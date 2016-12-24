30 yaşından sonra dekorasyonda kaçınmanız gereken hatalar

Geçmişin izleri yaklaşımlarımızı ve beğenilerimizi etkileyebilir. Ev dizaynı ve dekorasyon söz konusu olduğunda ise aile yaşantısından kalan alışkanlıklar ve yaklaşımlar benzerlik gösterebilir. Örneğin çocukken duvarlara belli sayılarda çerçevenin asılmasına izin verilmediği takdirde, yetişkinlikte de bilinçsizce aynı davranışlar sürdürülebiliyor. Bu yazımızda sizlere alışkanlıklardan doğan ve sıkça rastlanan dekorasyon hataları 25 başlıkta derledik, ilginç fikirler bulabilirsiniz.