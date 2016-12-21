Giysilerimi nasıl toplu tutabilirim? 12 parlak fikir

Dolap modelleri öyle çeşitlilik gösterir ki aradığınız her türlü tasarımı bulabilirsiniz. Günümüzde en moda olan modellerden biri duvara gömülü dolaplardır. Çünkü bu sayede daha çok depolama alanı oluşturulurken hem de dolap kamufle olur. Resimdeki her biri ayrı boyuttaki dolaplar bu konuya güzel bir örnek.