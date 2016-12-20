Bunları ustanızdan isteyin: 8 pratik mutfak fikri

İster büyük mutfaklar olsun isterse de küçük mutfaklar olsun hepimiz mutfağımızın daha işlevsel, hayatımızı daha kolaylaştıran ve daha pratik mutfaklar olmasını isteriz. Fonksiyonel mutfaklar için yapılması gereken en basit yöntem mutfağı kullanış tarzımıza ve ihtiyaç durumunuza göre pratik fikirler geliştirmek ve bu fikirleri ustanızdan uygulamasını istemektir. Bu yöntem ile daha az uğraş ve daha az zaman kaybı ile mutfakta keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Mutfak ölçülerinden bağımsız olarak homify pratik mutfak fikirleri sayfasında yer alan mutfak uygulamalarını incelemeli ve bu fikirlerden mutfağınız ile uyumlu, tarzınıza ve mutfağı kullanma sıklığına uygun olanı tercih etmelisiniz. Fonksiyonel fikirler, entegre yapılar, farklı tasarımlara sahip raf sistemleri ve mobil sistemler ile mutfaklarınızı daha pratik mutfaklar haline getirebilirsiniz.