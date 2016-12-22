Küçük bir müstakil evin muhteşem dönüşümü

Küçük ve dar alanlarda açık ve ferah bir atmosfer oluşturmak bir hayli zordur. Açık renk tonları ile natürel dokuların bir araya gelmesi ile hem ferah bir atmosfer, hem de huzur veren bir ev dekorasyonu anlayışı hakimleşiyor. Aksesuar ve aydınlatma sistemlerinde sıcak renklerin kullanımına olanak tanıyan açık renk tonlarındaki duvar ve döşeme zemini yalın ve sofistike bir yaklaşımla dizayn ediliyor. Her dönem kullanılabilecek huzur veren bir aile evi tasarlanıyor.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Beyazın zarafeti, ahşabın sıcaklığı' yazımızı da inceleyebilirsiniz.