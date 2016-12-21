Mutfağından sıkılanların aklını başından alacak 10 mutfak fotoğrafı

Klasik stil öğelerle estetiğin ve fonksiyonelliğin bir araya geldiği şık bir mutfak dekore edebilirsiniz. Günümüz teknolojileri ile tam donanımlı bir mutfakta, ince ve zarif çizgilerle detaylara odaklanabilirsiniz. Doku ve malzemeleri öne çıkaran renk kontrastlarını kullanabilir, örnek görseldeki gibi bir mutfağa şık bir avize ile dekor oluşturarak elegant bir görünüm sağlayabilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Küçük ama şıkır şıkır 7 mutfak’ yazımız da ilginizi çekebilir.