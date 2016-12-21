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Giysilerimi nasıl toplu tutabilirim? 12 parlak fikir

nihal e. nihal e.
CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası
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Giysilerinizi derli toplu tutmayı sağlayacak giyinme odası ve dolap modeli örnekleri derlediğimizi yazımızı beğeneceğinizi umuyoruz.

​1- Tavan arasında giyinme odası

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH Modern Giyinme Odası
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

Çok fazla giysiniz varsa sadece bir gardırop işinizi görmeyebilir. Giysileri derli toplu tutmanın en iyi yolu giysi odası edinmektir. Ancak evinizde böyle bir oda yoksa dert etmeyin. Tavan arasını değerlendirebilirsiniz pekala.

​2- Tamamen gizli

GARDEN PREMIUM VILLALARI - MOZAMBİK, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Giyinme Odası
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

GARDEN PREMIUM VILLALARI – MOZAMBİK

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

İkinci örnek daha şanslı bir ev sahibine ait. Tavan arası yerine büyük ve şık bir giyinme odasına sahip zira. Giysilerle birlikte giyinme odasının da toplu durmasını istiyorsanız eğer duvara gömülü dolap modeli tam olarak size göre.

​3- Dışa doğru uzanan askılık

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası
CABINET

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor

CABINET
CABINET
CABINET

Giyinme odası dışında biraz da dolap modellerine göz gezdirelim. Çünkü sadece giysi odası oluşturmak yetmez, aynı zamanda ihtiyacınıza göre bir model belirlemelisiniz. Örneğin bu resimde dışa doğru uzanan bir askılık görüyoruz. Kullanım açısından epey kolaylık sağlıyor ve oldukça pratik.

​4- Pratik ayakkabılık

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor, CABINET CABINET Modern Giyinme Odası
CABINET

CABINET heyecan verici yeni yüzeylerini tanıtıyor

CABINET
CABINET
CABINET

Kıyafetler dışında ayakkabılar da depolanmalıdır. Özellikle bazı insanların giysiden çok ayakkabı meraklısı olduğunu düşünürsek. Bu örnekte gördüğümüz ayakkabı modeli açık raf şeklinde olup tıpkı bir merdiven gibi sırayla ayakkabıları hizalıyor.

​5- Eğlenceli askılık

Garderobe für Kinder by Tricform, ​tricform ​tricform Modern Giyinme Odası
​tricform

​tricform
​tricform
​tricform

Sıradaki örnek oldukça yaratıcı ve eğlenceli bir model. Toplu iğneleri andıran her biri farklı bir renkteki askılık giysi ya da çanta asmak için ideal bir tasarım. Dar alanda çok sayıda malzeme asabilmesi açısından da akıllıca.

​6- Aynalı dolap

Grünes Leben, über der Stadt, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG Minimalist Giyinme Odası
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

Her ne kadar açık raflı dolaplar aradığınızı kolayca bulabilme imkanı sağlasalar da giysi ve eşya kalabalığı göz yorucu bir manzara olabilir. Giysilerle beraber odanın da toplu durmasını isteyenler için en uygun model kapaklı dolaplardır bu yüzden. Eğer dolap kapakları aynalı olursa daha da avantajlı olacaktır.

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7- Duvara gömülü dolap

Wohnhaus in Witikon, hausbuben architekten gmbh hausbuben architekten gmbh Klasik Giyinme Odası
hausbuben architekten gmbh

hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh

Dolap modelleri öyle çeşitlilik gösterir ki aradığınız her türlü tasarımı bulabilirsiniz. Günümüzde en moda olan modellerden biri duvara gömülü dolaplardır. Çünkü bu sayede daha çok depolama alanı oluşturulurken hem de dolap kamufle olur. Resimdeki her biri ayrı boyuttaki dolaplar bu konuya güzel bir örnek.

​8- Mümkün olan her boşluğu değerlendirmek

28m2, Croisle Architecture Croisle Architecture Modern Giyinme Odası
Croisle Architecture

Croisle Architecture
Croisle Architecture
Croisle Architecture

Evinizde giyinme odası oluşturacak ve hatta büyük bir dolap koyacak kadar dahi yer yoksa biraz daha yaratıcı olmak zorundasınızdır. Resimde küçük bir dairenin çatı katında bulunan yatak odasından bir kesit görüyorsunuz. Son derece sınırlı bir alana sahip olduğundan tavan kısmına mini bir asma kat yapılarak dolaba dönüştürülmüş.

​9- Bir duvar boyunca raf

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design Modern Giyinme Odası
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Bir önceki örnekteki kadar dar olmasa da yine küçük bir yatak odası resmi görüyoruz. Ancak buna rağmen büyük bir giysi dolabına sahip. Çünkü duvarlardan birinin mimarisine uygun olarak özel bir dolap tasarlanmış.

​10- Rengarenk raflar

VILLETTA, Aalpe Architetti Aalpe Architetti Eklektik Giyinme Odası
Aalpe Architetti

Aalpe Architetti
Aalpe Architetti
Aalpe Architetti

Bir başka duvar boyunca uzanan dolap modeli şimdiye dek gördüklerimizden epey farklı. Sebebi ise her bir rafının başka bir renge boyanması. Eğer kapaklı dolap tercih etmiyorsanız dolabı güzelleştirecek alternatifler düşünebilirsiniz. Resimdeki örnek sadece bir tanesi.

​11- Portatif askılık

Home Staging a Ponte Milvio, Flavia Case Felici Flavia Case Felici Klasik Giyinme Odası
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

Sırada büyük dolaplara ve giysi odalarına ihtiyaç duymayanlara özel bir örnek var. Ayak kısımları tekerlekli, portatif askılar hem çok kullanışlı hem de cebinizi yormuyor. Az giysisi olanlar için ideal.

​12- Çift fonksiyonlu

homify Modern Giyinme Odası
homify

homify
homify
homify

Büyük bir giysi odanız ve çok fazla eşyanız varsa arada mola verme ihtiyacı duyarsınız. Bu sebeple çoğu giyinme odasına bir sandalye veya koltuk ilave edilir. Bu örnekte de geniş bir puf koltuk görüyoruz. İlginç özelliği ise alt kısmının ayakkabılığa dönüştürülmesi.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Hiç aklınıza gelmeyecek 12 mutfak fikri’ başlığına göz atabilirsiniz.

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