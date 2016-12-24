Küçük evlerde fark yaratacak 12 fikir

Büyük evlerin aksine küçük evlerde farklı fikirler ile dikkatleri bir noktaya toplayabilir, dekorasyonunuzun zarafetini ve çekiciliğini küçük nüanslar ile daha belirgin hale getirebilirsiniz. ev dekorasyonlarında görselliğin ön plana çıkarılması oldukça öneli bir olgudur. Görsellik tüm evlerde aynı derece de ön planda olamaz. Özellikle küçük evlerde görselliği ön plana çıkarmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Eviniz küçük olduğu için zarif ve şık dekorasyonları istediğiniz ölçüde yapamayacağınız için basit ve küçük dokunuşlar veya farklı ilginç fikirler ile evinizin çekiciliğini artırabilirsiniz. Homify küçük ev dekorasyonları sayfasında yer alan örnekleri uygulayarak evinizi herkesin beğendiği hayran kaldığı bir ev haline getirebilirsiniz.