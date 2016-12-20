Size birçok parlak fikir verecek 5 mutfak yenileme projesi

Mutfağınızın eskisi gibi şık olmadığını, kimi zaman yaşlı ve hantal göründüğünü düşündüğünüz oluyor mu? Belki de mutfak dekorasyonunuzda ufak değişiklikler yapmanın artık vakti gelmiştir. Evinizi ilk döşediğinizde, mutfak dekorasyonunuza ne kadar özen göstermiş olursanız olun bir süre kullandıktan sonra eski güzelliğini ve işlevselliğini kaybedebilir. Paslanan çekmece rayları, gevşeyen dolap menteşeleri, kavlayan boyalar, dökülen ahşaplar ve eskiyen elektronikler mutfağınızı olduğundan çok daha bakımsız ve kötü gösterebilir. Durum bu hale geldiğinde yapılacak en doğru şey mutfağı sıkı bir bakımdan geçirmek ve yenilemek olabilir. Biz de bu yazımızda sizlere mutfak yenilemesi için ilham verecek 5 proje tanıtacağız. Bu mutfakların yeni hallerini görünce çok şaşıracaksınız.

Mutfak dekorasyonu hakkında farklı öneriler bulmak isterseniz “Hiç aklınıza gelmeyecek 12 mutfak fikri” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.