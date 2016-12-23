Türkiye'den düşük bütçeyle inşa edilen 5 ev

Evinizi değiştirmek istiyor fakat bunun için büyük masraflar edemeyecek misiniz? Her bütçeye uygun ev modeli stil, tarz, inşa edilecek alan ve malzemelerle ilişkilidir. Belirlenen bütçeyi aşmayacak bir planlama için ihtiyaçlar göz önünde bulundurulur ve inşa sürecinde gerek duyulan sistem ve malzemeler tespit edilir. Büyük ve geniş evlerin maliyeti yüksek olacağından küçük ve çok fonksiyonlu dizayn edilen modern evler tüm ihtiyaçlarınızı muntazam karşılayacak şekilde dizayn edilebilir. Küçük ama konfor sunan tasarımları ile her bütçeye uyabilecek bazı ev modelleri derledik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Sıcak ve mütevazı görünümüyle bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ahşap ev modeli. Giydirme cephede kullanımı ile estetik bir görünüm kazandıran ahşap kaplama, şantiye sütrüktüründe de kullanımı elverişli bir malzeme. Özellikle soğuk aylarda sıcak atmosfer sağlamasıyla hem konfor hem de estetik bir görünüm kazandırıyor. Küçük bir alana yerleşen ahşap ev maliyet bakımından kullanılan malzeme türlerine göre değişiklik gösterebilir. Geniş pencere açıklıkları ile ferah iç mekan dizaynı ve kullanışlı terasları ile huzur veren bir ev dizayn edebilirsiniz.
Basit ancak fonksiyonel tasarımlarla uzun ömürlü ahşap evler tasarlamak mümkün. Özellikle müstakil evlerde sıcak bir atmosfer oluşturması ve işlevselliği ile ahşap evler dikkat çeker. Bungalov evlerinde de ahşabın kullanımına sıklıkla ratslarız ve maliyet açısından betonarme evlere nazaran daha düşük bütçe ile bu işten kazançlı çıkmak mümkün. İyi izole edildiği takdirde ahşap evler aranılan huzur ve sıcak atmosferi sağlayacaktır.
Hangi stil ya da tarz bir ev inşa edecek olursanız olun, evin bulunduğu çevre de huzur veren bir atmosfer bulmayı etkileyecektir. Küçük ama konforlu evinizi huzur veren bir atmosferle doğa içinde bir arazide inşa etmek akılcı bir çözüm olacaktır. Günün stres ve yoğunluğunun ardından dingin ve huzur dolu bir ev arıyorsanız doğa ile iç içe bahçeli bir müstakil ev bu ihtiyacınızı karşılayacaktır. Bütçenize göre evin alan ve ebatları değişecek, farklı yapı sistemlerini değerlendirerek bütçe farklarını gözlemleyebileceksiniz. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Yaklaşan kış aylarını sıcak bir atmosferle karşılamak isteyenler için ahşap ev modelleri oldukça ideal bir alternatif. Ahşabın şekil alabilirliği yapı konstrükyonu açısından kullanıma elverişlidir. Giydirme cephe dizaynı için de estetik bir görünüm kazandıracaktır. Bungalov evi konsepti birçok insanın mevsimsel kullanıma açık ev alternatifleri arasına giriyor. Natürel dokuların sağladığı sıcak atmosfer ve konfor özellikle soğuk aylarda paha biçilemez. Bahçe içinde küçük bir ev inşa etmeyi düşünler için bungalov evlerin farklı stillerini de bulmak mümkün.
Saman ve kerpiç kullanımı ile yapılan bu ev tabiatı sevenlerin ilgisini cezbediyor. Ekolojik evlere ilgi günümüzde oldukça artıyor. Dönemsel izler taşıyan tasarımı ile ahşap bir iskelet üzerinde inşa edilen ev natürel malzemelerin kullanımı ile özel bir ev olmaya aday. Fotoğrafta gördüğünüz kerpiç ev ile ilgili daha fazla detay görmek istiyorsanız; 'Kerpiç ev: Enerji tasarruflu, çevre dostu ve sağlıklı' yazımıza mutlaka göz atın.