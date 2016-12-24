30 yaşından sonra dekorasyonda kaçınmanız gereken hatalar

Geçmişin izleri yaklaşımlarımızı ve beğenilerimizi etkileyebilir. Ev dizaynı ve dekorasyon söz konusu olduğunda ise aile yaşantısından kalan alışkanlıklar ve yaklaşımlar benzerlik gösterebilir. Örneğin çocukken duvarlara belli sayılarda çerçevenin asılmasına izin verilmediği takdirde, yetişkinlikte de bilinçsizce aynı davranışlar sürdürülebiliyor. Bu yazımızda sizlere alışkanlıklardan doğan ve sıkça rastlanan dekorasyon hataları 25 başlıkta derledik, ilginç fikirler bulabilirsiniz.
Mutfaklar daima temiz yiyecekler hazırlamak için uygun olmalıdır. Keyifli yemek sofraları için özenli, iç açan ve ferah bir mutfağa ihtiyaç duyacaksınız.
Diploma ve sertifika gibi çerçevelenmiş şahsi kayıtların duvarlardan kaldırılıp çekmeceye kaldırılma zamanı geldi.
Klasik de olsa ahşap sandalyeler teras ve bahçelerinizi daha özenli dekore etmenizi kolaylaştırır.
Hangi stil ve tarzın size uygun olacağına dair fikirleriniz olmalı. Farklı stil ve tarzları uyum içinde bir araya getirmeyi tercih edebilirsiniz.
Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Belli bir yaştan sonra arkadaşlarınızı etkilemekten çok kendi konfor ve rahatlığınıza özen göstermek hem sağlıklı, hem de ideal olanıdır.
Bir gününüzü ayırıp bu işe el atıp daha davetkar bir giriş için temizleme ve gerekirse boyama işine odaklanabilirsiniz.
Tespit ettiğiniz eşyaları yeniden değerlendirebilir, satabilir ya da sahiplendirerek alan kazanabilirsiniz.
Tekdüze görünümden kurtulmak ve daha kullanışlı bir mutfak dekorasyonu için onarılması gereken yerleri gözden geçirin.
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