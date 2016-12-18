Aşık olacağınız bir taş ev

Elbette, herhangi bir yapı malzemesinin ya da yapı türünün her koşulda tüm insanlar için
en iyi olduğunu ve kesinlikle diğer tüm yapılardan daha avantajlı olduğunu önermek saçma olur. Yine de, pek çok koşulda en ideal olan yapı türlerinden biri olarak taş yapıları önerebiliriz. Peki neden? Birincil sebebi ilk izlenim olarak tanımlayabiliriz muhakkak ki. Taş binaların bakımları yapıldığında o kadar güzel ve eşsiz bir görünüme sahip oluyorlar ki, hayran olmamak imkansız. Hem kültürel olarak bir ağırlığı olan, hem de doğal ve sağlam yapılarıyla estetik ve karakteristik bir imaj yaratan taş binaların avantajları yalnızca estetik nedenler değil elbette. Bugün sizlerle İzmir'de yer alan ve aslına uygun olarak restore edilen aşık olunası harika bir taş yapıya konuk olacağız. Geleneksel üslup ile modern çizgilerin dengeli birleşimine tanık olacağımız bu yapının ayrıntılarını incelerken, taş evlerin avantajlarından da bahsedeceğiz pek tabii ki.
Taş evlerin ideal olmasındaki birincil sebebin dış görünüş olduğunu söylemiştik. Görkemli ama yalın, modern ama geleneksel bir havası olan yapılar ortaya çıkarmak taş malzeme kullanımı ile mümkün olabiliyor. Bu şahane evin dış cephesine bakarken de tam da bu sebeplerle büyüleniyoruz.
Taş evler aslında hem şehir yaşamına hem de kırsal yaşama son derece uyumlu yapılardır ancak malzeme bulma ve inşaat kolaylığı sebebiyle taş yapılar bugünlerde daha çok kırsal alanlarda tercih ediliyorlar. Elbette bu tarz bölgelerde de evler tek başına değil çevreleriyle bir bütün oluyorlar. Doğal manzarası ve temiz havasıyla bütünleşen bu evin de geniş teras alanı eşsiz bir konfor yaratıyor.
Evin arka tarafında çakıl taşlarıyla kaplanmış zemini ile yalın ve şık bir avlu bulunuyor. Bu avluya bakan cephede ise beyaz ahşap panjurlar ve pürüzsüz bir taş işçiliği ile yine çarpıcı bir bütünlük ortaya çıkarılmış.
Evin iç mekanlarında da dış cephedeki taş duvar görünümü korunmuş ve duvarların çoğunda ekstra bir kaplamaya ihtiyaç duyulmamış ve bu taş duvar görünümü iç duvarlarda da sıra dışı bir etki yaratıyor. Koridor alanındaki yuvarlak pencere de alana bir kamara havası veriyor.
Evin salonu daha ilk görüşte kendine hayran bırakıyor. Taş evlerin en önemli avantajlarından biri de şık ve sanatsal taş işçiliği ile hem modern hem de doğal ve rustik yaşam alanları oluşturulabilmesidir. Evin ilk katında açık planlı mutfak ve oturma odası bir arada dizayn edilmiş. Ahşap tavan ünitesi ile taş malzeme mükemmel bir ahenk yaratırken, modern dizayn ile minimal ve etkili bir dekorasyon oluşturulmuş.
Evin geniş alanı sayesinde temel yaşam alanlarının dışında misafirler için dizayn edilebilecek ekstra bir oda da var. İki adet tek kişilik yatakla minimal bir tasarım uygulanan misafir odasında konfor ön planda tutulmuş.
İçinde fırının da olduğu kuzinenin sıcaklığını bilenler bu keyfin ne kadar vazgeçilmez olduğunu da muhakkak ki bilirler…
Taş evlerin bir diğer özelliği ise geniş duvarlarıdır pek tabii ki ve bu geniş duvarlar iç mekanlarda duvar nişleri yaratılmasını kolaylaştırırlar. Şık aydınlatmalarla tasarlanan duvar nişleri de bu tarz evlerde mükemmel bir doku ortaya çıkarıyorlar.
Evin yan tarafından uzanan merdivenler de evin katmanlı yapısını ortaya koyan ve dinamik bir mimari ortaya çıkaran unsurlar olarak öne çıkıyor.
Evin ön tarafında yer alan geniş terasın dışında evin üst katında da ikinci bir teras alanı bulunuyor. Tamamen doğal unsurlarla dizayn edilen bu alanda yaz ve bahar günleri için harika bir ortam ortaya çıkarılmış.
Bu mükemmel taş evi beğendiyseniz Denize nazır bir taş ev başlıklı yazımızda konuk olduğumuz eve de bayılacağınıza eminiz.