü bu sayede daha çok depolama alanı oluşturulurken hem de dolap kamufle olur. Resimdeki her biri ayrı boyuttaki dolaplar bu konuya güzel bir örnek.
Evinizde giyinme odası oluşturacak ve hatta büyük bir dolap koyacak kadar dahi yer yoksa biraz daha yaratıcı olmak zorundasınızdır. Resimde küçük bir dairenin çatı katında bulunan yatak odasından bir kesit görüyorsunuz. Son derece sınırlı bir alana sahip olduğundan tavan kısmına mini bir asma kat yapılarak dolaba dönüştürülmüş.
Bir önceki örnekteki kadar dar olmasa da yine küçük bir yatak odası resmi görüyoruz. Ancak buna rağmen büyük bir giysi dolabına sahip. Çünkü duvarlardan birinin mimarisine uygun olarak özel bir dolap tasarlanmış.
Bir başka duvar boyunca uzanan dolap modeli şimdiye dek gördüklerimizden epey farklı. Sebebi ise her bir rafının başka bir renge boyanması. Eğer kapaklı dolap tercih etmiyorsanız dolabı güzelleştirecek alternatifler düşünebilirsiniz. Resimdeki örnek sadece bir tanesi.
Sırada büyük dolaplara ve giysi odalarına ihtiyaç duymayanlara özel bir örnek var. Ayak kısımları tekerlekli, portatif askılar hem çok kullanışlı hem de cebinizi yormuyor. Az giysisi olanlar için ideal.
Büyük bir giysi odanız ve çok fazla eşyanız varsa arada mola verme ihtiyacı duyarsınız. Bu sebeple çoğu giyinme odasına bir sandalye veya koltuk ilave edilir. Bu örnekte de geniş bir puf koltuk görüyoruz. İlginç özelliği ise alt kısmının ayakkabılığa dönüştürülmesi.
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