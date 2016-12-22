Küçük bir müstakil evin muhteşem dönüşümü

Küçük ama konfor sağlayan bir ev dönüşümü için kullanıcıların ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak bir planlama gerekir. Daha geniş ve ferah yaşam alanları sağlamak için mutfaktan odalara, tüm eve çeki düzen vermek gerekecektir. Artık kullanılmayan eşyalar tespit edilerek ekstra alan kazandırılabilir, renkler, dokular, ışıklandırma ve planlama ile bir evin görünümü tamamen değiştirilebilir. Bu yazımızda küçük bir alana yerleşen müstakil bir evin büyük değişimine şahit olacağız. Evin değişimi için pencerelerden duvar zeminlerine birçok detay yenilenerek bambaşka bir görünüme kavuşuyor!
Bitişik nizam dizayn edilmiş evler kat yükseklikleri bakımından benzer ve çatı örtüsü aynı olan bir cephe planlamasına sahip. Genel olarak evin eski giriş cephesinde krem ve açık kahverengi tonları hakim. Genel olarak sönük renklerin hakim olduğu cephede yeni bir görünüm için bakıma ihtiyaç duyuluyor. Daha davetkar bir giriş için kolların sıvandığı projenin yeni haline hemen göz atalım.
Daha modern ve yeni bir görünüme kavuşan cephede pastel mavi renk ve bej tonlarına yer verilmiş. Pastel renklerin uyum ve ahengi ile aydınlık ve gözü okşayan bir cephe dizayn edilmiş. Burada önemli değişikliklerden bahsedecek olursak iç mekan dizaynını oldukça etkileyen büyük pencereler tasarlanmış. Daha aydınlık ve ferah iç mekan anlayışı ile doğal ışık muntazam alınıyor. Ahşap giydirme cephe ve teras çatı kullanımı ile modern stil dizayn edilen projede, ahşabın koyu ve kasvetli renkleri yerine daha modern pastel mavi tonlarına yer verilmiş.
Çatı arası kat planına dahil olan eski odadan bir görünüm. Duvarlar tavanla bütünleşen eski moda duvar kağıtları ile kaplanmış. Artık modası geçen duvar kağıtları dekorları, bir döneminin ruhunu yansıtan ve zamanının güzelliklerinden. Şimdi artık yeni bir görünüm kazandırılmak istenen projede daha aydınlık ve ferah alanlar dizayn edilmesi amaçlanıyor. İç mekanda yapılan değişiklikleri görmek üzere sıradaki görselimizi incelemeye devam edelim.
Çatı strüktürünü oluşturan ahşap taşıyıcılar burada rustik stil öğeler katarken, duvarların açık renklere boyanması ile daha aydınlık ve ferah bir yaşam alanı dizayn ediliyor. Daha aydınlık ve ferah bir görünüm katan beyaz duvarların yanı sıra, açık renk tonlarında ahşap parke kullanılarak, sofistike, yalın ve modern bir çizgi taşıyor.
Kesit planında görüleceği üzere bir binanın dikey düzlemde kesildiği takdirde görünen yapı elemanlarından odalara, çatı örtüsü, yükseklik, basamak ve rıht adedi, kesilen pencere ve kapı konumları ve detaylarla ilgili bilgiler işleniyor. Bodrum kat ve çatı arası kat yükseklikleri kesit planında rahatlıkla görülmektedir. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev projesi bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Küçük ve dar alanlarda açık ve ferah bir atmosfer oluşturmak bir hayli zordur. Açık renk tonları ile natürel dokuların bir araya gelmesi ile hem ferah bir atmosfer, hem de huzur veren bir ev dekorasyonu anlayışı hakimleşiyor. Aksesuar ve aydınlatma sistemlerinde sıcak renklerin kullanımına olanak tanıyan açık renk tonlarındaki duvar ve döşeme zemini yalın ve sofistike bir yaklaşımla dizayn ediliyor. Her dönem kullanılabilecek huzur veren bir aile evi tasarlanıyor.
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