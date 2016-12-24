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Küçük evlerde fark yaratacak 12 fikir

umit atdağ umit atdağ
Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living İskandinav Çocuk Odası
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Büyük evlerin aksine küçük evlerde farklı fikirler ile dikkatleri bir noktaya toplayabilir, dekorasyonunuzun zarafetini  ve çekiciliğini küçük nüanslar ile daha belirgin hale getirebilirsiniz. ev dekorasyonlarında görselliğin ön plana çıkarılması oldukça öneli bir olgudur. Görsellik tüm evlerde aynı derece de ön planda olamaz. Özellikle küçük evlerde görselliği ön plana çıkarmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Eviniz küçük olduğu için zarif ve şık dekorasyonları istediğiniz ölçüde yapamayacağınız için basit  ve küçük dokunuşlar veya farklı ilginç fikirler ile evinizin çekiciliğini artırabilirsiniz. Homify küçük ev dekorasyonları sayfasında yer alan örnekleri uygulayarak evinizi herkesin beğendiği hayran kaldığı bir ev haline getirebilirsiniz.

Yatak odası stickerları

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Modern Yatak Odası
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Yatak odalarında duvar kağıtları ile birlikte stickerlar kullandığınızda hem renkli hem tarzınızı yansıtan bir yatak odası dekorasyonuna imza atmış olursunuz. Küçük yatak odalarında muhteşem görseller elde etmeniz işten bile değil.

Kumaşlar ve perdeler

Aimee- Kollektion 2014, Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH Yatak OdasıTekstil Ürünleri
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH
Soleil Bleu- Edition Wellmann GmbH

Küçük ölçülerde kullanacağınız kumaşlar ve perdeler daha fazla göze batacağı için perdelerinizin canlı renklere sahip olması, yatak örtüsü için tercihe edeceğiniz örtülerin desenli, çiçekli olması size çok fazla avantaj kazandıracaktır.

Tablolar

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Oda duvarlarını yağlı boya veya duvar kağıtları ile renklendirmeniz yeterli olmaz. Bu nedenle oda içinde dikkatleri dağıtmanın en önemli yolu duvarlara asacağınız tablolar ve çerçevelerdir. Örnek yatak odasında duvarda yer alan tablo odanın küçük olması fikrini aklınıza bile getirmeyecektir.

Geri dönüşüm malzemeleri

Home staging Berlin, Cocolapine Design Cocolapine Design
Cocolapine Design

Home staging Berlin

Cocolapine Design
Cocolapine Design
Cocolapine Design

Oda ölçülerine göre mobilya tercihleri için seçme şansınız çok azdır. Bu olumsuz durumdan kurtulmak için geri dönüşüm malzemesi olan paletlerden istediğiniz boyutlarda yatak veya mobilyalar yapmanız ekonomik olarak da size avantaj sağlar.

Duvar rafları

Sant Feliu, Dröm Living Dröm Living İskandinav Çocuk Odası
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Evinizin dekorasyonunun zarafetini artırmak için örnek uygulama da yer alan süslü, şirin duvar raflarını tercih etmeniz yerine bir karar olacaktır. Bu sayede hem de evinizde şık teşhir alanları oluşturabilir hem de dekorasyonunuzu zenginleştirebilirsiniz.

Yatak kanepeler

Ristrutturazione appartamento a Milano 80 mq, HBstudio HBstudio Yatak OdasıKanepe & Şezlonglar
HBstudio

HBstudio
HBstudio
HBstudio

Küçük ölçülerin olduğu alanlarda fonksiyonel ve işlevsel  mobilyalar tercih etmelisiniz. Örnek olarak yatak kanepe tercihe etmeniz hem kanepe olarak hem de yatak olarak kullanabileceğiniz mobilyalara sahip olmanızı sağlar.

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Mutfak aydınlatmaları

homify
homify

homify
homify
homify

Mutfakların geniş ve zarif görünmesi için açık tonların tercih edilmesi, aydınlatmaların şık bir tasarımla yapılması mutfağı daha zengin gösterir. Beyaz rengin yoğun olarak kullanılması mutfağın zarafetini artıracaktır.

Ahşap mobilyalar

homify MutfakDolap & Raflar
homify

homify
homify
homify

Özellikle mutfaklar için ahşap dolapların tercih edilmesi ölçülerin verimli olarak kullanılmasını sağlar. İstenilen ölçülerde dolaplar ve  tezgah yapılması mutfağınızın ölçüsü ne olursa olsun işlevsel bir hale gelmesini sağlar. Ahşap yüzeylerin parlak ve çizilmez olması da zarif bir mutfak sahibi olmanızı sağlar.

Mutfak adaları

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Mutfağınızda yer var ise mutfak dası kullanmanız mutfağın fonksiyonelliğini artıracaktır. Mutfak adalarını hem mutfak tezgahı hem de yemek masası şeklinde kullanılması mutfağınızın işlevselliğini artıracağı gibi kalabalık bir mutfak yerine geniş ve zarif bir mutfak sahibi olmanızı sağlar.

Duvar süsleri

Mieszkanie na wynajem 31m2 Warszawa-Opcja I, The Vibe The Vibe Endüstriyel Mutfak
The Vibe

The Vibe
The Vibe
The Vibe

Mutfak dolapları yerine renkli ve şık mutfak duvar rafları tercihe temiz size hem zarif hem de renkli bir mutfak sahibi olma imkanı sağlar. Mutfak mobilyalarının da renkli olması evinizin ve karakterinizin mutfak da hayat bulmasını sağlar.

Çatal kaşık takımları

Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle MutfakYemek Takımı & Bardaklar
Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

Çatal ve kaşık takımları için özel muhafaza alanları oluşturmanız mutfağınızın derli ve toplu bir mutfak olmasını sağlar. Ayrıca çekmecelerin daha işlevsel ve daha fonksiyonel olmasına katkı sağlayarak evinizin düzenli ve şık bir dekorasyona sahip olmasını sağlar.

Banyo

Kinderbad Pastel, Berlin Interior Design Berlin Interior Design İskandinav Banyo
Berlin Interior Design

Berlin Interior Design
Berlin Interior Design
Berlin Interior Design

Banyo içinde açık tonlar ile birlikte özel aydınlatmalar yaptığınızda dar olan banyo geniş, ferah ve havadar bir banyo haline gelecektir.  Örnek banyo uygulaması hem şık hem havadar ve ferah bir banyo olarak  insana huzur veriyor.

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