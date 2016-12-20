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Size birçok parlak fikir verecek 5 mutfak yenileme projesi

Homify Homify
HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
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Mutfağınızın eskisi gibi şık olmadığını, kimi zaman yaşlı ve hantal göründüğünü düşündüğünüz oluyor mu? Belki de mutfak dekorasyonunuzda ufak değişiklikler yapmanın artık vakti gelmiştir. Evinizi ilk döşediğinizde, mutfak dekorasyonunuza ne kadar özen göstermiş olursanız olun bir süre kullandıktan sonra eski güzelliğini ve işlevselliğini kaybedebilir. Paslanan çekmece rayları, gevşeyen dolap menteşeleri, kavlayan boyalar, dökülen ahşaplar ve eskiyen elektronikler mutfağınızı olduğundan çok daha bakımsız ve kötü gösterebilir. Durum bu hale geldiğinde yapılacak en doğru şey mutfağı sıkı bir bakımdan geçirmek ve yenilemek olabilir. Biz de bu yazımızda sizlere mutfak yenilemesi için ilham verecek 5 proje tanıtacağız. Bu mutfakların yeni hallerini görünce çok şaşıracaksınız.

Mutfak dekorasyonu hakkında farklı öneriler bulmak isterseniz “Hiç aklınıza gelmeyecek 12 mutfak fikri” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

1. Yeni haline bayılacaksınız

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Zemini, dolapları, duvarları, tezgahı, elektronik eşyaları ve hatta pencereleri bile değişen bu mutfağın yeni halini tanıyamamış olabilirsiniz. Daha fonksiyonel bir yerleşim kazanmak adına mutfakta U şeklinde bir tasarım yapılmış. Ahşap dolapların seçildiği dekorasyona siyah tezgah büyük bir şıklık kazandırmış. Bu mutfaktaki değişiklik gerçekten çok büyük. 

Küçük, kullanışsız ve dağınık

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Düzensiz bir yerleşime sahip olan bu mutfağın eski halinin tek sorunu eski olması değil. Dağınıklık, havasızlık, rutubet ve kalabalık gibi sorunlarla boğuşan bu mutfakta baştan sona bir yenilemeye gidilmiş. Son halini görünce siz de mutfağınızı değiştirmek isteyeceksiniz.  

2. Eski ve kirli bir mutfak

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Pas ve nem lekeleri, kırık ve döküklerle dolu bu eski mutfak projeyi alan ekip tarafından sıkı bir tadilattan geçirilecek. Mutfağın yeni halini görünce çok şaşıracaksınız. Mutfak yenilemeniz için danışmanlık almak isterseniz siz de Homify profesyonellerinden mutfak planlayıcılarına ya da iç mimarlara danışabilirsiniz. 

Uzman ellerde bir tasarım harikasına dönüşmüş

AZARUJINHA – EXTREME RECOVER - BEFORE&AFTER, Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Tamamen değiştirilen mutfak dolaplarında lake malzeme yerine meşe tercih edilmiş. Bu sayede daha şık ve kaliteli bir mutfak oluşturulmuş. Mutfağın yeni stiline ve renk dengesine oldukça uygun ahşap alın bordürü ve duvar rafları kullanılmış. Mutfağın eski ve bakımsız görünümünden eser kalmamış. 

3. Sıradan ve eski bir mutfak

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Eski mobilyalarla dar bir alana kurulmuş olan bu mutfak boğucu ve kasvetli bir görüntüye sahip. Projeyi alan ekip bu mutfakta övgüye değer bir yenileme yapmış.

Pırıl pırıl bir dizayna dönüşmüş

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Mutfağın ahşap parke olan zemin döşemesinde bir değişiklik yapılmamış. Dolapları ve mobilyaları ise tamamen değiştirilmiş. Boyanan duvarların mutfağın havasını ne kadar değiştirdiğini hemen görebilirsiniz. Beyaz mutfak dolaplarının kullanıldığı mutfağa masif ağaç tezgah da muhteşem uyum sağlamış.  

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4. Uzun ince yapıya sahip eski bir mutfak

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Modern Mutfak
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Tasarım açısından değerlendirildiğinde bu hali de kullanışlı sayılan mutfağın yeni hali sizi çok şaşırtacak. Toprak tonlarının ve kahverenginin kullanıldığı mutfakta koyu ve kasvetli bir hava var. Bu hava yeni dekorasyon ile tamamen dağılacak.  

İç açıcı bir tasarım

Remodelação Interior de Apartamento - Porto, Germano de Castro Pinheiro, Lda Germano de Castro Pinheiro, Lda Modern Mutfak
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda
Germano de Castro Pinheiro, Lda

Mutfağın duvarlarında, zemininde ve mobilyalarında tamamen beyaz renk tercih edilerek son derece ferah ve iç açıcı bir tasarım oluşturulmuş. Beyaz dekorasyon tutkunları için ideal bir tasarım. Beyaz renk mutfaklara en çok yakışan ve bu nedenle de en çok tercih edilen renktir. Siz de böylesine iç açıcı bir mutfak dekorasyonu istiyorsanız beyaz bir tema seçebilirsiniz. 

5. Bu mutfağın yeni haline mutlaka göz atın

Remodelación Cocina y Comedor de Diario, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Kırılmış dolapları ve kasvetli görüntüsüyle öne çıkan bir eski mutfak daha. Depolama alanlarının çokluğu ve yerleşimi göz önünde bulundurulduğunda mutfağın kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak eski parlaklığını kaybetmiş duvarlar ve zemin mutfağın havasını bozuyor. 

Aydınlık, ferah ve modern

Remodelación Cocina y Comedor de Diario, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry Modern Mutfak
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Bu mutfakta beyaz rengin ferahlatıcı etkisinden ve endüstriyel ekipmanların modern görüntüsünden yararlanılmış. Ayrıca çok sayıda parlak aydınlatma ile de ışıl ışıl bir ortam sağlanmış. Mutfağın son hali son derece iç açıcı.  

Üstelik tarz sahibi

Remodelación Cocina y Comedor de Diario, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry Modern Mutfak
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Duvarlarda bordür olarak kullanılan mozaikler de tasarıma canlılık kazandırmış. Mavi tonlarının monokromatik etkisi ve beyazın güçlü ferahlığı ile göz alıcı bir dekorasyon oluşturulmuş. 

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