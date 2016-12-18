Aşık olacağınız bir taş ev

Evin ön tarafında yer alan geniş terasın dışında evin üst katında da ikinci bir teras alanı bulunuyor. Tamamen doğal unsurlarla dizayn edilen bu alanda yaz ve bahar günleri için harika bir ortam ortaya çıkarılmış.

Bu mükemmel taş evi beğendiyseniz Denize nazır bir taş ev başlıklı yazımızda konuk olduğumuz eve de bayılacağınıza eminiz.