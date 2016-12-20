Bunları ustanızdan isteyin: 8 pratik mutfak fikri

İster büyük mutfaklar olsun isterse de küçük mutfaklar olsun hepimiz mutfağımızın daha işlevsel, hayatımızı daha kolaylaştıran ve daha pratik mutfaklar olmasını isteriz. Fonksiyonel mutfaklar için yapılması gereken en basit yöntem mutfağı kullanış tarzımıza ve ihtiyaç durumunuza göre pratik fikirler geliştirmek ve bu fikirleri ustanızdan uygulamasını istemektir. Bu yöntem ile daha az uğraş ve daha az zaman kaybı ile mutfakta keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Mutfak ölçülerinden bağımsız olarak homify pratik mutfak fikirleri sayfasında yer alan mutfak uygulamalarını incelemeli ve bu fikirlerden mutfağınız ile uyumlu, tarzınıza ve mutfağı kullanma sıklığına uygun olanı tercih etmelisiniz. Fonksiyonel fikirler, entegre yapılar, farklı tasarımlara sahip raf sistemleri ve mobil sistemler ile mutfaklarınızı daha pratik mutfaklar haline getirebilirsiniz.
Evinizde mutfak tezgahının altında yer alan bölümleri fonksiyonel olarak kullanmalısınız. Bu sayede mutfakta ihtiyaç duyacağınız depolama alanlarını artırabilir, ihtiyacınız olan araç ve gereçlere ulaşımınız daha pratik olur. Örnek uygulama da olduğu gibi şık ve farklı bir tasarıma sahip raf sistemini dolabın içine entegre ederek hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.
Evinizde ihtiyaç duyacağınız mutfak tezgah alanını artırmak için resimdeki gibi mobil veya katlanabilir bir tezgah sistemi ile mutfağınızı daha pratik hale getirebilirsiniz. Basit bir montaj işlemi ile kolayca kurulabilen sistem aynı zamanda katlanabilir sistem olarak da tercih edilebilir.
Evinizde dolaplar arasında veya köşelerde yer alan boşluklara raf sistemleri kurabilirsiniz. Açık raf sistemleri yerine kademeli raf sistemi tercih ederek hem mutfak kullanım alanını genişletirsiniz hem de mutfakta elinizin altında olmasını istediğiniz araç gereçleri bu alanda düzenli bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.
Mutfak içinde yer alan tüm ölü alanları kullanarak mutfağınızın pratikliğini artırabilir, mutfak içinde kullanım alanını artırdığınız gibi ekstra depolama alanları da oluşturmuş olursunuz. Ayrıca örnek uygulamada olduğu gibi elektronik cihazların etrafına aydınlatmalar yaparak mutfağınızın pratik olduğu kadar şık ve zarif bir mutfak olmasını da sağlayabilirsiniz.
Duvar rafları her zaman işinizi kolaylaştıran sistemlerdir. Bu nedenle resimde yer alan küçük ve süslü raf sistemlerini mutfak duvarlarına entegre ederek hem mutfağınızın havasını değiştirmiş olur hem de baharat, kaşık gibi araç gereçleri şık bir şekilde muhafaza edebileceğiniz alanlar yaratmış olursunuz.
Mutfağınız açık bir mutfak ise mutfak ile salon veya oturma odasının birleşim noktasına resimdeki gibi yemek masasını yerleştirip yemek masasına entegre bir raf sistemi ile hem mutfağa hitap eden hem oturma odasına hitap eden bir teşhir alanı oluşturabilirsiniz. Bu yöntem hem daha fazla alan oluşturmanızı hem de daha pratik mutfaklara sahip olmanızı sağlar.
Mutfağınız açık bir mutfak olduğu için zaman zaman salonun genel estetiğini bozabilir. Böyle durumlar ile karşı karşıya kalmamak adına örnek uygulamada yer alan kayar kapılar tercih ederek mutfağınızı zaman zaman veya her zaman gizleyebilirsiniz. Bu yöntem için basit bir kapı rayı sistemi ve şık işlemeli kapılara ihtiyacınız var.
Mutfak tezgahı tasarımında değişiklikler yaparak mutfaklarınızın daha işlevsel daha kullanışlı ve daha zarif mutfaklar olmasını sağlayabilirsiniz. tezgah üzerinde yer alan krom bölümde tabak ve kaşıklar için özel muhafaza alanları oluşturarak hem tezgah üzerinde en fazla kullandığınız araç ve gereçlerin yer almasını sağlayabilir hem de şık olduğu kadar farklı ve pratik mutfağa da sahip olabilirsiniz.