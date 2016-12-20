76 metrekarelik sevimli ve iç açıcı bir daire

homify sayfalarında sizlerle dünyanın dört bir yanından öne çıkan ev dekorasyonlarına konuk olmaya devam ederken bir yandan da kendi evlerinizde uygulayabileceğiniz birbirinden güzel ve ilham verici dizayn fikirlerini inceliyoruz. Dünyadan ev gezmelerimizde bugün aşkın şehri Paris'teyiz ve Paris'in namına yaraşır güzellikte ve modernlikte bir apartman dairesinin kapılarını çalacağız. Bu evde sekiz aylık bebekleriyle birlikte genç bir çift yaşıyor ve evin dekorasyonu da mutluluk ve huzur dolu bir konseptle hayata geçirilmiş. Modern görünümlü, İskandinav dokunuşları ve iç açıcı atmosferiyle öne çıkan bu daire yanızca 76 metrekare olmasına rağmen bir aile evinde ihtiyaç duyacağınız her şeyi içinde barındırıyor. Özellikle küçük evleri için ilham kaynağı arayan ve yeni evlenen, evlenmeye hazırlanan ya da bebek bekleyen okurlarımız için harika bir örnek teşkil eden bu daire ekonomik bir dekorasyon modeli olarak da öne çıkıyor. Gelin lafı daha fazla uzatmadan evin yaşam alanlarını gezmeye başlayalım…