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Aydınlık ışıl ışıl bir aile evi

umit atdağ umit atdağ
REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home İskandinav Oturma Odası
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Geçmişe dönmeyi ve geçmişi yaşamayı çok sevdiğimiz için evimizde mutlaka antika bir eşya veya antika mobilyalar yer alıyor. Bu gün bir aile evi olduğu kadar antikalar ile dekore edilmiş, geleneksel dekorasyon fikirleri ile zenginleştirilen inanılmaz derece de çekici ve güzel iç mekanlara sahip bir aile evine misafir oluyoruz. Basit bir aile evi olmasına karşın insanlara ilham veren bir güzelliğe sahip, aydınlık ve huzur kaynağı olan bu ev aynı zamanda özel tasarımla aydınlatıldığı içinde ışıl ışıl bir aile evi olmuş. Homify aile evi örneklerinden biri olan bu evi daha yakından inceleyelim.

Giriş yolu

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home İskandinav Evler
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

Bu şirin aile evi; özel bir dış cepheye sahip. Mütevazi bir dış cephe ile ahşap çitlerden oluşan zarif ve ilgi çeken yürüyüş yolu evin dışarıdan oldukça basit görünmesini sağlıyor. Pembenin sıcak tonunda renklendirilmiş olan dış cephe giriş yolunun da sıcak ve samimi olmasını sağlamış.

Rahat yemek alanı

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home İskandinav Mutfak
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

Yemek odası veya yemek masası mutfakta yer aldığında yemeğin eğlencesi çok farklı olur.  Bu evde de mutfağın bir köşesine yuvarlak bir yemek masası eklenmiş ve oldukça rahat, davetkar ve şık bir yemek yeme alanı oluşturulmuş. Özel aydınlatma ve pencere ışıl ışıl olmasına katkı sağlamış.

Modüler mutfa

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home İskandinav Mutfak
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

Her evde olduğu gibi fonksiyonel, işlevsel ve zarif bir mutfak oluşturularak evin en görkemli alanının mutfak olması sağlanmış. Sade dekorasyona sahip olmasına rağmen renkler ve dokuların uyumu ile muhteşem bir mutfak haline getirilen bu alan retro tarzı ile karakterize edilmiş.

Oturma odası

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home İskandinav Oturma Odası
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

Oturma odası basit bir şekilde dekore edilerek evin kullanışlı ve fonksiyonel özelliği artırılmış. Koyu bir kanepe ile açık renkli tekli koltuklar kombine edilmiş duvarlar ve zemin açık renkli dekore edilerek ortamın koyu renkli kanepeye rağmen aydınlık olması sağlanmış. Pencere ve aydınlatmalar ile ışıl ışıl bir oturma odası oluşturulmuş.

Yemek odası

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home İskandinav Yemek Odası
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

Mutfak dışında özel günler ve misafirler için bir yemek odası dekore edilmiş. Masif yemek masasının ve sandalyelerin doğallığı evi oldukça zarif ve şık bir ev haline getirmiş. Duvar boyunca yer alan gümüşlükler ve 1970 lerin geleneksel dekorasyonu  yemek odasının antika ve dönemsel olmasına katkı sağlamış.

Misafir yatak odası

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home İskandinav Yatak Odası
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

Misafirler için düşünülen yatak odası açık kırmızı ve turuncu karışımı bir renk ile oldukça çekici bir yatak odası haline getirilmiş. Sade bir dekorasyona sahip olan bu alan beyaz ve turuncunun karışımı ile çekici ve cazibesi yüksek bir yatak odası olmuş.

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Bnayo

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home İskandinav Banyo
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

Evin banyosu için geniş bir oda ayrılmış ve ferah olduğu kadar rahat hareket edeceğiniz aydınlık bir banyo dekore edilmiş. Turkuaz renkli zemin ve fayanslar ile beyaz banyo mobilyaları oldukça şık bir uyum sağlamış. Şeffaf bir duş kabini ile banyonun ferahlığı artırılmış.

Oturma odası detyaları

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ALQUILER TURÍSTICO, Become a Home Become a Home İskandinav Oturma Odası
Become a Home

Become a Home
Become a Home
Become a Home

Evin ana salonu bir tarafı terasa açılan bir tarafı diğer odalara açılan geniş bir alana kurulmuş. Açık tonlara sahip olan bu salon hem yemek masasına hem de oturma alanına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca terasa açılan pencere ve kapıları ile ışıl ışıl ve havadar bir oturma odası özelliği de taşıyor.

Sıkıcı bir balkondan yemyeşil bir vahaya
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