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30 yaşından sonra dekorasyonda kaçınmanız gereken hatalar

Meral Eser Meral Eser
homify Ticari alanlar
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Geçmişin izleri yaklaşımlarımızı ve beğenilerimizi etkileyebilir. Ev dizaynı ve dekorasyon söz konusu olduğunda ise aile yaşantısından kalan alışkanlıklar ve yaklaşımlar benzerlik gösterebilir. Örneğin çocukken duvarlara belli sayılarda çerçevenin asılmasına izin verilmediği takdirde, yetişkinlikte de bilinçsizce aynı davranışlar sürdürülebiliyor. Bu yazımızda sizlere alışkanlıklardan doğan ve sıkça rastlanan dekorasyon hataları 25 başlıkta derledik, ilginç fikirler bulabilirsiniz.

1. Darmadağın bir mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfaklar daima temiz yiyecekler hazırlamak için uygun olmalıdır. Keyifli yemek sofraları için özenli, iç açan ve ferah bir mutfağa ihtiyaç duyacaksınız.

2. Verandanın verimsiz kullanımı

Maison G., Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs

Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs
Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs

3. Diploma ve benzeri kayıtların çerçevelenip asılması artık geride kaldı. Benzeri yaklaşımlarla duvarları süslemeyi bırakmanın zamanı geldi.

Residência MB, Cabral Arquitetura Ltda. Cabral Arquitetura Ltda. Modern Oturma Odası
Cabral Arquitetura Ltda.

Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.

Diploma ve sertifika gibi çerçevelenmiş şahsi kayıtların duvarlardan kaldırılıp çekmeceye kaldırılma zamanı geldi.

4. Teras veya bahçelerde plastik sandalyelerin kullanılması. Ekonomiktirler ve pratik kullanım olanakları sunar, ancak daha özenli dekorlar oluşturmak isteyenlerin ilgisini çekmeyebilir.

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral Modern Bahçe Taş
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

Klasik de olsa ahşap sandalyeler teras ve bahçelerinizi daha özenli dekore etmenizi kolaylaştırır.

5. Küçük ama özenle dizayn edilen bir veranda her zaman daha kullanışlıdır.

Maison G., Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs

Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs
Atelier FA – Achitecture d&#39;intérieurs &amp; d&#39;extérieurs
Atelier FA - Achitecture d'intérieurs & d'extérieurs

6. Belli bir yaştan sonra öğrenci evi görünümünden uzaklaşın.

Metamorfoza salonu 19m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Aydınlatma unsurları, renkler, dokular uygulanan stil ve tarz hakkında bilgi verir.

Metamorfoza salonu 19m2, Auraprojekt Auraprojekt
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Hangi stil ve tarzın size uygun olacağına dair fikirleriniz olmalı. Farklı stil ve tarzları uyum içinde bir araya getirmeyi tercih edebilirsiniz.

Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

8. Yemek masasına özen göstermiyor musunuz? Yemek alanı, atmosfer, servis ile ilgili eksiklerinize odaklanabilir, daha özenli sofralar dizayn edebilirsiniz.

Apartamento Chácara Klabin (SP), Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Modern Mutfak
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

9. Öğrencilik alışkanlıkları ile minderler üzerinde uyumak tatlı gelebilir, fakat kaliteli bir uyku için yatak alanına özen gösterilmeli.

Un petit studio qui a tout d'un grand!, Tout Simplement Déco Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco
Tout Simplement Déco

10. Battaniye ya da yorgan olmayan bir yatak düşünülemez!

homify Ticari alanlar Oteller
homify

homify
homify
homify

11. Konfor sunan rahat bir yastık ve yatak karyolası deliksiz bir uyku almanıza yardımcı olacaktır.

homify Ticari alanlar Oteller
homify

homify
homify
homify

12. Davetkar bir karşılama için evin girişine özen gösterebilirsiniz.

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Pencere & Kapılar
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

13. Modern, sofistike ve davetkar bir giriş en iyilerindendir.

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Evler
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

14. Sadece arkadaşlarınızı etkilemek için değil; konfor ve rahatlığınızı esas alan bir hidromasajlı küvete ne dersiniz?

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Modern Banyo
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Belli bir yaştan sonra arkadaşlarınızı etkilemekten çok kendi konfor ve rahatlığınıza özen göstermek hem sağlıklı, hem de ideal olanıdır.

15. Kirli ve çatlak duvarlar…

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bir gününüzü ayırıp bu işe el atıp daha davetkar bir giriş için temizleme ve gerekirse boyama işine odaklanabilirsiniz.

16. Artık kullanılmayan eşyaları tespit etmenin zamanı geldi.

신혼집 20평대 self interior, toki toki
toki

toki
toki
toki

Tespit ettiğiniz eşyaları yeniden değerlendirebilir, satabilir ya da sahiplendirerek alan kazanabilirsiniz.

17. Çocuklu evlerde sivri köşeleri olan eşyalar ve cam materyallerin kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.

homify
homify

homify
homify
homify

18. Mutfak dolaplarına bakım ve onarımı ihmal etmeyin.

신혼집 20평대 self interior, toki toki
toki

toki
toki
toki

Tekdüze görünümden kurtulmak ve daha kullanışlı bir mutfak dekorasyonu için onarılması gereken yerleri gözden geçirin.

19. Sarkan ve estetik görünmeyen kabloları yeniden düzenleyin.

신혼집 20평대 self interior, toki toki
toki

toki
toki
toki

20. Klima için en kullanışlı yeri tespit edin.

homify
homify

homify
homify
homify

21. Süs bitkileri ve saksıları dekor amaçlı kullanırken onları ihmal etmeyin.

PAISAGISMO: JARDINS DE INVERNO BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores Kırsal Kış Bahçesi
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

22. Mobilya ve aksesuarlar için gereken onarım ya da yenilemeleri ihmal etmeyin.

HOME STAGING MIESZKANIA 52M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

23. Çalışma alanını göze hitap edecek ve odaklanmanızı bozmayacak şekilde dekore edin.

Ático RJ, en Catarroja, acertus acertus Kolonyal Çalışma Odası
acertus

acertus
acertus
acertus

24. Çalışma için ışığın önemi yadsınamaz. Göz yormayan bir yaklaşımla ideal çalışma alanınızı oluşturun.

Ático RJ, en Catarroja, acertus acertus Modern Çalışma Odası
acertus

acertus
acertus
acertus

25. Odanızı dekore ederken abartıdan kaçının, bazen minimalist yaklaşım aradığınız dinginliği sağlayabilir.

Blühende Wände - mit Fototapeten!, fototapete.de fototapete.de Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
fototapete.de

fototapete.de
fototapete.de
fototapete.de

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