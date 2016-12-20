76 metrekarelik sevimli ve iç açıcı bir daire

homify sayfalarında sizlerle dünyanın dört bir yanından öne çıkan ev dekorasyonlarına konuk olmaya devam ederken bir yandan da kendi evlerinizde uygulayabileceğiniz birbirinden güzel ve ilham verici dizayn fikirlerini inceliyoruz. Dünyadan ev gezmelerimizde bugün aşkın şehri Paris'teyiz ve Paris'in namına yaraşır güzellikte ve modernlikte bir apartman dairesinin kapılarını çalacağız. Bu evde sekiz aylık bebekleriyle birlikte genç bir çift yaşıyor ve evin dekorasyonu da mutluluk ve huzur dolu bir konseptle hayata geçirilmiş. Modern görünümlü, İskandinav dokunuşları ve iç açıcı atmosferiyle öne çıkan bu daire yanızca 76 metrekare olmasına rağmen bir aile evinde ihtiyaç duyacağınız her şeyi içinde barındırıyor. Özellikle küçük evleri için ilham kaynağı arayan ve yeni evlenen, evlenmeye hazırlanan ya da bebek bekleyen okurlarımız için harika bir örnek teşkil eden bu daire ekonomik bir dekorasyon modeli olarak da öne çıkıyor. Gelin lafı daha fazla uzatmadan evin yaşam alanlarını gezmeye başlayalım…
Evin girişinden itibaren aydınlık ve ferah bir doku karşılıyor bizleri. Bu ferah ortamın en büyük nedeni pek tabii ki kuvvetli ışıklandırma sistemi ve bembeyaz duvarlar. Beyaz duvarların sıkıcı bir etki yaratmaması için giriş koridoruna harika bir ahşap konsol yerleştirilmiş ve konsolun üzerine de ince çerçeveli bir ayna asılarak alanın genişliği arttırılmış. Giriş kapısının siyah olması da duvarlarla ahenkli bir kontrast yaratıyor.
Beyaz renk sadece giriş koridorunda değil evin tamamında etkisini gösteriyor. Mutfak ve yemek alanında da girişte gördüğümüz ahşap ve beyaz zarafetin harika bir tarza harmanlanmasına bir kez daha şahit oluyoruz. Yine minimal ama kuvvetli aydınlatmalarla desteklenen bu ferah ve iç açıcı atmosferde en çok dikkat çeken şeyse mutfağın fonksiyonel ve şık bir şekilde dizayn edilmiş olması. Masif ahşap yemek masası ise bu alanın baş rolünü üstleniyor.
Evin salonunda açık planlı bir yerleşim bulunuyor ve az önce görüğümüz mutfak aslında oturma odasıyla birbirine bağlı. Mutfak lavabosunun üzerinde yer alan cam panel ile bu geçiş çok daha şık bir şekilde gerçekleştirilmiş.
Salondan mutfağa doğru baktığımızda ise aksesuarların doğru ve kararında kullanımıyla ortaya çıkarılan modern şıklığı fark ediyoruz. Geniş pencereler ve pencerenin yanında bulunan ev ağacı ise ortama doğal bir dokunuş sağlıyor.
Küçük evlerin en büyük sorunlarından biri de depolama alanlarının az olması sıkıntısıdır. Bu sıkıntı bu örnekteki gibi duvar nişleri ile mükemmel bir şekilde çözülebilir.
Şimdi de mutfaktan oturma alanına doğru bakalım. Bembeyaz ahşaptan TV ünitesi evin tamamına hakim olan iç açıcı etkinin oturma odasında da sürmesini sağlıyor. Minimal ama konforlu oturma grubu ise huzur dolu bir aile ortamı oluşturmak için mükemmel seçimler. Evde dikkat çeken bir diğer dekoratif unsur ise pek tabii ki bembeyaz doku ile göz kamaştırıcı bir harman oluşturan ahşap zemin döşemeleri.
Ve son olarak evin en sevimli ve en can alıcı yaşam alanındayız: Bebek odası. Özenle dizayn edilen bu minik bebek odasında da huzur dolu bir beyazlık hakim. İskandinav tarzı bebek karyolası ise gördüğümüz an yüzümüze bir gülümseme yayılmasına sebep oluyor elbette. Bu tarz güzel ve özel bebek odası mobilyaları arıyorsanız En güzel bebek odası ve çocuk odası mobilyaları başlıklı yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.