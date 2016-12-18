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Aşık olacağınız bir taş ev

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REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ, İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Oturma Odası Taş Beyaz
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Elbette, herhangi bir yapı malzemesinin ya da yapı türünün her koşulda tüm insanlar için en iyi olduğunu ve kesinlikle diğer tüm yapılardan daha avantajlı olduğunu önermek saçma olur. Yine de, pek çok koşulda en ideal olan yapı türlerinden biri olarak taş yapıları önerebiliriz. Peki neden? Birincil sebebi ilk izlenim olarak tanımlayabiliriz muhakkak ki. Taş binaların bakımları yapıldığında o kadar güzel ve eşsiz bir görünüme sahip oluyorlar ki, hayran olmamak imkansız. Hem kültürel olarak bir ağırlığı olan, hem de doğal ve sağlam yapılarıyla estetik ve karakteristik bir imaj yaratan taş binaların avantajları yalnızca estetik nedenler değil elbette. Bugün sizlerle İzmir'de yer alan ve aslına uygun olarak restore edilen aşık olunası harika bir taş yapıya konuk olacağız. Geleneksel üslup ile modern çizgilerin dengeli birleşimine tanık olacağımız bu yapının ayrıntılarını incelerken, taş evlerin avantajlarından da bahsedeceğiz pek tabii ki.

Göz kamaştırıcı bir görünüm

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Evler Taş Çeşme,Alaçatı,Taş ev,Restorasyon,Minimalist,Alaçatı Taşı,Teras,Reisdere,Beyaz,Ege,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Taş evlerin ideal olmasındaki birincil sebebin dış görünüş olduğunu söylemiştik. Görkemli ama yalın, modern ama geleneksel bir havası olan yapılar ortaya çıkarmak taş malzeme kullanımı ile mümkün olabiliyor. Bu şahane evin dış cephesine bakarken de tam da bu sebeplerle büyüleniyoruz. 

Geniş teras alanı

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Balkon, Veranda & Teras Taş Beyaz Çeşme,alaçatı,reisdere,taş,ahşap,kepenk,beyaza boyanmış ahşap,alaçatı taşı,teras,zeytin,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Taş evler aslında hem şehir yaşamına hem de kırsal yaşama son derece uyumlu yapılardır ancak malzeme bulma ve inşaat kolaylığı sebebiyle taş yapılar bugünlerde daha çok kırsal alanlarda tercih ediliyorlar. Elbette bu tarz bölgelerde de evler tek başına değil çevreleriyle bir bütün oluyorlar. Doğal manzarası ve temiz havasıyla bütünleşen bu evin de geniş teras alanı eşsiz bir konfor yaratıyor. 

Avluya bakan arka cephe

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Evler Taş Beyaz çakıl taşı,taş duvar,alaçatı,çeşme,reisdere,beyaz kepenk,ahşap pencere,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Evin arka tarafında çakıl taşlarıyla kaplanmış zemini ile yalın ve şık bir avlu bulunuyor. Bu avluya bakan cephede ise beyaz ahşap panjurlar ve pürüzsüz bir taş işçiliği ile yine çarpıcı bir bütünlük ortaya çıkarılmış. 

Sıra dışı bir etki

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Koridor, Hol & Merdivenler Taş Beyaz taş,taş ev,taş duvar,ahşap merdiven,beyaz duvar,yuvarlak pencere,alaçatı,çeşme,reisdere,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Evin iç mekanlarında da dış cephedeki taş duvar görünümü korunmuş ve duvarların çoğunda ekstra bir kaplamaya ihtiyaç duyulmamış ve bu taş duvar görünümü iç duvarlarda da sıra dışı bir etki yaratıyor. Koridor alanındaki yuvarlak pencere de alana bir kamara havası veriyor. 

Göz kamaştırıcı bir salon

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Mutfak Taş Beyaz beyaz zemin,epoksi,taş duvar,sade,ahşap tavan,alaçatı,çeşme,reisdere,minimal,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Evin salonu daha ilk görüşte kendine hayran bırakıyor. Taş evlerin en önemli avantajlarından biri de şık ve sanatsal taş işçiliği ile hem modern hem de doğal ve rustik yaşam alanları oluşturulabilmesidir. Evin ilk katında açık planlı mutfak ve oturma odası bir arada dizayn edilmiş. Ahşap tavan ünitesi ile taş malzeme mükemmel bir ahenk yaratırken, modern dizayn ile minimal ve etkili bir dekorasyon oluşturulmuş. 

Konforlu misafir odası

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Yatak Odası Taş Beyaz Ahşap zemin,ahşap tavan,taş duvar,beyaz,sade,minimal,özgün,alaçatı taşı,alaçatı,çeşme,reisdere,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Evin geniş alanı sayesinde temel yaşam alanlarının dışında misafirler için dizayn edilebilecek ekstra bir oda da var. İki adet tek kişilik yatakla minimal bir tasarım uygulanan misafir odasında konfor ön planda tutulmuş. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Kuzine keyfi

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Duvar & Zemin Taş Beyaz soba,taş duvar,beyaz zemin,epoksi,alaçatı,çeşme,reisdere,izmir
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

İçinde fırının da olduğu kuzinenin sıcaklığını bilenler bu keyfin ne kadar vazgeçilmez olduğunu da muhakkak ki bilirler…  

Duvar nişleri

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ, İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Duvar & Zemin Taş Beyaz
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Taş evlerin bir diğer özelliği ise geniş duvarlarıdır pek tabii ki ve bu geniş duvarlar iç mekanlarda duvar nişleri yaratılmasını kolaylaştırırlar. Şık aydınlatmalarla tasarlanan duvar nişleri de bu tarz evlerde mükemmel bir doku ortaya çıkarıyorlar. 

Merdivenler

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ, İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Evler Taş
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Evin yan tarafından uzanan merdivenler de evin katmanlı yapısını ortaya koyan ve dinamik bir mimari ortaya çıkaran unsurlar olarak öne çıkıyor. 

Üst teras

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ, İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Balkon, Veranda & Teras Taş Beyaz
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK

REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ

İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK

Evin ön tarafında yer alan geniş terasın dışında evin üst katında da ikinci bir teras alanı bulunuyor. Tamamen doğal unsurlarla dizayn edilen bu alanda yaz ve bahar günleri için harika bir ortam ortaya çıkarılmış. 

Bu mükemmel taş evi beğendiyseniz Denize nazır bir taş ev başlıklı yazımızda konuk olduğumuz eve de bayılacağınıza eminiz. 

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