Türkiye'den düşük bütçeyle inşa edilen 5 ev

Hangi stil ya da tarz bir ev inşa edecek olursanız olun, evin bulunduğu çevre de huzur veren bir atmosfer bulmayı etkileyecektir. Küçük ama konforlu evinizi huzur veren bir atmosferle doğa içinde bir arazide inşa etmek akılcı bir çözüm olacaktır. Günün stres ve yoğunluğunun ardından dingin ve huzur dolu bir ev arıyorsanız doğa ile iç içe bahçeli bir müstakil ev bu ihtiyacınızı karşılayacaktır. Bütçenize göre evin alan ve ebatları değişecek, farklı yapı sistemlerini değerlendirerek bütçe farklarını gözlemleyebileceksiniz. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.