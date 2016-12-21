Aydınlık ışıl ışıl bir aile evi

Geçmişe dönmeyi ve geçmişi yaşamayı çok sevdiğimiz için evimizde mutlaka antika bir eşya veya antika mobilyalar yer alıyor. Bu gün bir aile evi olduğu kadar antikalar ile dekore edilmiş, geleneksel dekorasyon fikirleri ile zenginleştirilen inanılmaz derece de çekici ve güzel iç mekanlara sahip bir aile evine misafir oluyoruz. Basit bir aile evi olmasına karşın insanlara ilham veren bir güzelliğe sahip, aydınlık ve huzur kaynağı olan bu ev aynı zamanda özel tasarımla aydınlatıldığı içinde ışıl ışıl bir aile evi olmuş. Homify aile evi örneklerinden biri olan bu evi daha yakından inceleyelim.