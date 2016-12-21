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Mutfağından sıkılanların aklını başından alacak 10 mutfak fotoğrafı

Meral Eser Meral Eser
Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Rustik Mutfak
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Mutfakdekorasyonuna yenilik katmak ve daha işlevsel hale getirmek için ilham verecek 10 mutfak modelini bir araya getirdik. Farklı ülkelerden ve Türkiye'den örneklerle, modern stilden klasiğe birçok zevke hitap eden mutfak modelleri bulabilirsiniz. Hem estetik hem de fonksiyonel tasarımlara sahip bu mutfaklardan hangileri zevklerinize hitap ediyor?

1. Zarafet unsuru beyaz mutfak

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign Modern Mutfak
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

Beyazlara bürünen mutfak oldukça zarif çizgiler taşıyor. Gümüş rengi ve beyazın uyumunun yanı sıra, şık ışıklandırma unsurları ile ışıl ışıl bir mutfak. Soğuk renklerle denge unsuru oluşturması bakımından zemin döşemesinde kullanılan ahşap parke mutfak dekorasyonuna sıcaklık katıyor.

2. Country stil

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Rustik Mutfak
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

Kır evi mutfağı havasına dönüştürecek bazı püf noktaları ilginizi cezbediyorsa, natürel dokular ve renk kombinasyonuna yönelebilirsiniz. Duvar dekorlarında taş kaplamalar, mutfak adası ve raf dizaynında ahşap dokular kullanılmış. Görsel açıdan ahşap kirişlerin de estetik kattığı bu mutfakta olduğu gibi country stil ya da rustik stil mutfaklardan esinlenebilirsiniz.

3. Kontrast renkler

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Modern Mutfak
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

 Doku ve renk bakımından önceden belirleyeceğiniz stil ve tarza uygun dekorlar oluşturabilirsiniz. Kontrast renk paletleri mutfağınıza canlılık katacaktır. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile mutfağınız bambaşka bir görünüme kavuşabilir. Çarpıcı ve cesur dekorlar oluşturmayı tercih edenlerin ilgisini çekebilir.

4. Parlak renkler

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Eklektik Mutfak
YOUSUPOVA

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Cesur renkler kullanmaktan çekinmeyin. Bunun için özellikle uyum ve ahengin yakalanmasını kolaylaştıracak zemini hazırlamanız yeterli. Nötr renklerle parlak renkleri bir araya getirebilir ya da beyaz bir zemin rengi kullanarak cesur renklerin kullanımına yer açabilirsiniz.

5. Gümüş ve ahşap

renovation in North Italy, Vegni Design Vegni Design Modern Mutfak
Vegni Design

Vegni Design
Vegni Design
Vegni Design

Gümüş rengi ve grinin tonları nötr renklerdir. Her renkle uyum sağlayan bu renk, aynı zamanda modern bir mutfak dekore etmenizi kolaylaştırır. Nötr renkler soğuk bir etki uyandıracağından doğal ahşabın natürel dokusu ve muhteşem uyumu ile sıcak bir atmosfer sağlanacaktır.

6. Ahşabın sıcaklığı

南鹿島のいえ, shu建築設計事務所 shu建築設計事務所 Modern Mutfak Ahşap Ahşap rengi
shu建築設計事務所

shu建築設計事務所
shu建築設計事務所
shu建築設計事務所

Beyaz ve ahşabın uyumu ile baştan aşağı doğal ahşabın sıcak renk ve dokularının hakim olduğu huzur veren bir mutfakla devam ediyoruz. Eğer mutfağınızda sıcak renkler ve dokulara yer ayırmak istiyorsanız işte sıcak atmosferi ile ahşap ağırlıklı döşenen modern bir mutfak.

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7. Yaratıcı fikirler

APARTAMENTO APINAGÉS, Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Eklektik Mutfak
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Mutfak dolaplarında renk uyumu ve ahenk kadar asimetrik deliklerle hem özgün bir tasarım, hem de işlevsel detaylar işlenmiş. Burada aynı zamanda canlı renklerin uyumu ve ahengi ile şık ışıklandırma unsurlarının iç mekanda ferahlık katan etkisine değinebiliriz. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

8. Akdeniz esintileri

Kitchen LOLA 38 Hotel Akdeniz Mutfak
LOLA 38 Hotel

Kitchen

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

Mavinin ve yeşilin ferahlatan tonları ile kontrast renklerin de bir araya geldiği cazip mutfakla devam ediyoruz. Akdeniz esintileri renk ve dokularla mutfağınızı canlandırabilir. Farklı doku ve renklerin kullanıldığı mutfakta dolaplardan döşeme zemini birçok unsur uyum ve ahengi ile estetik katıyor. Ayrıca mutfağınızda köy havasını getirecek ekmek fırınları ve dönemsel izler taşıyan öğeler kullanmak da fark yaratmanızı sağlayacaktır.

9. Saray mutfağı gibi

MUTFAK, Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Mutfak
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

MUTFAK

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Osmanlı sarayı mutfakları ilginizi cezbediyorsa, işlemeler ve ince detaylara odaklanabilirsiniz. Bunun için renk karmaşası oluşturmaya gerek yok. Örnek mutfaktaki gibi belirleyeceğiniz renk paleti üzerinden bir mutfağı baştan aşağı uyum ve ahenkle şık bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Altın rengi işlemeler, avizeler, dolap kapaklarında ve mobilyalardaki estetik çizgiler görkemli ama şık bir mutfak dekorasyonu yapmanıza yardımcı olacaktır.

10. Oryantal dokunuşlar

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Klasik stil öğelerle estetiğin ve fonksiyonelliğin bir araya geldiği şık bir mutfak dekore edebilirsiniz. Günümüz teknolojileri ile tam donanımlı bir mutfakta, ince ve zarif çizgilerle detaylara odaklanabilirsiniz. Doku ve malzemeleri öne çıkaran renk kontrastlarını kullanabilir, örnek görseldeki gibi bir mutfağa şık bir avize ile dekor oluşturarak elegant bir görünüm sağlayabilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Küçük ama şıkır şıkır 7 mutfak’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Aydınlık ışıl ışıl bir aile evi
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