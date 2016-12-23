Eski püskü bir ev nasıl eğlenceli ve sıcak bir yuva haline getirilir

Bu gün bir evin yenileme işlemlerinden önceki eski, harabe ve kötü hali ile yapılan yenileme işlemleri sonrasında sahip olduğu yeni çehreyi incelemek için eski bir eve misafir oluyoruz. MC2 mimarlık firması tarafından hayata geçirilen bir proje ile muhteşem bir ev haline gelen bu ev eski hali ile yaşanmaz ve kötü bir dekorasyona sahip iken yenilenmesi sonrasında hayran kalacağınız, modern ve çağdaş bir ev haline gelmiş. Genel olarak parlak renkler ve modern dekorasyon fikirleri harmanlanarak muhteşem bir ev yaratılmış, ev sahipleri için tüm ihtiyaçlar karşılanmış. Homify ev yenileme projeleri arasında yer alan büyüleyici güzelliğe sahip evin detaylarına yakından bakalım.
Evin eski mutfağında yer alan tüm mobilyalar sökülmüş ve resimdeki gibi eski kirli bir mutfak kalıntısı ortaya çıkmış. Resimde yer alan kapılardan ve pencerelerden mutfağın ne kadar eski olduğunu anlayabiliyorsunuz. Pis ve kirli olan pervazlar, kapı yüzeyi evin ne kadar harabe bir ev olduğu hakkında size bilgi veriyor.
Yenileme işlemlerinden sonra salon ile birleşik bir mutfak konsepti oluşturulmuş. İlginç tasarımın yanında renkli ilginç tabureleri, açık ve sıcak tonlarda tercih edilen duvar boyaları ile ferah bir mutfak oluşturulmuş. Mutfağın geniş olması ve aydınlık bir mutfak olmasına özen gösterilmiş. Eski mutfak ile kıyaslandığında unutulmaz muhteşem bir mutfak ortaya çıkmış.
Bu alan eski evin çamaşır odası olarak kullanılan, havalandırması yeterli olmadığı için nem oranının % 100 olduğu bir alan. Nem nedeni ile alanın tüm duvarlarında boya kusmaları, çürümeler ve dökülmeler meydana gelmiş. Mat renkler ve sade beton sıvalar çamaşır odası olarak kullanılan bu alanın boğucu bir havaya sahip olmasını sağlamış.
Mimar ekibi bu alanı yenileyerek muhteşem bir yemek odası olmasını sağlamış. Oldukça sade ve şirin yemek odası ferah, havadar iç ortamı ve sıcak tonları ile hayal edeceğinizden bile öte bir yemek odası haline gelmiş. Ayrıca evin içinde yer olmadığı için bu alan yemek odası halinde dekore edilmiş, evin ihtiyacı olan yemek odası ile fonksiyonellik artırılmış.
Evin oturma odası olarak kullanılan alanı o kadar bakımsız bırakılmış ki tavan kaplamaları, duvar sıvaları sökülmeye başlamış. Ayrıca zemin kaplaması olarak kullanılan karoların yüzeylerinde oluşan dağılmalar odanın ne kadar bakımsız ve düzensiz olduğu hakkında fikir veriyor. Bu kadar kötü bir oturma odası insanın daha erken yaşlanmasına sebep olabilir.
Evin oturma odası yenilenmemiş adeta yeniden yaratılmış. Eski harabe ev mimarların özenli tasarımları sonrasında bir saray odası havasına bürünmüş. Alçı duvarlar, beyaz renkler ve koyu renkli işlevsel koltuk takımı ile ev adeta bir köşk odasına, saray odasına sahip hale gelmiş. Bu kadar büyüleyici bir güzelliğe sahip olması ev sahiplerinin uzun süre yaşlanmayacağına işaret ediyor.
Evin banyosu da diğer odalar gibi harabe haldeyken yeniden yaratılan, çağdaş modern mimari ve dekorasyon ile Avrupai bir hava kazandırılan alanlarından biri haline getirilmiş.