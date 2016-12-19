현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'den 13 kış bahçesi fikri

Homify TR Homify TR
Contemporary Classical Villa in Kemer Golf & Country, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors Klasik Kış Bahçesi
Loading admin actions …

Kışın soğuk havalarda eve tıkılıp kalmak hepimiz için oldukça can sıkıcıdır aslında. Her ne kadar kış ayları boyunca beton duvarlar arasında tıkılı kalmak istemesek de özellikle en yoğun kış günlerinde soğuk hava bize başka seçenek de bırakmıyor maalesef. Kış mevsiminin bu etkisi çoğu insan üzerinde çoğu zaman farkında bile olmadığımız bir bunalım oluşturur. Ancak kış depresyonunu yenmenin de farklı yolları var elbette. Kış depresyonuyla nasıl başa çıkabilirsiniz? başlıklı yazımızda evinizin içinde uygulayabileceğiniz dekoratif mevsimsel çözümleri incelemiştik. Bugünkü yazımızda ise kış depresyonunu silip atacak ve her mevsim kendinizi dört dörtlük hissetmenizi sağlayacak olan kış bahçelerini ele alacağız. Evinizin kış mevsiminde de pozitif enerjiyle dolmasını istiyorsanız kış bahçesi inşa etmeyi planlamaya başlayın deriz! İşte size ilham verevek birbirinden güzel ve iç açıcı kış bahçesi fikirleri… Üstelik hepsi Türkiye'den!

1- Birbirinden güzel ışıklandırma üniteleri ve konforlu oturma gruplarıyla oluşturacağınız bir kış bahçesi soğuk havalarda evinizin en keyifli ve şık yaşam alanı olacaktır.

Ankarada bir ev homify İskandinav Kış Bahçesi
homify

Ankarada bir ev

homify
homify
homify

2- Kış bahçenizi dizayn ederken mümkün olduğunca açık bir alan hissi ortaya çıkarmak için cam unsurların maksimum düzeyde kullanılmasını sağlamalısınız. Cam kapılarla ve pencerelerle kaplı bir alan açık havada oturuyormuşsunuz hissi verir.

kışbahçesi&çatı atlas perdecilik Modern Kış Bahçesi
atlas perdecilik

kışbahçesi&çatı

atlas perdecilik
atlas perdecilik
atlas perdecilik

3- Kış bahçelerinin dizaynında en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de izolasyondur. Gerektiğinde kapanabilen dış mekana uygun perdeler yardımıyla her mevsime uygun bir alan ortaya çıkarabilirsiniz.

kışbahçesi&çatı atlas perdecilik Rustik Kış Bahçesi
atlas perdecilik

kışbahçesi&çatı

atlas perdecilik
atlas perdecilik
atlas perdecilik

4- Kışın hava çoğunlukla kasvetli ve kapalı olduğu için iç açıcı bir atmosfer yaratacak açık renk tonlarını tercih etmek her zaman fark yaratacaktır. Beyazın ağırlıklı olduğu kış bahçeleri ise daima daha zarif ve ferah bir görünüme sahip oluyorlar.

kışbahçesi&çatı atlas perdecilik Modern Kış Bahçesi
atlas perdecilik

kışbahçesi&çatı

atlas perdecilik
atlas perdecilik
atlas perdecilik

5- Kış bahçenizi dilediğiniz şekilde dekore edebilirsiniz; ister konforlu bir oturma odası, ister şık ve kalabalık bir yemek odası…

Kış Bahçesi CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Kış Bahçesi
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kış Bahçesi

CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

6- Eğer kış bahçesi olarak dizayn edebileceğiniz bi alanınız yoksa ve bir apartman dairesinde yaşıyorsanız bu örnekteki gibi, salonunuzun bir kısmını geniş cam panellerle kış bahçesine dönüştürebilirsiniz.

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Rustik Kış Bahçesi
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7- Teras ve veranda alanlarına uygulanan son teknoloji cam panel sistemleri ile evinizin bu bölgelerini yazın açık alan kışınsa kapalı kış bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz.

Ahşap Kış Bahçesi homify Modern Kış Bahçesi
homify

Ahşap Kış Bahçesi

homify
homify
homify

8- Dekorasyonda sınır hayal gücünüz ve isteklerinizle belirlenir. Kış bahçenizi planlarken de cesur olun; örneğin harika bir şömineli oturma odası şeklinde dizayn edilmiş bir kış bahçeniz olabilir.

Kış Bahçesi CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Kış Bahçesi
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Kış Bahçesi

CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

9- Kış bahçesi denilince akla yalnızca açık hava konsepti yaratılan ferah ve sıradan alanlar geliyorsa yanılıyorsunuz. Tavan perdeleri ile eşsiz bir kraliyet havası ortaya çıkarılan bu göz kamaştırıcı kış bahçesi dizaynı da bunun en güzel örneği!

Contemporary Classical Villa in Kemer Golf & Country, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors Klasik Kış Bahçesi
Orkun Indere Interiors

Contemporary Classical Villa in Kemer Golf & Country

Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors

10- Eğer yeni ev yaptırıyorsanız veranda ile evin iç yaşam alanlarının arasına geçiş alanı olarak harika bir kış bahçesi eklemeye ne dersiniz? Mükemmel ve göz alıcı bir fikir değil mi?

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Oturma Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

11- Evinizin veranda ya da balkonunu cam ünitelerle kapatarak kış bahçesi oluşturmayı düşünüyorsanız bu kapalı alanın tavanını da cam yaptırmayı düşünmenizi tavsiye ederiz.

Cam Tavan Kış Bahçesi , KUPA YAPI KUPA YAPI
KUPA YAPI

Cam Tavan Kış Bahçesi

KUPA YAPI
KUPA YAPI
KUPA YAPI

12- Kış bahçenizi yazın da kullanabileceğinizi unutmayın! Açılır kapanır cam panellerle manzaraya karşı her mevsim keyif ve huzur dolu balkonlar ortaya çıkarmak çok kolay!

teras kış bahçesi uygulaması Enda Yapı Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
Enda Yapı

teras kış bahçesi uygulaması

Enda Yapı
Enda Yapı
Enda Yapı

13- Kış bahçenizi oluştururken doğal ve ferah bir ortam oluşturmak için yeşil bitki ve ağaçlar eklemeyi ve ahşap unsurlar kullanmayı da unutmayın!

Suadiye rezidans, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Kış Bahçesi Ahşap Ahşap rengi
Murat Aksel Architecture

Suadiye rezidans

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Evinizi dağınıklıktan kurtaracak 10 adımlı rehber
Bu kış bahçesi fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler