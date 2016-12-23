Eski püskü bir ev nasıl eğlenceli ve sıcak bir yuva haline getirilir

Bu gün bir evin yenileme işlemlerinden önceki eski, harabe ve kötü hali ile yapılan yenileme işlemleri sonrasında sahip olduğu yeni çehreyi incelemek için eski bir eve misafir oluyoruz. MC2 mimarlık firması tarafından hayata geçirilen bir proje ile muhteşem bir ev haline gelen bu ev eski hali ile yaşanmaz ve kötü bir dekorasyona sahip iken yenilenmesi sonrasında hayran kalacağınız, modern ve çağdaş bir ev haline gelmiş. Genel olarak parlak renkler ve modern dekorasyon fikirleri harmanlanarak muhteşem bir ev yaratılmış, ev sahipleri için tüm ihtiyaçlar karşılanmış. Homify ev yenileme projeleri arasında yer alan büyüleyici güzelliğe sahip evin detaylarına yakından bakalım.