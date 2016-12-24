Küçük evlerde fark yaratacak 12 fikir

Büyük evlerin aksine küçük evlerde farklı fikirler ile dikkatleri bir noktaya toplayabilir, dekorasyonunuzun zarafetini ve çekiciliğini küçük nüanslar ile daha belirgin hale getirebilirsiniz. ev dekorasyonlarında görselliğin ön plana çıkarılması oldukça öneli bir olgudur. Görsellik tüm evlerde aynı derece de ön planda olamaz. Özellikle küçük evlerde görselliği ön plana çıkarmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Eviniz küçük olduğu için zarif ve şık dekorasyonları istediğiniz ölçüde yapamayacağınız için basit ve küçük dokunuşlar veya farklı ilginç fikirler ile evinizin çekiciliğini artırabilirsiniz. Homify küçük ev dekorasyonları sayfasında yer alan örnekleri uygulayarak evinizi herkesin beğendiği hayran kaldığı bir ev haline getirebilirsiniz.
Yatak odalarında duvar kağıtları ile birlikte stickerlar kullandığınızda hem renkli hem tarzınızı yansıtan bir yatak odası dekorasyonuna imza atmış olursunuz. Küçük yatak odalarında muhteşem görseller elde etmeniz işten bile değil.
Küçük ölçülerde kullanacağınız kumaşlar ve perdeler daha fazla göze batacağı için perdelerinizin canlı renklere sahip olması, yatak örtüsü için tercihe edeceğiniz örtülerin desenli, çiçekli olması size çok fazla avantaj kazandıracaktır.
Oda duvarlarını yağlı boya veya duvar kağıtları ile renklendirmeniz yeterli olmaz. Bu nedenle oda içinde dikkatleri dağıtmanın en önemli yolu duvarlara asacağınız tablolar ve çerçevelerdir. Örnek yatak odasında duvarda yer alan tablo odanın küçük olması fikrini aklınıza bile getirmeyecektir.
Oda ölçülerine göre mobilya tercihleri için seçme şansınız çok azdır. Bu olumsuz durumdan kurtulmak için geri dönüşüm malzemesi olan paletlerden istediğiniz boyutlarda yatak veya mobilyalar yapmanız ekonomik olarak da size avantaj sağlar.
Evinizin dekorasyonunun zarafetini artırmak için örnek uygulama da yer alan süslü, şirin duvar raflarını tercih etmeniz yerine bir karar olacaktır. Bu sayede hem de evinizde şık teşhir alanları oluşturabilir hem de dekorasyonunuzu zenginleştirebilirsiniz.
Küçük ölçülerin olduğu alanlarda fonksiyonel ve işlevsel mobilyalar tercih etmelisiniz. Örnek olarak yatak kanepe tercihe etmeniz hem kanepe olarak hem de yatak olarak kullanabileceğiniz mobilyalara sahip olmanızı sağlar.
Mutfakların geniş ve zarif görünmesi için açık tonların tercih edilmesi, aydınlatmaların şık bir tasarımla yapılması mutfağı daha zengin gösterir. Beyaz rengin yoğun olarak kullanılması mutfağın zarafetini artıracaktır.
Özellikle mutfaklar için ahşap dolapların tercih edilmesi ölçülerin verimli olarak kullanılmasını sağlar. İstenilen ölçülerde dolaplar ve tezgah yapılması mutfağınızın ölçüsü ne olursa olsun işlevsel bir hale gelmesini sağlar. Ahşap yüzeylerin parlak ve çizilmez olması da zarif bir mutfak sahibi olmanızı sağlar.
Mutfağınızda yer var ise mutfak dası kullanmanız mutfağın fonksiyonelliğini artıracaktır. Mutfak adalarını hem mutfak tezgahı hem de yemek masası şeklinde kullanılması mutfağınızın işlevselliğini artıracağı gibi kalabalık bir mutfak yerine geniş ve zarif bir mutfak sahibi olmanızı sağlar.
Mutfak dolapları yerine renkli ve şık mutfak duvar rafları tercihe temiz size hem zarif hem de renkli bir mutfak sahibi olma imkanı sağlar. Mutfak mobilyalarının da renkli olması evinizin ve karakterinizin mutfak da hayat bulmasını sağlar.
Çatal ve kaşık takımları için özel muhafaza alanları oluşturmanız mutfağınızın derli ve toplu bir mutfak olmasını sağlar. Ayrıca çekmecelerin daha işlevsel ve daha fonksiyonel olmasına katkı sağlayarak evinizin düzenli ve şık bir dekorasyona sahip olmasını sağlar.
Banyo içinde açık tonlar ile birlikte özel aydınlatmalar yaptığınızda dar olan banyo geniş, ferah ve havadar bir banyo haline gelecektir. Örnek banyo uygulaması hem şık hem havadar ve ferah bir banyo olarak insana huzur veriyor.