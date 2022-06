Türkiye'den 13 kış bahçesi fikri

Kışın soğuk havalarda eve tıkılıp kalmak hepimiz için oldukça can sıkıcıdır aslında. Her ne kadar kış ayları boyunca beton duvarlar arasında tıkılı kalmak istemesek de özellikle en yoğun kış günlerinde soğuk hava bize başka seçenek de bırakmıyor maalesef. Kış mevsiminin bu etkisi çoğu insan üzerinde çoğu zaman farkında bile olmadığımız bir bunalım oluşturur. Ancak kış depresyonunu yenmenin de farklı yolları var elbette. Kış depresyonuyla nasıl başa çıkabilirsiniz? başlıklı yazımızda evinizin içinde uygulayabileceğiniz dekoratif mevsimsel çözümleri incelemiştik. Bugünkü yazımızda ise kış depresyonunu silip atacak ve her mevsim kendinizi dört dörtlük hissetmenizi sağlayacak olan kış bahçelerini ele alacağız. Evinizin kış mevsiminde de pozitif enerjiyle dolmasını istiyorsanız kış bahçesi inşa etmeyi planlamaya başlayın deriz! İşte size ilham verevek birbirinden güzel ve iç açıcı kış bahçesi fikirleri… Üstelik hepsi Türkiye'den!